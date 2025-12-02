Κληρονομιές - Διαθήκες: Ριζικές οι αλλαγές για τα εξ αδιαιρέτου, τα χρέη και τα ποσοστά των παιδιών

Ύστερα από δεκαετίες μπαίνει τάξη στις κληρονομιές - Τι αλλάζει

Έπειτα από 80 χρόνια το κληρονομικό δίκαιο αλλάζει ριζικά, καθώς επιχειρείται να προσαρμοστεί στις σύγχρονες συνθήκες, ώστε να περιοριστούν οι περιουσίες που απαξιώνονται με τον τρόπο που κληρονομούνται, ενώ άλλες «πηγαίνουν» σε κληρονόμους που δεν τις θέλουν ή δεν μπορούν να τις διαχειριστούν.

To νέο κληρονομικό δίκαιο παρουσιάζεται σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης από τον πρόεδρο της Επιτροπής που το συνέταξε.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής:

Κληρονομικές συμβάσεις

Για πρώτη φορά προβλέπεται, ότι θα μπορεί ο καθένας να κάνει μια σύμβαση, όσο ζει, με τους κληρονόμους του (τα παιδιά του, τη σύζυγο του η άλλους συγγενείς του) και να αφήνει την περιουσία του, όπως μεταξύ τους αυτοί θα συμφωνήσουν.

Τέλος στο «Εξ αδιαιρέτου»

Με τη νέα ρύθμιση αντί για ποσοστό συγκυριότητας ανάμεσα σε συγκληρονόμους σε ένα ακίνητο, ένας θα παίρνει το ακίνητο και ο άλλος αποζημίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Αύξηση ποσοστού επιζώντος συζύγου

Επίσης, σημαντική είναι η ρύθμιση που προβλέπει ότι στο εξής, όταν κληρονομούν από κοινού παιδιά και ένας από τους συζύγους (γονιούς) μητέρα ή πατέρας, το ποσοστό του/της συζύγου από 25% που προβλέπεται σήμερα, θα αυξηθεί στο 33%.

Αυτό το ποσοστό 33% στον επιζώντα γονέα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μόνο ένα παιδί. Αν όμως τα παιδιά είναι δύο η τρία τότε θα ισχύει ό,τι και σήμερα, δηλαδή το 25% στον επιζώντα γονέα και το 75% στα παιδιά.

Προστασία συντρόφων χωρίς γάμο/σύμφωνο

Νέα είναι και η διάταξη που προβλέπει, ότι σε περίπτωση συντρόφων, (όταν δηλαδή δεν έχει γίνει γάμος ή δεν έχει υπογραφεί σύμφωνο συμβίωσης), θα μπορεί εκείνος που μένει πίσω, αν δεν έχει άλλος οριστεί, να είναι ο μοναδικός κληρονόμος, αν δεν υπάρχουν παιδιά ή άλλοι συγγενείς. Να κληρονομεί δηλαδή αυτός και όχι το δημόσιο όπως προβλέπεται, όταν κάποιος δεν έχει συγγενείς και δεν έχει αφήσει ο ίδιος κάπου την περιουσία του.

Ευθύνη για χρέη: Μόνο μέχρι την αξία της κληρονομιάς

Όταν υπάρχουν χρέη, ο κληρονόμος μπορεί να αποδεχθεί την κληρονομία, να μην την αποποιηθεί δηλαδή, γιατί στο εξής θα ευθύνεται για τα χρέη εκείνου που έφυγε από τη ζωή, μόνον μέχρι την αξία της κληρονομιάς και όχι με την περιουσία του.

