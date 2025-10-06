Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του

Σάλος σε σχολεία της Χίου, όπου ένας καθηγητής μαθηματικών καταγγέλλεται από τρεις γυναίκες συναδέλφους του ότι αυνανίστηκε... μπροστά τους! Πρόκειται μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb για τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις.

Σήμερα, ο ίδιος τέθηκε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε έναν μήνα αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών, μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που διατάχθηκε για το σοβαρό αυτό ζήτημα παρενόχλησης.

Όλα ξεκίνησα σε σχολείο του Βροντάδου, όπου μια γυναίκα καθηγήτρια κατήγγειλε τον συνάδελφό της ότι μόλις την είδε, σε αίθουσα των καθηγητών, άρχισε να αυνανίζεται! Ο ίδιος απάντησε ότι κούμπωνε το... παντελόνι του, φαίνεται όμως ότι δεν έπεισε και ακολούθησε η μετάθεσή του σε σχολείο της πόλης της Χίου.

Και εκεί όμως, πολύ πρόσφατα ακολούθησαν δύο παρόμοιες καταγγελίες για την ίδια πράξη, με αποτέλεσμα να διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνησή τους.

Η πρώτη καταγγελία δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο και στην εφημερίδα «Αλήθεια».

Το συμβάν έχει προκαλέσει αναστάτωση και σε γονείς, με τη μητέρα μιας μαθήτριας 2ας λυκείου να αναφέρει σε επιστολή της ότι η κόρη της έχει αναφέρει ότι την «κοιτάζει περίεργα» και διαμαρτύρεται καθώς «αντί να γίνουν αυτά που πρέπει, έφεραν το πρόβλημα στο σχολείο μας»...

Η ΕΔΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.