"Poso kanei": Τι λένε οι πολίτες για τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια

Να συγκρίνουν τιμές σε περισσότερα από 7 χιλιάδες προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες μέσα από το νέο εγχείρημα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας, την ψηφιακή πλατφόρμα “Πόσο Κάνει”.

Πολίτες της Λαμίας που μίλησαν στο Star καθώς και ο διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εμπορίου και υπηρεσιών ΕΣΕΕ Χαράλαμπος Αράχωβας που μίλησε στην εκπομπή Ραδιοφόρουμ, εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η πλατφόρμα.

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Βήμα – βήμα: Πώς λειτουργεί η σύγκριση τιμών

Η διαδικασία εύρεσης των οικονομικότερων προϊόντων είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις βήματα:

Αναζήτηση προϊόντος: Ο χρήστης πληκτρολογεί το προϊόν που ψάχνει στη μπάρα αναζήτησης (π.χ. «γάλα», «ελαιόλαδο», «απορρυπαντικό») ή πλοηγείται στις διαθέσιμες κατηγορίες. Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο: Η πλατφόρμα εμφανίζει το συγκεκριμένο προϊόν και παραθέτει την τιμή του σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας πού πωλείται φθηνότερα. Δημιουργία ψηφιακού καλαθιού: Οι καταναλωτές μπορούν να προσθέσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε ένα «έξυπνο καλάθι». Τελική ανάλυση κόστους: Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος του καλαθιού για κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά, δείχνοντας ξεκάθαρα από πού συμφέρει να γίνει η αγορά.

Τα βασικά οφέλη για τον καταναλωτή