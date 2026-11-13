Γυναίκα μαστιγώθηκε δημόσια στην Ινδονησία για επίδειξη τρυφερότητα σε κοινή θέα

Μια γυναίκα στην Ινδονησία δέχτηκε ξυλοδαρμό με ράβδο λόγω δημόσιας επίδειξης τρυφερότητας, σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους της Σαρία που ισχύουν στην επαρχία, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναζητήσει βοήθεια ενώ στεκόταν όρθια μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα ήταν μία από τις έξι που μαστιγώθηκαν δημόσια την Πέμπτη στην Ατσέ, τη μόνη επαρχία της Ινδονησίας — όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι μουσουλμανική — στην οποία εφαρμόζεται η Σαρία.

Από τους έξι, οι τέσσερις τιμωρήθηκαν επειδή επιδόθηκαν σε δημόσια εκδήλωση στοργής μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είχαν συγγενική σχέση, πράξη που απαγορεύεται αυστηρά από τη Σαρία, ενώ οι δύο μαστιγώθηκαν για τζόγο.

Ο αριθμός των μαστιγώσεων για την ομάδα κυμάνθηκε από εννέα έως 22.

Το μαστίγωμα χρησιμεύει ως τιμωρία για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων στην Ατσέ, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης αλκοόλ, του τζόγου, της ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς και των προγαμιαίων ή εξωσυζυγικών σεξουαλικών σχέσεων.

Τον Αύγουστο, η επαρχία πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια μαστίγωση γυναίκας για ένα φερόμενο περιστατικό «ζωντανής αισχρότητας», αφού αυτή και ένας άνδρας κατηγορήθηκαν ότι φιλιόντουσαν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Οι μαστιγώσεις πραγματοποιούνται συνήθως σε δημόσιους χώρους, όπως οι χώροι των τζαμιών ή οι πλατείες των πόλεων, όπου οι θεατές συχνά καταγράφουν τα γεγονότα με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επικρίνει τον δημόσιο χαρακτήρα της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι η ταπείνωση που προκαλεί επιδεινώνει τη σωματική βαρβαρότητα και αφήνει μόνιμα ψυχολογικά τραύματα.