Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και 87 αγνοούμενοι από φωτιά σε επιβατικό πλοίο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο ανοιχτά του Κορόν στην επαρχία Παλάουαν των Φιλιππίνων.

Στο πλοίο επέβαιναν 134 άνθρωποι, εκ των οποίων 42 διασώθηκαν, πέντε έχουν χάσει τη ζωή τους και 87 αγνοούνται.

Η φωτιά δεν έχει ακόμη κατασβεστεί πλήρως και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της ακτοφυλακής, πυροσβεστικής και τοπικών αρχών με επιπλέον πλωτά μέσα.

Ο απολογισμός των θυμάτων και αγνοουμένων παραμένει προσωρινός καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες καταμέτρησης και αναζήτησης. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στις δυτικές Φιλιππίνες, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο ανοιχτά του Κορόν, στην επαρχία Παλάουαν.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 42 έχουν διασωθεί και ακόμη 87 αγνοούνται.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το σκάφος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Κορόν και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν είχε ακόμη κατασβεστεί πλήρως.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της ακτοφυλακής, της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών, ενώ στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί και επιπλέον πλωτά μέσα.

Οι αρχές συνεχίζουν την καταμέτρηση των επιβαινόντων και την αναζήτηση των αγνοουμένων, με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός.