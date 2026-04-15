Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

Ο Άκης Καραμπουρούνης επί έξι χρόνια πήγαινε σχολείο από τον Κάλαμο στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

Ο Άκης Καραμπουρούνης

  • Ο Άκης Καραμπουρούνης ταξίδευε καθημερινά με καΐκι επί έξι χρόνια από τον Κάλαμο στον Μύτικα για να φοιτήσει στο σχολείο, λόγω έλλειψης σχολικής μονάδας στο νησί του.
  • Αντιμετώπιζε δυσκολίες όπως θαλασσοταραχές, κακές καιρικές συνθήκες και απουσίες που τον καθυστέρησαν στην ύλη για τις Πανελλήνιες.
  • Κατάφερε να εισαχθεί στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κέρδισε υποτροφία ως αριστούχος μαθητής μικρών νησιών.
  • Θεωρεί την εμπειρία του πηγή ενθάρρυνσης και κίνητρο για τη συνέχεια των σπουδών του.
  • Συμβουλεύει τους νέους να έχουν επιμονή, υπομονή και να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια ως κίνητρο για την επίτευξη των στόχων τους.
Ο Άκης Καραμπουρούνης επί έξι χρόνια, ταξίδευε καθημερινά για να πάει σχολείο. Έμενε στον Κάλαμο, ένα μικρό νησάκι του Ιονίου και από την Α' Γυμνασίου μέχρι την Γ' Λυκείου, έπαιρνε καθημερινά το καΐκι και πήγαινε απέναντι, στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, γιατί το νησί δεν διέθετε σχολική μονάδα. Ξεκινούσε τα ξημερώματα από το νησί και μετά από 45 λεπτά έφτανε στο λιμάνι του Μύτικα, από όπου περπατούσε για περίπου 10-15 λεπτά μέχρι να φτάσει στο σχολείο.

«Όταν μεγαλώνεις σε μία πολύ κλειστή κοινωνία και σε ένα νησί με 80 κατοίκους και χρειάζεται να περνάς τόσα εμπόδια καθημερινά για να κάνεις κάποια πολύ εύκολα πράγματα και αυτονόητα, μέσα σου αρχίζει να ξυπνά ένα συναίσθημα που λέει “Άκη πρέπει κάτι να καταφέρεις στη ζωή σου, πρέπει κάτι να κάνεις”», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά στον ALPHA.

Ο Άκης, όπως λέει, έχει «πολλές εικόνες χαραγμένες στο μυαλό μου», όπως «οι θαλασσοταραχές, τα απαγορευτικά που είχαμε, τα χαράματα με βροχή, με κρύο, κουκουλωμένοι με μπουφάν, σκούφους. Και μετά όταν φτάναμε έπρεπε να κάνουμε και άλλη διαδρομή να πάμε στο Λύκειο. Είχα χάσει πάνω από έναν μήνα ύλης στο σχολείο. Μπορεί και για μία εβδομάδα να μην πήγαινα σχολείο με αποτέλεσμα αυτό να με πάει πίσω στην ύλη για τις Πανελλήνιες».

Πλέον, όχι απλά κατάφερε να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά κατέκτησε και υποτροφία για τις πανεπιστημιακές σπουδές του. Είναι πρωτοετής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ την υποτροφία την κέρδισε ως αριστούχος μαθητής μικρών νησιών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αλλά κυρίως ευγνώμων γιατί όταν περνάς τόσες θαλασσοταραχές, τόσες δυσκολίες στη ζωή, ανταμείφθηκα. Η αλήθεια είναι πως θα μου δώσει και ένα μεγάλο κίνητρο να συνεχίσω μπροστά. Μέσα από όλα αυτά τα εμπόδια πιστεύω ότι πραγματικά αναγεννάται ένας άνθρωπος και βλέπει τον κόσμο με διαφορετική ματιά», ανέφερε.

Όσο για τις συμβουλές που δίνει στους νέους: «Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να έχουν κουράγιο, επιμονή και υπομονή, να μην τα παρατήσουν για κανέναν λόγο και όλα αυτά τα εμπόδια να τα βλέπουν σαν μια ώθηση για να φτάσουν πιο γρήγορα στους στόχους».

Διαβάστε επίσης

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Μπίτα Χεμάτι: Το Ιράν θα απαγχονίσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια μαζί με τον σύζυγό της

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στο τέλος… πέρασε η Μπάγερν Μονάχου, στους «4» κι η Άρσεναλ

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινή ανακοίνωση Παναθηναϊκού και Θύρας 13: «Ποιος θα μου στερήσει την ομάδα που αγαπώ...»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η 8χρονη Ζέτα από το Ρέθυμνο μας μαθαίνει την αληθινή αποδοχή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Συνελήφθη διακινητής μετά από καταδίωξη σκάφους - Εντοπίστηκαν 18 μετανάστες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

23:36ΚΟΣΜΟΣ

«Θυσίασε τη ζωή σου»: 26 εκατομμύρια πολίτες στο Ιράν είναι έτοιμοι να πάρουν όπλα και να πολεμήσουν

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας παρενοχλούσε λούομενες σε παραλία

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: Τα highlights από την τρομερή πρόκριση της «Ένωσης» στο Final Four του BCL

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τσακώθηκε σε καφετέρια και μετά βρήκαν σπίτι του καλάσνικοφ

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

22:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μεγάλη επιτυχία, μέρος αυτής πηγαίνει στον κόσμο μας» - Οι δηλώσεις Σάκοτα

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

22:42ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Ηχητικό ντοκουμέντο των αμερικανικών δυνάμεων που περιπολούν τον Κόλπο του Ομάν

22:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αντιπροσωπεία οπαδών στου Ρέντη – «Ματώστε τη φανέλα»

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυλωνάκη: Αισιόδοξο νέο η σταθερή κατάσταση, είναι μια μάχη

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Μέση Ανατολή: Απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε ψήφισμα για απόσυρση δυνάμεων από το Ιράν

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά -σοβαρή καταγγελία κατά του 26χρονου αρσιβαρίστα: «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι του βιασμού» - Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Το θρυλικό «Ναυάγιο» της Ζακύνθου που συνδέεται με τον πατέρα της Μυρτούς

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στη Μυρτώ ο 23χρονος: «Εκείνη ήθελε ναρκωτικά, εκείνη έκλεισε δωμάτιο» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

21:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρίζα Κωχ: «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι» - Η φωτογραφία από το νοσοκομείο

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργός Μυλωνάκη:  «Δύσκολες οι πρώτες μέρες, μετά από δέκα μέρες αγωνίας θα έχουμε εικόνα»

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Bάρκιζα: Πατέρας-γιος πήγαν για μπάνιο και καταπλακώθηκαν από χώματα - Τους έσωσαν άλλοι λουόμενοι

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Κνωσός του 1.700 π.Χ. «ζωντανεύει» με βίντεο AI - Ένα ταξίδι 3.700 χρόνια πίσω

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών

