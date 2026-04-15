Μαθητής πήγαινε κάθε μέρα επί έξι χρόνια στο σχολείο με καΐκι - Κατάφερε και κέρδισε υποτροφία

Συμβουλεύει τους νέους να έχουν επιμονή, υπομονή και να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια ως κίνητρο για την επίτευξη των στόχων τους.

Ο Άκης Καραμπουρούνης επί έξι χρόνια, ταξίδευε καθημερινά για να πάει σχολείο. Έμενε στον Κάλαμο, ένα μικρό νησάκι του Ιονίου και από την Α' Γυμνασίου μέχρι την Γ' Λυκείου, έπαιρνε καθημερινά το καΐκι και πήγαινε απέναντι, στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, γιατί το νησί δεν διέθετε σχολική μονάδα. Ξεκινούσε τα ξημερώματα από το νησί και μετά από 45 λεπτά έφτανε στο λιμάνι του Μύτικα, από όπου περπατούσε για περίπου 10-15 λεπτά μέχρι να φτάσει στο σχολείο.

«Όταν μεγαλώνεις σε μία πολύ κλειστή κοινωνία και σε ένα νησί με 80 κατοίκους και χρειάζεται να περνάς τόσα εμπόδια καθημερινά για να κάνεις κάποια πολύ εύκολα πράγματα και αυτονόητα, μέσα σου αρχίζει να ξυπνά ένα συναίσθημα που λέει “Άκη πρέπει κάτι να καταφέρεις στη ζωή σου, πρέπει κάτι να κάνεις”», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά στον ALPHA.

Ο Άκης, όπως λέει, έχει «πολλές εικόνες χαραγμένες στο μυαλό μου», όπως «οι θαλασσοταραχές, τα απαγορευτικά που είχαμε, τα χαράματα με βροχή, με κρύο, κουκουλωμένοι με μπουφάν, σκούφους. Και μετά όταν φτάναμε έπρεπε να κάνουμε και άλλη διαδρομή να πάμε στο Λύκειο. Είχα χάσει πάνω από έναν μήνα ύλης στο σχολείο. Μπορεί και για μία εβδομάδα να μην πήγαινα σχολείο με αποτέλεσμα αυτό να με πάει πίσω στην ύλη για τις Πανελλήνιες».

Πλέον, όχι απλά κατάφερε να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά κατέκτησε και υποτροφία για τις πανεπιστημιακές σπουδές του. Είναι πρωτοετής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ την υποτροφία την κέρδισε ως αριστούχος μαθητής μικρών νησιών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος αλλά κυρίως ευγνώμων γιατί όταν περνάς τόσες θαλασσοταραχές, τόσες δυσκολίες στη ζωή, ανταμείφθηκα. Η αλήθεια είναι πως θα μου δώσει και ένα μεγάλο κίνητρο να συνεχίσω μπροστά. Μέσα από όλα αυτά τα εμπόδια πιστεύω ότι πραγματικά αναγεννάται ένας άνθρωπος και βλέπει τον κόσμο με διαφορετική ματιά», ανέφερε.

Όσο για τις συμβουλές που δίνει στους νέους: «Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να έχουν κουράγιο, επιμονή και υπομονή, να μην τα παρατήσουν για κανέναν λόγο και όλα αυτά τα εμπόδια να τα βλέπουν σαν μια ώθηση για να φτάσουν πιο γρήγορα στους στόχους».

