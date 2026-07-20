Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

Snapshot Δύο άτομα, ηλικίας 35 και 55 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας στη Φωκίδα.

Ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άμφισσας.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τρεις εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο επιχείρησαν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Ελληνική Αστυνομία για τον απεγκλωβισμό.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Κονιακός, στον Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, ένας 35χρονος και μία 55χρονη έχασαν τη ζωή τους. Ένας 60χρονος, που επέβαινε στο ίδιο όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του, τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

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