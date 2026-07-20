Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης στο Ηράκλειο: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες, αναζητείται μία ακόμη

Snapshot Δύο ανήλικες συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η 15χρονη δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια συνάντησης για προσωπικές διαφορές με άλλες δύο ανήλικες.

Μία τρίτη 15χρονη βιντεοσκοπούσε το περιστατικό χωρίς να συμμετέχει στην επίθεση.

Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς των δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

Η 16χρονη που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση αναζητείται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μίας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο επίσης ανήλικες κοπέλες, 14 και 16 ετών προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές που φέρεται να είχαν. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία.

Η μαθήτρια μετέβη στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι ανήλικοι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο ανήλικες, καθώς και οι γονείς τους για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ η 16χρονη φέρεται να αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων.