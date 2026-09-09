Η Μυρτώ της Πάρου πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ: «Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη»

Snapshot Η Μυρτώ της Πάρου πανηγύρισε με ενθουσιασμό τη νίκη της ΑΕΚ με 1-0 επί της ΛΑΣΚ στο Champions League στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, μοιράστηκε φωτογραφίες και μήνυμα για τη χαρά της κόρης της από την βραδιά στο γήπεδο Αρένα.

Η Μυρτώ απολαμβάνει τις στιγμές στον αγώνα παρά την τραγική της ιστορία και την αναπηρία της 100% από το σοβαρό περιστατικό βίας το 2012 στην Πάρο.

Το περιστατικό βίας που υπέστη η Μυρτώ περιλάμβανε σεξουαλική κακοποίηση και σοβαρό τραυματισμό που την καθήλωσε σε κρεβάτι. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η Μυρτώ της Πάρου το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου, καθώς βρέθηκε για ακόμα μία φορα στην Αρένα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ για το Champions League.

Η νίκη της ΑΕΚ με 1-0 αποτέλεσε την αφορμή για ένα ξέσπασμα χαράς στις εξέδρες, με τη Μυρτώ να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της αναμέτρησης.

Η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της κόρης της, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδιά, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό μήνυμα:

«ΑΕΚ-ΛΑΣΚ 1-0ALWYN ΑΡΕΝΑ 8/9/2026

Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη με το αποτέλεσμα.

Στα ίδια μέρη ξανά βρεθήκαμε…ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΕΝΑ

Η χαρά της απερίγραπτη».

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη Μυρτώ να πανηγυρίζει τη νίκη της ΑΕΚ, με το χαμόγελο και τον ενθουσιασμό της να ξεχωρίζουν.

Η τραγική ιστορία της Μυρτούς

Στις 22 Ιουλίου του 2012, η Μυρτώ Παπαδομιχελάκη βρισκόταν με την οικογένειά της στην Πάρο και εκείνη τη μέρα επισκέφθηκε τη Χρυσή Ακτή.

Κάποια στιγμή η κοπέλα απομακρύνθηκε για λίγο από τη μητέρα της και πήγε προς τα βράχια. Άκουγε μουσική με ακουστικά και έτσι δεν αντιλήφθηκε τον Πακιστανό Αχμέτ Βακάς, ο οποίος την πλησίασε και αφού της άρπαξε το κινητό, τη βίασε.

Κατόπιν προσπάθησε να τη σκοτώσει χτυπώντας το κεφάλι της στα βράχια. Μετά πήρε μια πέτρα και άρχισε να χτυπά την κοπέλα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της. Έκτοτε βρίσκεται καθηλωμένη σε κρεβάτι με ποσοστό αναπηρίας 100%.