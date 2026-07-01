Eurostat: Μείωση πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 3,9% στον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Eurostat: Μείωση πληθωρισμού στην Ελλάδα, στο 3,9% στον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη
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Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο του 2026, από 3,2% τον Μάιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο (8,7%, σε σύγκριση με 10,8% τον Μάιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,5% τον Μάιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,6%, σε σύγκριση με 1,9% τον Μάιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σταθερό σε σύγκριση με τον Μάιο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 3,9% τον Ιούνιο, από 4,9% το Μάιο.

Τον Ιούνιο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατέγραψαν η Λιθουανία (5,5%), η Βουλγαρία (5,3%), η Κροατία (4,2%) και η Κύπρος (4%).

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Μάλτα (1,9%), στην Εσθονία και στη Γαλλία (2%) και στη Γερμανία (2,4%).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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