Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

Snapshot Στην πρωινή ζώνη, η «Κοινωνία ώρα MEGA» και το «Σήμερα» ξεχωρίζουν στο σύνολο κοινού, ενώ στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Οικονόμου διατηρεί σταθερή παρουσία μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου.

Στο slot 09:40-13:00, η τηλεθέαση εναλλάσσεται μεταξύ της Κατερίνας Καινούργιου («Super Κατερίνα») και της Σίσσυς Χρηστίδου («Χαμογέλα και πάλι»), με τους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ να προηγούνται συνολικά.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει πρώτος στη μεσημεριανή ζώνη με το «Live News» του MEGA, ενώ στα απογεύματα ξεχωρίζουν τα τηλεπαιχνίδια «Τροχός της Τύχης» (STAR) και «Deal» (ALPHA).

Το «Studio στις 3» στο ΣΚΑΪ ανανεώνει τη μεσημεριανή ζώνη με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αυξάνοντας τα ποσοστά τηλεθέασης από τα περυσινά χαμηλά επίπεδα.

Στη βραδινή ζώνη, η σειρά «Σόι σου» ξεχωρίζει, ενώ οι νέες παραγωγές «Μια γυναίκα» (ALPHA) και «Ντέρτι» (ΑΝΤ1) χτίζουν το κοινό τους, με την τηλεθέαση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την πρεμιέρα περισσότερων σειρών. Snapshot powered by AI

Οι περισσότερες πρεμιέρες του πρώτου μισού της τηλεοπτικής σεζόν έχουν πλέον γίνει και ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει να δείχνει τα πρώτα του αποτελέσματα. Αν και είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, καθώς το κοινό χρειάζεται χρόνο για να διαμορφώσει τις τηλεοπτικές του συνήθειες και οι αλλαγές που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες, κάποιες εκπομπές έχουν ήδη ξεκινήσει με θετικό πρόσημο.

Στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, που ξεκινά από τις 06.00, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η «Κοινωνία ώρα MEGA» και το «Σήμερα» κρατούν τα ηνία στο σύνολο του κοινού. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, που φέτος βρίσκονται στον αέρα για τέσσερις ολόκληρες ώρες, έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή τηλεοπτική χημεία έπειτα από χρόνια επαγγελματικής συνύπαρξης, αποδεικνύοντας ότι η καλή συνεργασία παραμένει βασικό συστατικό της επιτυχίας.

Με την προσθήκη και lifestyle θεμάτων, μέσα από τη συμβολή της Αθηνάς Κλήμη, το δίδυμο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του πρωινού κοινού, επενδύοντας σε μια σταθερή σκαλέτα, έντονο σχολιασμό και μικρές δόσεις χαλαρότητας.

Στον ΣΚΑΪ, αντίστοιχα, μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου, ο Δημήτρης Οικονόμου βρήκε γρήγορα τον τηλεοπτικό του βηματισμό δίπλα στον Γιάννη Πιτταρά. Σε αυτή την περίπτωση, άλλωστε, η εκπομπή διαθέτει μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, που λειτουργεί ως αυτόνομο brand και της επιτρέπει να διατηρεί τη θέση της στον πρωινό ανταγωνισμό.

Στο slot 09.40-13.00, όπου δυνατά ονόματα παρελαύνουν, η πρωτιά αλλάζει χέρια και οι τηλεθεατές φαίνεται πως δεν έχουν καταλήξει ακόμη στην εκπομπή που θα τους κερδίσει οριστικά. Ανάλογα με τη θεματολογία και την επικαιρότητα, το «παιχνίδι» παίζεται στο δυναμικό κοινό ανάμεσα στην Κατερίνα Καινούργιου και τη Σίσσυ Χρηστίδου. Οι δύο κυρίες, στον ALPHA με τη «Super Κατερίνα» και στο MEGA με το «Χαμογέλα και πάλι» αντίστοιχα, δείχνουν τη δυναμική τους και «κονταροχτυπιούνται».

Η Κατερίνα Καινούργιου, μετά από μια περσινή χρονιά με θετικό πρόσημο, επέστρεψε με αυτοπεποίθηση, έχοντας πλέον εδραιώσει το όνομά της στο τηλεοπτικό τοπίο. Με εναλλαγές στη θεματολογία και αξιοποιώντας ηχηρά ονόματα του ALPHA στις συνεντεύξεις, συνεχίζει και φέτος να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζώνη.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου, από την άλλη, μεταφέρει την εμπειρία της από την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου σε ένα διαφορετικό τηλεοπτικό πεδίο, έχοντας ως βασικό της πλεονέκτημα το πάνελ της. Η σταθερότητα στις συνεργασίες της όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας δοκιμασμένης χημείας, σε μια τηλεοπτική πραγματικότητα όπου οι αλλαγές είναι συχνές. Με τον Νίκο Συρίγο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχολιασμό και τον Ανδρέα Μικρούτσικο να προσθέτει τη δική του δυναμική, η εκπομπή επενδύει και στην ανάλυση της επικαιρότητας.

Στο δυναμικό κοινό οι δύο κυρίες μπορεί να κλέβουν τις εντυπώσεις, όμως στο σύνολο οι «Αταίριαστοι» είναι οι νικητές. Το ενημερωτικό δίδυμο του ΣΚΑΪ έχει κατακτήσει με το σπαθί του τη θέση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά ζευγάρια των τελευταίων ετών, βρίσκοντας τη συνταγή που του ταιριάζει: ενημέρωση σε πρώτο πλάνο και ατάκες που προσθέτουν το απαραίτητο αλατοπίπερο. Χωρίς περιττή σοβαροφάνεια, αλλά με συνέπεια στη φυσιογνωμία της εκπομπής, διανύουν μια εξαιρετική χρονιά, με ποσοστά τηλεθέασης που, σύμφωνα με τα στοιχεία σου, φτάνουν καθημερινά το 20% - 22%.

Οι παίκτες της μεσημεριανής και της απογευματινής ζώνης

Στη μεσημεριανή ζώνη, ο Νίκος Ευαγγελάτος εξακολουθεί να κρατά τα ηνία, κατακτώντας την πρώτη θέση παρά τον ανταγωνισμό. Το «Live News» του MEGA συνεχίζει και φέτος την επιτυχημένη του πορεία, με την ενημέρωση να βρίσκεται στο επίκεντρο και τα ευφάνταστα γραφικά του να γίνονται συχνά viral, τροφοδοτώντας τη συζήτηση και στα social media.

Τα απογεύματα, η μάχη περνά στα τηλεπαιχνίδια, με τον «Τροχό της Τύχης» και το «Deal» να ξεχωρίζουν. Ο μακροβιότερος τηλεοπτικός τροχός της ελληνικής τηλεόρασης βρίσκεται ξανά στη συχνότητα του STAR, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη στο τιμόνι.

Με αμεσότητα, χιούμορ και επικοινωνιακό χάρισμα, ο παρουσιαστής έχει βρει τη δική του συνταγή επιτυχίας, προσφέροντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματικά ποσά και δώρα, ενώ παράλληλα κρατά ψηλά τον πήχη της τηλεθέασης. Μια συνεργασία που αποδεικνύεται διαχρονικά επιτυχημένη, δικαιώνοντας τα στελέχη του STAR που τον εμπιστεύτηκαν.

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Την ίδια στιγμή, το «Deal» του ALPHA συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, με τον Γιώργο Θαναηλάκη να διανύει τη δεύτερη χρονιά του στο τιμόνι του παιχνιδιού και να αποδεικνύει ότι έχει βρει για τα καλά τα πατήματά του.

Με τον δικό του αυθορμητισμό και την αμεσότητα που απαιτεί το φορμάτ, έχει καταφέρει να δώσει το προσωπικό του στίγμα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον και συμβάλλοντας στην επιτυχημένη παρουσία του παιχνιδιού στην απογευματινή ζώνη. Το «Deal» αποδεικνύει έτσι ότι η ανανέωση ενός γνώριμου τηλεοπτικού προϊόντος μπορεί να αποδώσει καρπούς, όταν ο παρουσιαστής βρίσκει τον ρυθμό του και κερδίζει το κοινό.

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Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον ΣΚΑΪ, ο οποίος, με την επιλογή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, κατάφερε να δώσει νέα πνοή σε μια πολύπαθη μεσημεριανή ζώνη, που πέρυσι κινούνταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, μεταξύ 2% και 4%.

Φέτος, το «Studio στις 3» επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα, με το έμπειρο δίδυμο να μεταφέρει στη νέα του τηλεοπτική στέγη τη χημεία, την οικειότητα και τη συνταγή που το καθιέρωσαν στη συνείδηση του κοινού. Η επιλογή αυτή φαίνεται να αποδίδει καρπούς και η συνέχεια έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Και με τη βραδινή ζώνη τι συμβαίνει;

Οι σειρές αποτελούν και φέτος ένα από τα μεγάλα στοιχήματα των τηλεοπτικών σταθμών, με τη μυθοπλασία να καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του προγράμματός τους. Ωστόσο, η μάχη της τηλεθέασης δεν έχει ακόμη αναδείξει ξεκάθαρους νικητές.

Το «Σόι σου» είναι, μέχρι στιγμής, ίσως η παραγωγή που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών. Οι ιστορίες των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων, με το χιούμορ, την τρυφερότητα και τη διαχρονική τους οικειότητα, εξακολουθούν να βρίσκουν ανταπόκριση στο κοινό, που αναγνωρίζει σε αυτές γνώριμες οικογενειακές καταστάσεις και πρόσωπα.

Την ίδια ώρα, το δικό τους κοινό φαίνεται να χτίζουν δύο νέες παραγωγές, η σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA και το «Ντέρτι» του ΑΝΤ1. Το τοπίο, ωστόσο, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, όταν θα έχουν κάνει πρεμιέρα και οι υπόλοιπες σειρές μυθοπλασίας και ο ανταγωνισμός θα έχει διαμορφωθεί σε πιο σταθερές βάσεις.

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Στην κατηγορία των σόου, το «The Voice» έκανε πρεμιέρα χθες, με την Πάολα να αποτελεί τη νέα προσθήκη στην ομάδα των coaches. Ο Γιώργος Λιανός επέστρεψε στη θέση του παρουσιαστή, επιστρατεύοντας για ακόμη μία φορά την αμεσότητα, το χιούμορ και την ευστροφία που τον χαρακτηρίζουν.

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