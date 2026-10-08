Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: 20άρια για την Καινούργιου – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

Με ενδιαφέρον κυλά η εβδομάδα για την πρωινή τηλεοπτική ζώνη, καθώς η πρωτιά στην τηλεθέαση αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι τηλεαστέρες δείχνουν τη δυναμική τους και παίρνουν προβάδισμα.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, η εκπομπή «Super Κατερίνα» σημείωσε 13% στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας στο εν λόγω μερίδιο την πρώτη θέση. Η Σίσσυ Χρηστίδου, στο MEGA, με το «Χαμογέλα και πάλι!» κατέγραψε 12,6% στο σύνολο και 13,5% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 12,7% του συνόλου και στο 8,1% των τηλεθεατών 18-54. Αντίστοιχα, η εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» στο STAR έκανε 7,5% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 16% στο σύνολο αλλά μόλις 7,8% στο δυναμικό κοινό. Στο γενικό μερίδιο το ενημερωτικό δίδυμο παραμένει στην κορυφή. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, άγγιξε το 15,7% στο σύνολο και το 11,2% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «10 Παντού» κατέγραψε 10,5% στο σύνολο και 5,2% στους τηλεθεατές 18-54. Στο ERTNEWS το «Newsroom» σημείωσε 5,3% στο σύνολο και 1% στο δυναμικό κοινό.

Όπως αποτυπώνεται, η πρώτη θέση αλλάζει χέρια ανάλογα με το αν μιλάμε για σύνολο ή δυναμικό κοινό. Καινούργιου και «Αταίριαστοι» «χτίζουν» σταθερό κοινό, με το μέλλον να κρύβει εκπλήξεις.

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