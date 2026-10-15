Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Άξιζε κάτι καλύτερο, πλήρωσε ακριβά τα λάθη της

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, προηγήθηκε με τον Μάγερ αλλά ηττήθηκε 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, πληρώνοντας τα λάθη της κι ειδικά εκείνο του Μπρινιόλι

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Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Άξιζε κάτι καλύτερο, πλήρωσε ακριβά τα λάθη της
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η ΑΕΚ είχε τις προϋποθέσεις για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο, ωστόσο η αναμέτρηση με τη Σαχτάρ εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε.

Παρότι ο Λόβρο Μάγιερ έδωσε το προβάδισμα στην «Ένωση» στο 28’, οι Ουκρανοί ισοφάρισαν με τον Πεντρίνιο κι εκμεταλλεύτηκαν το καθοριστικό λάθος του Μπρινιόλι στο τελευταίο δεκάλεπτο, φτάνοντας στη νίκη με 3-1.

Ο Τομπίας έκανε το 2-1 στο 80’ κι ο Μεντόσα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα έξι λεπτά αργότερα, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ΑΕΚ είχε παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο.

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Ζίνι για να πλαισιώσει τον Λούκα Γιόβιτς στην επίθεση, ενώ στον άξονα προτίμησε τον Βιτάλις δίπλα στον Μαρίν, αφήνοντας εκτός αρχικού σχήματος τον Κάιρινεν.

Ο Μπρινιόλι υπερασπίστηκε την εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Ο Μαρίν με τον Βιτάλις πήραν θέση στη μεσαία γραμμή, ο Κοϊτά αγωνίστηκε αριστερά και ο Μάγιερ δεξιά, πίσω από το επιθετικό δίδυμο των Ζίνι και Γιόβιτς.

Από την πλευρά της Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν ξεκίνησε με τον Ρίζνικ κάτω από τα δοκάρια και τους Πέντρο Ενρίκε, Ματβιένκο, Μπόνταρ και Τομπίας στην άμυνα. Ο Οτσερέτκο βρέθηκε μπροστά από την αμυντική γραμμή, ενώ οι Πεντρίνιο, Μάρλον Γκόμες, Άλισον Σαντάνα και Νέβερτον κινήθηκαν πίσω από τον Ελίας.

Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα, αλλά η Σαχτάρ απάντησε με πέναλτι

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε πριν συμπληρωθούν τρία λεπτά. Ο Μάγιερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί, αφού ξέφυγε από τον αντίπαλό του, πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να σταματά στη ρίζα του δοκαριού.

Η Σαχτάρ απάντησε στο 10’, όταν ο Άλισον Σαντάνα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πήλιου και επιχείρησε να νικήσει τον Μπρινιόλι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας αντέδρασε σωστά και παραχώρησε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ απείλησε ξανά, με τον Γιόβιτς να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ από καλή θέση, έπειτα από συνεργασία με τον Μαρίν.

Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να επιβάλουν υψηλό ρυθμό και να εκμεταλλευτούν τους χώρους πίσω από την άμυνα της Ένωσης. Η ομάδα του Νίκολιτς, από την άλλη, βελτίωσε σταδιακά την κυκλοφορία της μπάλας και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 28’.

Ο Κοϊτά έκλεψε την μπάλα και ξεκίνησε την προσπάθεια, η οποία συνεχίστηκε με τον Πήλιο να γίνεται αποδέκτης της μπάλας έπειτα από κόντρα. Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ απέφυγε με εντυπωσιακή «ποδιά» τον Μπόνταρ και πάσαρε στον Μάγιερ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1, μέσα σε πανηγυρισμούς από τους φίλους της Ένωσης.

Το προβάδισμα, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Η Σαχτάρ κέρδισε πέναλτι στο 34’, όταν ο Ρέλβας ανέτρεψε τον Άλισον Σαντάνα, ο οποίος είχε ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Πήλιου. Ο διαιτητής Κάβανα, αφού συμβουλεύτηκε το VAR, έδειξε την άσπρη βούλα και ο Πεντρίνιο ευστόχησε για το 1-1.

Η ουκρανική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν η σέντρα-σουτ του Πέντρο Ενρίκε πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ, πάντως, είχε την τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους, με τον Ζίνι να παίρνει την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Πήλιου, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία.

Οι ευκαιρίες της ΑΕΚ και το καθοριστικό λάθος του Μπρινιόλι

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση. Στο 49’, ο Γιόβιτς έβγαλε τον Πήλιο απέναντι από τον Ρίζνικ, όμως ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ απέκρουσε το πλασέ του αριστερού μπακ.

Η ΑΕΚ συνέχισε να κερδίζει μπάλες και να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη σιγουριά, παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο. Στο 55’, μάλιστα, ο Μαρίν εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ, αναγκάζοντας τον Ρίζνικ να πραγματοποιήσει δύσκολη επέμβαση και να διώξει σε κόρνερ.

Η Σαχτάρ έχασε σημαντική ευκαιρία στο 64’. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και αδυναμία της κιτρινόμαυρης άμυνας να απομακρύνει αποτελεσματικά, ο Οτσερέτκο βρέθηκε αμαρκάριστος στο πίσω δοκάρι, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε στόχο.

Στη συνέχεια, οι Ουκρανοί ανέβασαν ξανά την πίεσή τους, ενώ η ΑΕΚ άρχισε να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Ο Νίκολιτς επιχείρησε να φρεσκάρει την ομάδα του, περνώντας στο παιχνίδι τον Ζοάο Μάριο αντί του Μάγιερ και τον Γκατσίνοβιτς αντί του Ζίνι.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στο 80’. Η ΑΕΚ αγωνιζόταν προσωρινά με δέκα παίκτες, καθώς ο Γιόβιτς καθυστερούσε να αποχωρήσει κατά την αλλαγή του, με τον Βάργκα να περιμένει να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σε εκείνο το σημείο, ο Τομπίας επιχείρησε να στείλει την μπάλα προς την περιοχή και ο Μπρινιόλι, προσπαθώντας να απομακρύνει με τα πόδια, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Το 2-1 άλλαξε τα δεδομένα για την Ένωση, η οποία προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά. Ο Νίκολιτς προχώρησε σε νέες αλλαγές στη μεσαία γραμμή, με τους Κάιρινεν και Ζούμπκοφ να αντικαθιστούν τους Βιτάλις και Μαρίν.

Η προσπάθεια της ΑΕΚ να επιστρέψει στο παιχνίδι δεν είχε αποτέλεσμα. Στο 86’, ο Μεντόσα βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν και με όμορφο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη της Σαχτάρ και αφήνοντας την Ένωση με την πικρία ότι δεν αξιοποίησε την καλή της παρουσία για μεγαλύτερο διάστημα.

Με πληροφορίες από onsports.gr

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