Ηλεκρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσαν το πράσινο φως για το αίτημα χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ προς την ΕΤΕπ για το έργο GSI.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας

Κύπρου αξιολογήθηκε ως στρατηγικά σημαντικό στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία.

Η μελέτη που θα πραγματοποιήσει η ΕΤΕπ θα καθορίσει τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους της διασύνδεσης και θα διευκολύνει τη συμμετοχή επενδυτών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν σημαντικά κυβερνητικά και ευρωπαϊκά στελέχη, καθώς και οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και της ΕΤΕπ.

Πράσινο φως δόθηκε στη Λευκωσία μετά τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τον ΑΔΜΗΕ, που αφορά στην επίσημη υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI) προς την ΕΤΕπ. Το έργο αναγνωρίστηκε ως κρίσιμο για τη γεωπολιτική σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η στρατηγική αξία του GSI στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, ενώ υπογραμμίστηκε η θετική εξέλιξη της κοινής επιστολής των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παπασταύρου και κ. Δαμιανού, που στηρίζει τη χρηματοδότηση του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται μετά από λεπτομερή μελέτη δέουσας επιμέλειας (due diligence), εξασφαλίζοντας την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της διασύνδεσης.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πραγματοποιήσει τη μελέτη που θα καθορίσει τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους του έργου, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Η υποστήριξη της ΕΤΕπ θεωρείται καθοριστική για την υλοποίηση του GSI, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή διασύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Τι είναι το GSI

Το έργο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector ή GSI, είναι ένα μεγάλο ενεργειακό έργο που προβλέπει την ηλεκτρική σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «ηλεκτρικό καλώδιο» στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου, που θα επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στις δύο χώρες και, σε επόμενη φάση, και με το Ισραήλ.

Το έργο περιλαμβάνει υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την Κορακιά Κρήτης με την Κύπρο και στη συνέχεια, το Ισραήλ, με τεχνολογία HVDC (ρεύμα υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος) και μεταφορική ικανότητα έως 2.000 MW.

Η Κύπρος είναι σήμερα το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση που παραμένει ενεργειακά απομονωμένο, χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με άλλο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το GSI θεωρείται κρίσιμο γιατί ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια Ελλάδας και Κύπρου, επιτρέπει φθηνότερες εισαγωγές και εξαγωγές ρεύματος, διευκολύνει τη χρήση ΑΠΕ, μειώνει την εξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δημιουργεί έναν ενεργειακό διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου–Ευρώπης.

Φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΗΕ, που ανέλαβε το έργο μετά την αποχώρηση του αρχικού σχήματος EuroAsia Interconnector. Το έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI) και έχει λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Στη συνάντηση σήμερα στη Λευκωσία συμμετείχαν ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός κ. Γιώργος Τσάφος, ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας κ. Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Ειρήνη Πική, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Ενέργεια κ. Dan Jorgensen, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Κομισιόν, Ditte Juul Jorgensen, ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Ιωάννης Τσακίρης.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης από την ΕΤΕπ, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την προσέλκυση επενδυτών, βήματα που θα φέρουν πιο κοντά την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο GSI αποτελεί κομβικό στοιχείο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

