Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ: Τι τηλεθέαση έκανε ο αγώνας στο MEGA

Snapshot Ο αγώνας Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ στο MEGA σημείωσε 21,2% τηλεθέαση στο σύνολο και 19,8% στο δυναμικό κοινό.

Η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» στον ALPHA σημείωσε 16,2% στο σύνολο και 17,9% στο κοινό 18-54.

Το σίριαλ «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 13,7% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό κοινό.

Το «First Dates» στο STAR κατέγραψε 7,9% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό.

Το MEGA κέρδισε την τηλεθέαση της βραδινής ζώνης της Τετάρτης, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen. Snapshot powered by AI

Το βράδυ της Τετάρτης, οι σειρές της μικρής οθόνης «κονταροχτυπήθηκαν» με το ματς που μετέδωσε το MEGA. Συγκεκριμένα, ο αγώνας Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ χάρισε στο Μεγάλο κανάλι 21,2% στο σύνολο και 19,8% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Στον ALPHA, η κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» κατέγραψε 16,2% στο σύνολο και 17,9% στους τηλεθεατές 18-54. Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα», που πήρε το lead in, έκανε 13,6% στο σύνολο και 12,9% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το σίριαλ «Κρίνο και αγκάθι» σημείωσε 13,7% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό κοινό. Το «Ντέρτι», που ακολούθησε, κράτησε παρέα στο 14,5% του συνόλου και στο 9,1% των τηλεθεατών 18-54.

Στο STAR, το «First Dates» κατέγραψε 7,9% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό. Στον ΣΚΑΪ, οι «Μπλε ώρες» έκαναν 14,3% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Όπως αποτυπώνεται από τις μετρήσεις της Nielsen, το MEGA κέρδισε τη μάχη ενώ κάποιες από τις παραγωγές μυθοπλασίας κράτησαν ψηλά το κεφάλι.

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