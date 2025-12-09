Νέα δεδομένα με την ψηφιακή πλατφόρμα για τις διαθήκες - Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Η κυβέρνηση προχωρά σε μια σημαντική, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμβολαιογράφους να δημοσιεύουν και να κηρύσσουν κυρίες διαθήκες ακόμη και όταν ο διαθέτης έχει αποβιώσει πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στο άρθρο 114 του νομοσχεδίου με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην ΑΑΔΕ και λοιπές διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχε κάνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας για τη δημοσίευση διαθηκών.

Σημαντικό είναι ότι η νέα δυνατότητα δεν αφορά μόνο μελλοντικές υποθέσεις, αλλά επεκτείνεται και σε περίπου 14.000 εκκρεμείς υποθέσεις δημοσίευσης διαθηκών που βρίσκονται στα Πρωτοδικεία, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαδικασία για χιλιάδες πολίτες.

