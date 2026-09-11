Συναγερμός στη Σύρο: Επέστρεψε πλοίο για διακομιδή 49χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Το πλοίο Blue Star 2 επέστρεψε στο λιμάνι της Σύρου για να αποβιβαστεί 49χρονο μέλος του πληρώματος με πρόβλημα υγείας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τον Πειραιά πριν αποφασιστεί η επιστροφή.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σύρου για ιατρική φροντίδα.

Μετά την αποβίβαση και τη φροντίδα του ασθενούς, το Blue Star 2 αναμένεται να συνεχίσει το δρομολόγιό του προς Πειραιά. Snapshot powered by AI

Στο λιμάνι της Σύρου επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, προκειμένου να αποβιβαστεί 49χρονο μέλος του πληρώματος που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Σύρο με προορισμό τον Πειραιά, όταν κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του στο λιμάνι του νησιού για την ασφαλή αποβίβαση του ασθενούς.

Ο 49χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σύρου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Blue Star 2 αναμένεται να αποπλεύσει από τη Σύρο και να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά.