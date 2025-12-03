Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

Η Πολιτεία προχωρά σε ριζική αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου με στόχο τη μείωση των προβλημάτων, την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τις αντιπαραθέσεις κληρονόμων και την πλήρη προστασία της βούλησης του διαθέτη.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο

Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το νέο νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1. Διαχωρισμός χρεών: Τέλος στην απεριόριστη ευθύνη

Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση είναι ο πλήρης διαχωρισμός της κληρονομιαίας περιουσίας από την ατομική περιουσία του κληρονόμου.

Τι αλλάζει: Μέχρι σήμερα, ο κληρονόμος ευθυνόταν για τα χρέη του κληρονομούμενου με την προσωπική του περιουσία. Με το νέο σύστημα, τυχόν χρέη εξοφλούνται αποκλειστικά από την κληρονομία και δεν επιβαρύνουν τον κληρονόμο.

Στόχος: Να σταματήσουν οι μαζικές αποποιήσεις κληρονομιών που γίνονταν για την αποφυγή των χρεών, ξεμπλοκάροντας έτσι περιουσιακά στοιχεία.

2. Τέλος στο «Εξ αδιαιρέτου»: Ένας παίρνει το ακίνητο

Για να «ξεμπλοκάρουν» τα ακίνητα που ρημάζουν λόγω διαφωνίας των συγκληρονόμων στην αξιοποίηση, αλλάζει ο τρόπος κατανομής.

Τι αλλάζει: Αντί να κατανέμεται ποσοστό συγκυριότητας σε κάθε κληρονόμο (αδελφομοίρια), πλέον ένας συγκληρονόμος θα αποκτά το ακίνητο, ενώ οι υπόλοιποι θα αποζημιώνονται χρηματικά ή με άλλο περιουσιακό στοιχείο.

3. Νέες συμβάσεις: Διευθέτηση εν ζωή

Θεσπίζονται νέοι ευέλικτοι θεσμοί για να ρυθμίζει ο διαθέτης την περιουσία του με σαφήνεια πριν από τον θάνατο.

Κληρονομική σύμβαση: Δίνεται η δυνατότητα στον κληρονομούμενο να συνάπτει δεσμευτικές συμβάσεις με μελλοντικούς κληρονόμους (π.χ. τα παιδιά του).

Σύμβαση παραίτησης: Δίνεται η δυνατότητα εν ζωή αποποίησης μελλοντικών κληρονομικών δικαιωμάτων.

4. Ενίσχυση συζύγων και συντρόφων

Ενισχύεται η θέση του επιζώντος συζύγου/συντρόφου και αναγνωρίζονται νέες μορφές συμβίωσης:

Σύμφωνο συμβίωσης: Ενισχύεται η συμμετοχή του συντρόφου στην κληρονομιαία περιουσία, εξισώνοντας πρακτικά τα δικαιώματά του με του συζύγου.

Ελεύθερη συμβίωση: Για πρώτη φορά, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και σε περιπτώσεις συναινετικής λύσης, ο σύντροφος σε μακροχρόνια ελεύθερη ένωση μπορεί να κληρονομήσει (στην πέμπτη τάξη).

5. Ασφαλιστικές δικλείδες στις διαθήκες

Εισάγονται δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλιστεί η πραγματική βούληση του διαθέτη.

Ιδιόγραφες Διαθήκες: Θεσπίζονται ασφαλιστικές δικλείδες, όπως η υποχρεωτική κήρυξή τους ως κυρίων (με μάρτυρες), ειδικά όταν υπάρχει εγκατάσταση μακρινού συγγενή ή εξωτικού.

6. Επίλυση χρόνιων νομολογιακών ζητημάτων

Το νομοσχέδιο επιλύει διαχρονικές διχογνωμίες της νομολογίας, κάνοντας τις διαδικασίες πιο ξεκάθαρες.

Παραδείγματα: Οριστική επίλυση του ζητήματος των προθεσμιών αποποίησης για δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα και του κληρονομικού δικαιώματος του ετεροθαλούς αδελφού. Καταργούνται, επίσης, διατάξεις που έχουν περιπέσει σε αχρησία (π.χ., έκτακτες διαθήκες).

