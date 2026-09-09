Έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου στην Ινδονησία: Αγνοούνται οκτώ άνθρωποι

Οι αρχές της Ινδονησίας έχουν ξεκινήσει έρευνες για να εντοπίσουν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και πέντε φωτορεπόρτερ, που πιστεύεται ότι χάθηκαν στη θάλασσα, ενώ κατευθύνονταν προς το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατόου για να καλύψουν την έκρηξη του.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας και Διάσωσης της επαρχίας Μπαντέν, Αλ Αμράντ, ανακοίνωσε ότι ένα ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε πέντε φωτορεπόρτερ, δύο μέλη πληρώματος και έναν ξεναγό εξαφανίστηκε μετά την αναχώρησή του από την παραθαλάσσια πόλη Καρίτα. Το σκάφος κατευθυνόταν προς το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατόου που βρίσκεται στο Στενό Σούντα, μεταξύ των νησιών Ιάβα και Σουμάτρα.

Ένας από τους δημοσιογράφους επικοινώνησε για τελευταία φορά με έναν συγγενή του στις 18.13 (τοπικής ώρα) την Δευτέρα, αλλά έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία μαζί τους.

Οι πέντε Ινδονήσιοι φωτορεπόρτερ εργάζονταν για τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων για το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ινδονησίας Antara, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu και του τοπικού ενημερωτικού ιστοτόπου Inews.

Το πρακτορείο Antara επιβεβαίωσε ότι ένας από τους φωτορεπόρτερ που αγνοείται είναι ο Μουχάμαντ Μπαγκούς Χοϊρούνας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι αρχές της Ινδονησίας ανέφεραν ότι οι έρευνες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των μεγάλων κυμάτων και της περιορισμένης ορατότητας στην περιοχή.

Οι διασώστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από την Τρίτη, «εξακολουθούν να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα ή να προσδιορίσουν την τοποθεσία τους», δήλωσε ο Αλ Αμράντ.

Οι εκρήξεις του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόου ανάγκασαν τις τοπικές αρχές να κλείσουν προσωρινά τα αεροδρόμια της χώρας για δύο ημέρες, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 2.961 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 622 διεθνών δρομολογίων, επηρεάζοντας περίπου 341.000 επιβάτες.