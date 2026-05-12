Ηλεκρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Το έργο αναγνωρίστηκε ως κρίσιμο για τη γεωπολιτική σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ηλεκρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 Φωτογραφία αρχείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έδωσαν το πράσινο φως για το αίτημα χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ προς την ΕΤΕπ για το έργο GSI.
  • Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας
  • Κύπρου αξιολογήθηκε ως στρατηγικά σημαντικό στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία.
  • Η μελέτη που θα πραγματοποιήσει η ΕΤΕπ θα καθορίσει τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους της διασύνδεσης και θα διευκολύνει τη συμμετοχή επενδυτών.
  • Στη συνάντηση συμμετείχαν σημαντικά κυβερνητικά και ευρωπαϊκά στελέχη, καθώς και οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και της ΕΤΕπ.
Snapshot powered by AI

Πράσινο φως δόθηκε στη Λευκωσία μετά τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τον ΑΔΜΗΕ, που αφορά στην επίσημη υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI) προς την ΕΤΕπ. Το έργο αναγνωρίστηκε ως κρίσιμο για τη γεωπολιτική σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η στρατηγική αξία του GSI στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία, ενώ υπογραμμίστηκε η θετική εξέλιξη της κοινής επιστολής των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, κ. Παπασταύρου και κ. Δαμιανού, που στηρίζει τη χρηματοδότηση του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται μετά από λεπτομερή μελέτη δέουσας επιμέλειας (due diligence), εξασφαλίζοντας την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της διασύνδεσης.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πραγματοποιήσει τη μελέτη που θα καθορίσει τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους του έργου, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για τη συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Η υποστήριξη της ΕΤΕπ θεωρείται καθοριστική για την υλοποίηση του GSI, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή διασύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Τι είναι το GSI

Το έργο διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector ή GSI, είναι ένα μεγάλο ενεργειακό έργο που προβλέπει την ηλεκτρική σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «ηλεκτρικό καλώδιο» στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου, που θα επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στις δύο χώρες και, σε επόμενη φάση, και με το Ισραήλ.

Το έργο περιλαμβάνει υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την Κορακιά Κρήτης με την Κύπρο και στη συνέχεια, το Ισραήλ, με τεχνολογία HVDC (ρεύμα υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος) και μεταφορική ικανότητα έως 2.000 MW.

Η Κύπρος είναι σήμερα το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση που παραμένει ενεργειακά απομονωμένο, χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με άλλο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το GSI θεωρείται κρίσιμο γιατί ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια Ελλάδας και Κύπρου, επιτρέπει φθηνότερες εισαγωγές και εξαγωγές ρεύματος, διευκολύνει τη χρήση ΑΠΕ, μειώνει την εξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δημιουργεί έναν ενεργειακό διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου–Ευρώπης.

Φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΗΕ, που ανέλαβε το έργο μετά την αποχώρηση του αρχικού σχήματος EuroAsia Interconnector. Το έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος» (PCI) και έχει λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Στη συνάντηση σήμερα στη Λευκωσία συμμετείχαν ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός κ. Γιώργος Τσάφος, ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας κ. Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Ειρήνη Πική, ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Ενέργεια κ. Dan Jorgensen, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Κομισιόν, Ditte Juul Jorgensen, ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Ιωάννης Τσακίρης.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης από την ΕΤΕπ, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την προσέλκυση επενδυτών, βήματα που θα φέρουν πιο κοντά την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο GSI αποτελεί κομβικό στοιχείο για την ενεργειακή ολοκλήρωση της νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:18ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Δυσαρεστημένη η ΕΕ με την υπερβολική εξουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Οσμή σκανδάλου στην Eurovision - New York Times: Χειραγώγηση της τηλεψήφου από το Ισραήλ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε οικισμό Ρομά - Τρεις τραυματίες

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακοπουλος

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βόρεια Κορέα δεν γλιτώνει από το κυκλοφοριακό - Απίστευτες εικόνες στους δρόμους

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Η δημοφιλία των υπουργών - Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια

19:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα διεθνή ΜΜΕ εκθειάζουν τον Akylas - Τι γράφουν Libération και BBC

19:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετά τη Βουλή, σειρά παίρνει η ΕΕΑ: Με την πλάτη στον τοίχο ο Λιόλιος!

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τιθορέα: Πώς δρούσε η ομάδα που λήστεψε την τράπεζα - Το σχέδιο των οκτώ μελών

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου: Αγοράκι 2 ετών πέφτει από το μπαλκόνι 4ου ορόφου

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο - Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν οπλισμένα F-16

19:02ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν τρώτε σπαράγγια

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

19:00LIFESTYLE

Eurovision: Θύελλα αντιδράσεων για το «Choke Me» της Ρουμανίας - Η απάντηση της νεαρής ερμηνεύτριας

18:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο κρατούμενος που απέδρασε από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα

18:56LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η «επικίνδυνη» έκπληξη της Αμάλ Αλαμουντίν για τα 65α γενέθλιά του

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετά την πρωινή επιδρομή στο ΑΠΘ

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονης στη Νέα Σμύρνη - Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

16:42ΠΟΛΤΟΣ

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και η αποκατάσταση των σχέσεων Αθήνας - Μόσχας

19:00LIFESTYLE

Eurovision: Θύελλα αντιδράσεων για το «Choke Me» της Ρουμανίας - Η απάντηση της νεαρής ερμηνεύτριας

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου: Αγοράκι 2 ετών πέφτει από το μπαλκόνι 4ου ορόφου

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τιθορέα: Πώς δρούσε η ομάδα που λήστεψε την τράπεζα - Το σχέδιο των οκτώ μελών

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετά την πρωινή επιδρομή στο ΑΠΘ

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Στη Βαλένθια ο Δημήτρης Γιαννακοπουλος

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ