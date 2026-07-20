Σοβαρό τροχαίο στη Φωκίδα: Τρεις άνθρωποι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ – Οι δύο χωρίς τις αισθήσεις τους
Ένας άνδρας και μία γυναίκα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ακόμη ένας άνδρας τραυματίστηκε, μετά την εκτροπή φορτηγού οχήματος στον Δήμο Δωρίδος.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Δωρίδος, στη Φωκίδα, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Από το όχημα ανασύρθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς και ένας ακόμη άνδρας τραυματίας. Και οι τρεις παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
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