Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: 20άρια για την Καινούργιου – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το πρωί της Τετάρτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: 20άρια για την Καινούργιου – Τι έκαναν οι υπόλοιποι
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ενδιαφέρον κυλά η εβδομάδα για την πρωινή τηλεοπτική ζώνη, καθώς η πρωτιά στην τηλεθέαση αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι τηλεαστέρες δείχνουν τη δυναμική τους και παίρνουν προβάδισμα.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η εκπομπή «Super Κατερίνα» σημείωσε 13% στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας στο εν λόγω μερίδιο την πρώτη θέση. Η Σίσσυ Χρηστίδου, στο MEGA, με το «Χαμογέλα και πάλι!» κατέγραψε 12,6% στο σύνολο και 13,5% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 12,7% του συνόλου και στο 8,1% των τηλεθεατών 18-54. Αντίστοιχα, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR έκανε 7,5% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 16% στο σύνολο αλλά μόλις 7,8% στο δυναμικό κοινό. Στο γενικό μερίδιο το ενημερωτικό δίδυμο παραμένει στην κορυφή. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, άγγιξε το 15,7% στο σύνολο και το 11,2% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «10 Παντού» κατέγραψε 10,5% στο σύνολο και 5,2% στους τηλεθεατές 18-54. Στο ERTNEWS το «Newsroom» σημείωσε 5,3% στο σύνολο και 1% στο δυναμικό κοινό.

Όπως αποτυπώνεται, η πρώτη θέση αλλάζει χέρια ανάλογα με το αν μιλάμε για σύνολο ή δυναμικό κοινό. Καινούργιου και «Αταίριαστοι» «χτίζουν» σταθερό κοινό, με το μέλλον να κρύβει εκπλήξεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαίνια μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές - Ομιλία Μητσοτάκη - LIVE

13:29ΥΓΕΙΑ

«Προλαμβάνω»: Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων

13:26ANNOUNCEMENTS

Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη - Για 6ο χρόνο στο Θέατρο Άλφα

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GSI: «Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα» - Το μήνυμα της Αθήνας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες - Ανάμεσα τους και ένα βρέφος

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μετονομάζει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά την εντολή Ισραήλ να κλείσει οριστικά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

13:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ρούμπιο: Επιβεβαιώθηκε το βάθος τη στρατηγικής μας σχέσης - Η Ελλάδα δύναμη σταθερότητας και προόδου στην περιοχή

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλαμπάκα: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να ετοιμαστεί για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν - Ποιες επιλογές εξετάζει ο Τραμπ

13:04TRAVEL

Η καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο η Ελλάδα - Αποθέωση από τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller

13:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γραφείο Κούγια για υπόθεση Βαλυράκη κι αθώωση ψαράδων: «Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς αιχμαλώτισαν τον «εξοικειωμένο» λύκο στο Ολυμπιακό Χωριό - Δείτε εικόνες από την επιχείρηση

12:54LIFESTYLE

Καρβέλας για απαγόρευση τραγουδιών Βίσση: Διαψεύδει ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα γεμάτη ζάχαρη εξετράπη στην Αθηνών-Λαμίας – Σκορπίστηκε το φορτίο στον δρόμο

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Κρίστα Πάικ σηκώθηκε από το κρεβάτι της και περπατάει μετά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσή της - «Είναι μπερδεμένη», λέει ο δικηγόρος της

12:30ΥΓΕΙΑ

Μια έντονα κόκκινη κηλίδα στο λευκό του ματιού: Τι μπορεί να σημαίνει η ρήξη ενός αγγείου

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Εντοπίστηκαν 10,5 εκατ. λαθραία τσιγάρα σε κοντέινερ - Συνελήφθη 33χρονος

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Πρώτη παραλαβή F-35 τον Νοέμβριο του 2029

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς: «Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54LIFESTYLE

Καρβέλας για απαγόρευση τραγουδιών Βίσση: Διαψεύδει ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλαμπάκα: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς: «Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε»

11:59ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε τη Φρεγάτα «Κουντουριώτης» να καταρρίπτει drones στη Μεσόγειο - Εντυπωσιακές εικόνες

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς αιχμαλώτισαν τον «εξοικειωμένο» λύκο στο Ολυμπιακό Χωριό - Δείτε εικόνες από την επιχείρηση

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές των courier - Τέλος τα μετρητά

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: «Να πας στη χώρα σου» φέρεται να είπε καθηγήτρια σε 13χρονη - Κατάληψη στο σχολείο

10:20LIFESTYLE

#MeTinAnna: Η κόντρα Βίσση - Καρβέλα δημιουργεί «κίνημα» στα social media

10:44LIFESTYLE

Νέα απάντηση Καρβέλα σε Βίσση «Δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα»

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: 20άρια για την Καινούργιου – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση από την οικογένεια Βαλυράκη - «Συνεχίζω πολύ δυνατά», είπε η σύζυγός του

23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Θανατική ποινή σε 24χρονο για σχόλιο στο Facebook - Η έκκληση της οικογένειάς του

13:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γραφείο Κούγια για υπόθεση Βαλυράκη κι αθώωση ψαράδων: «Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ