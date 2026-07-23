Η Φαίη Σκορδά αλλάζει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου

Η μετακίνηση της Σίσσυς Χρηστίδου από τα Σαββατοκύριακα στην καθημερινή αρένα του MEGA, αλλά και η άφιξη της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, αλλάζει τελείως τον χάρτη του Σαββατοκύριακου και δημιουργεί νέα δεδομένα.

Χαρακτηριστικά, στο Μεγάλο κανάλι, η Σίσσυ Χρηστίδου αφήνει τη ζώνη με την οποία συνδέθηκε και βάζει πλώρη για νέες μάχες στο καθημερινό. Το slot 09.30-12.30, μέχρι αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τις σκέψεις που επικρατούν στα γραφεία, αναμένεται να καλυφθεί με επαναλήψεις σειρών. Έτσι, ο ανταγωνισμός θα επωφεληθεί καθώς η παρουσιάστρια κρατούσε ένα δυνατό μερίδιο τηλεθεατών. Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ίδιου καναλιού, θα παραμείνει το «Mega Σαββατοκύριακο», με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, καθώς θεωρείται μία επιτυχημένη εκπομπή που θέτει στο επίκεντρο τα πραγματικά ζητήματα των πολιτών, καταγράφει τις αγωνίες τους και δίνει βήμα στα πρόσωπα που διαμορφώνουν τις εξελίξεις.

Στο OPEN, το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Τώρα μαζί» έχει πάρει το πράσινο φως και θα δίνει τη σκυτάλη σε ένα γυναικείο, ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες θέλουν την Ιωάννα Μαλέσκου και την Κατερίνα Ζαρίφη να σηκώνουν μανίκια, φέρνοντας αέρα ανανέωσης μετά το τέλος του «Ραντεβού το ΣΚ» που παρουσίαζε η πρώτη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

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Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, η Φαίη Μαυραγάνη συνεχίζει με το μαγκαζίνο «Καλημέρα» καθώς η πορεία της θεωρείται επιτυχημένη. Το δίδυμο των «Δεκατιανών» «σπάει», αφού ο Γιάννης Πιτταράς μετακινείται στην καθημερινή αρένα και αναζητείται ένα πρόσωπο για να σταθεί στο πλάι του Γιώργου Γρηγοριάδη. Στη μεσημεριανή ζώνη, το δίδυμο Δημήτρης Πανόπουλος-Μάρτζυ Λαζάρου συνεχίζουν με το «Weekend Live». Οι δύο παρουσιαστές θα έχουν πλέον πιο ενημερωτική κατεύθυνση καθώς η ψυχαγωγία μένει εκτός σκαλέτας.

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Στον ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου, φαίνεται ότι η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μπαίνει στον πάγο. Όμως τα στελέχη του Αμαρουσίου επενδύουν ξανά στη μεσημεριανή ζώνη και ο μέχρι τώρα προγραμματισμός δείχνει ότι η Φαίη Σκορδά αναλαμβάνει μία νέα εκπομπή «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της. Η ανακοίνωση ακόμη δεν έχει βγει, ωστόσο οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για ένα νέο βήμα στην καριέρα της… μακριά από τον καθημερινό στίβο μάχης.

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Στην ΕΡΤ1, Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης θα κρατούν παρέα με την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» αφού τα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης είναι ευχαριστημένα από την πορεία τους. Όσον αφορά στον ALPHA; Ο Νίκος Μάνεσης θα συνεχίσει με το πρωινό μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Η Ναταλία Γερμανού, η all time classic επιλογή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου με το «Καλύτερα δε γίνεται», αν και συζητήθηκε έντονα, παραμένει στη θέση της. Στην ομάδα θα υπάρξουν αλλαγές, χωρίς να έχει κλειδώσει κάποια απόφαση.

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