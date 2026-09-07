Ινδονησία: Περισσότεροι από 270.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί λόγω της έκρηξης του Άνακ Κρακατάου

Περισσότεροι από 270.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορα αεροδρόμια της Ινδονησίας, αφού το ηφαίστειο Άνακ Κρακατάου εξερράγη την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα σε πάνω από 2.000 πτήσεις σε όλη την χώρα.

Το Άνακ Κρακατάου, που βρίσκεται 150 χλμ. από την Τζακάρτα, άρχισε να έχει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα αργά το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί τέφρα στην περιοχή, η οποία παρέμεινε στην ατμόσφαιρα καθ' ολη την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας, περισσότερες από 2.000 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις σε οκτώ αεροδρόμια της χώρας, ενώ πάνω από 270.000 επιβάτες εγκλωβίστηκαν εξαιτίας των προβλημάτων.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα και τρία ακόμη αεροδρόμια θα παραμείνουν κλειστά μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, αφού εντοπίστηκε ηφαιστειακή τέφρα στον εναέριο χώρο κοντά τους. Οι αρχές έχουν θέσει σε ετοιμότητα αεροδρόμια σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί προορισμοί για προσγειώσεις.

Τα σχολεία της περιοχής έκλεισαν επίσης, ενώ διακόπηκαν ορισμένες ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Αγανακτισμένοι οι επιβάτες των αεροδρομίων

Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί στις αίθουσες αναχωρήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα, καθώς οι εγκλωβισμένοι επιβάτες ζητούν τα χρήματα τους πίσω, ή να ενημερωθούν σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η πτήση τους.

Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Μαλαισία, που πέρασε τον μήνα του μέλιτος του στο Μπαλί, είπε σε τοπικά μέσα ότι η επόμενη πτήση προς την πατρίδα τους, την Κουάλα Λουμπούρ, θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στις 11 Σεπτεμβρίου.

«Τι θα κάνουμε εδώ για άλλες πέντε ημέρες; Δεν είμαστε πλέον σε θέση να υποστηρίξουμε οικονομικά αυτό το ταξίδι. Νομίζαμε ότι θα γυρνούσαμε χθες», δήλωσε ο Αμίρ Χαμζά στο Bernama, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Μαλαισίας.

«Νομίζαμε ότι απλώς θα κοιμόμασταν στο αεροδρόμιο για λίγες ώρες και μετά θα πηγαίναμε σπίτι μας σήμερα. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα καταλήγαμε να είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ για μέρες», είπε ο 29χρονος.

Επιβάτες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στο Τανγκεράνγκ της Ινδονησίας, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. AP

Από την πλευρά του, ο 58χρονος Σουχάρντι επρόκειτο να ταξιδέψει από την Τζακάρτα στο Λαμπούγκ για επαγγελματικούς λόγους. «Αυτό που συνέβη είναι θέλημα της φύσης. Οπότε πρέπει να το αποδεχτώ, γιατί όταν πρόκειται για τη φύση, δεν υπάρχει επιλογή. Τώρα απλώς περιμένω την επόμενη ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters.

Τη Δευτέρα, η Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας προειδοποίησε ότι «η πιθανότητα περαιτέρω εκρήξεων παραμένει υψηλή για τις επόμενες ημέρες».

Το Άνακ Κρακατάου, το οποίο βρίσκεται στο στενό που χωρίζει τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, είναι ένα ιδιαίτερα ενεργό ηφαίστειο της Ινδονησίας. Το 2018, κατέρρευσε ένα τμήμα το ηφαιστείου, με αποτέλεσμα να προκληθεί τσουνάμι. 429 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ χιλιάδες εκτοπίστηκαν.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη διότι στο υπέδαφος προσκρούουν τεκτονικές πλάκες.