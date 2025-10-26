Κληρονομιές: Ο ρόλος του εκκαθαριστή για περιπτώσεις με χρέη

Τέλος επιδιώκει να βάλει το νέο νομικό πλαίσιο στο δίλημμα του κληρονόμου για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς όταν υπάρχουν χρέη.

Τον ρόλο στο ξεκαθάρισμα θα αναλαμβάνει ένας εκκαθαριστής, δικηγόρος από ειδικό κατάλογο του δικαστηρίου, ο οποίος θα υπολογίζει την αξία της κληρονομικής περιουσίας και των χρεών.

Η «τομή» στο νέο νομοσχέδιο είναι ότι οι κληρονόμοι δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την προσωπική τους περιουσία λόγω χρεών του θανόντος, καθώς οι οφειλές θα πληρώνονται αποκλειστικά από την κληρονομιά, σύμφωνα με τον Alpha.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται και μετατροπή στις προθεσμίες. Ειδικότερα, η προθεσμία για αποποίηση κληρονομιάς θα αυξηθεί από τέσσερις σε δώδεκα μήνες όταν ο κληρονόμης ή ο θανών κατοικούσε στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Γενικού Μητρώου Διαθηκών, την 1η Νοεμβρίου. Για να γίνει δημοσίευση της διαθήκης ο πολίτης θα πρέπει να μεταβαίνει, μαζί με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, στον συμβολαιογράφο στον οποίο έχει κατατεθεί η διαθήκη και εκείνος θα προβεί στη δημοσίευσή της.

