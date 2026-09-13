Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται επιβατηγό πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ινδονησίας, καθώς χάθηκε κάθε επικοινωνία με το επιβατηγό πλοίο KM Virgo Transport 8, το οποίο μετέφερε τουλάχιστον 243 ανθρώπους στα ανοιχτά της Θάλασσας της Ιάβας.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια της Ανατολικής Ιάβας με προορισμό το Μπαντζαρμασίν στο Νότιο Καλιμαντάν. Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία έρευνας και διάσωσης και τοπικά δίκτυα ενημέρωσης, ο πλοίαρχος πρόλαβε να αναφέρει γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ότι το σκάφος είχε πάρει επικίνδυνη κλίση. Αμέσως μετά, η επικοινωνία διεκόπη απότομα, εντείνοντας τους φόβους για ανατροπή του πλοίου.

Την ίδια ώρα, οι ομάδες SAR εξαπέλυσαν πλήρη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή. Στην επιχείρηση επιστρατεύτηκαν δύο ρυμουλκά που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της τελευταίας καταγεγραμμένης θέσης, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, οι έρευνες συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες για τον εντοπισμό των επιβαινόντων, με σωστικά συνεργεία να χτενίζουν τα νερά όπου χάθηκε το στίγμα του σκάφους.

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