Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν ζαρκάδια για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου

Ένα ζευγάρι ζαρκαδιών (Capreolus capreolus) που ζει εντός του Σέιχ Σου αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική είδηση για την πανίδα του περιαστικού δάσους καθώς πανελλαδικά ο πληθυσμός των ζαρκαδιών έχει μειωθεί σημαντικά.

Το ζευγάρι των ζαρκαδιών εντόπισε και βιντεοσκόπησε ο κ. Θεόδωρος Κομινός που πραγματοποιεί το διδακτορικό του στο ζωολογικό του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ.

Όπως είπε στο thestival.gr πρόκειται για ζευγάρι ενήλικων ζαρκαδιών. Ο αρσενικός εκτιμάται ότι είναι 3-4 ετών με πλήρως ανεπτυγμένα φρέσκα κέρατα σε φάση βελούδου που αποτελεί ένδειξη καλής κατάστασης ενώ όπως είπε ο κ. Κομινός η θηλυκιά υπάρχει περίπτωση να είναι έγκυος.

Η εγκατάσταση των δυο ζαρκαδιών στο Σέιχ Σου αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη και για τον επιστήμονα που καθημερινά επισκέπτεται το δάσος για το διδακτορικό του και κάνει έρευνες καταγράφοντας λύκους και τσακάλια.

«Στο πλαίσιο του διδακτορικού μου που βέβαια αφορά τους λύκους αλλά και στο πλαίσιο της έρευνας που κάνω σε όλο το ορεινό και ημιορεινό κομμάτι της Θεσσαλονίκης έχω καταγράψει ζαρκάδια σε άλλα σημεία όμως, όχι στο Σέιχ Σου. Όμως εδώ και ένα μήνα βλέπω τα δύο ζαρκάδια στο Σειχ Σου. Ήταν αναμενόμενο να περάσουν στο δάσος γιατί από την άλλη πλευρά του δρόμου που κατεβαίνει Χορτιάτη για Πανόραμα, δηλαδή προς τον Χορτιάτη είχα ξαναδεί ζαρκάδι» είπε ο κ. Κομινός προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει προηγούμενη αναφορά παρουσίας ζαρκαδιού στο Σέιχ Σου».

Η παρουσία και η εγκατάσταση μέχρι στιγμής του ζευγαριού των ζαρκαδιών στο Σειχ Σου δεν είναι τυχαία καθώς το ζαρκάδι χρειάζεται δομή βλάστησης, κάλυψη και ηρεμία.

Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης όπως ανέφερε στο thestival.gr ο κ. Κομινός πέρα από τις φυτεύσεις των πεύκων από το Δασαρχείο είναι ένα φυσικό δάσος και είναι ένας ενιαίος χώρος με την ημιορεινή και ορεινή περιοχή του Χορτιάτη.

Η παραμονή ή όχι του ζευγαριού ζαρκαδιών εντός του Σέιχ Σου εξαρτάται όπως ανέφερε ο κ. Κομινός από τους ανθρώπους και ανέφερε ότι δυστυχώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες εντός του είναι αυξημένες ακόμα και τις νυχτερινές ώρες όπου τότε τα ζαρκάδια κινούνται εντός του δάσους.

«Άλλοι κάνουν μοτοκρος, άλλοι κάνουν ποδήλατο, άλλοι κάνουν τζόκινγκ και μάλιστα μέσα στη νύχτα χωρίς καν να έχουν μαζί τους ένα φακό. Αδιανόητο αυτό που γίνεται μέσα στο δάσος λες και είναι παιδική χαρά. Προκαλούν στρες στα ζώα του δάσους αλλά κινδυνεύει και η σωματική ακεραιότητα των ιδίων. Στο Σειχ Σου υπάρχουν εκτός από τα άγρια ζώα, ολόκληρες αγέλες σκύλων» τόνισε ο κ. Κομινός και πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να ορίσουν οπωσδήποτε ζώνες τέτοιων δραστηριοτήτων κοντά στον περιφερειακό «αντί να μπαίνουν τόσο βαθιά μέσα στο δάσος και μάλιστα το βράδυ».

Με όλη αυτή την ακατάλληλη ανθρώπινη δραστηριότητα ο φόβος να μετακινηθεί το ζευγάρι των ζαρκαδιών είναι τεράστιος με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του καθώς σε άλλες ορεινές περιοχές υπάρχουν πολλοί θηρευτές.

«Η μετακίνηση των ζώων ειδικά των φυτοφάγων τα κάνει ευάλωτα προς τους θηρευτές τους, δηλαδή τον λύκο, το τσακάλι ακόμα και στα σκυλιά» τόνισε ο κ. Κομινός.