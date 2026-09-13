Η «τυχαία» συνάντηση Ερντογάν με νύφη και γαμπρό στην πόρτα λεωφορείου - Δώρο ένα χρυσό βραχιόλι

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδροςετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στη Σαμψούντα για τα εγκαίνια ενός νοσοκομείου.

Κατά τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο, ένας νεόνυμφος ζευγάρι τον προσέγγισε ενώ ο Ερντογάν επιβιβαζόταν σε λεωφορείο.

Ο Ερντογάν κάλεσε το ζευγάρι κοντά του, αντάλλαξαν λίγες κουβέντες και τους ευχήθηκε ευτυχία.

Ο πρόεδρος χάρισε στη νύφη ένα χρυσό βραχιόλι ως γαμήλιο δώρο. Snapshot powered by AI

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρέθηκε στη Σαμψούντα για τα εγκαίνια του νοσοκομείου και όπως ήταν αναμενόμενο πλήθος κόσμου ήταν εκεί για να τον υποδεχθεί.

Για τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος επιβιβάστηκε σε ένα λεωφορείο και προς «έκπληξή» του ένα ζευγάρι νεόνυμφων, με τη νύφη να φοράει ακόμα το νυφικό της, τον πλησίασε.

Ο Μουσταφά Κιλίτς και Μερβεγκούλ Γιλμάζ, περίμεναν υπομονετικά την εμφάνιση του Ερντογάν, ο οποίος αμέσως μόλις τους είδε τους κάλεσε κοντά του.

Αφού αντάλλαξαν λίγες κουβέντες, στη συνέχεια ο Τούρκος πρόεδρος χάρισε στη νύφη, ένα χρυσό βραχιόλι και, ευχήθηκε ευτυχία στο νεαρό ζευγάρι.