Κληρονομιές: Αλλάζει ριζικά το καθεστώς - Περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις

Τέλος στα χρέη των κληρονομιών έρχεται να βάλει το νέο νομοσχέδιο με τις δομικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που σε λίγες μέρες παραδίδεται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Οι νέες διατάξεις φέρνουν αλλαγές τόσο στο κεφάλαιο που αφορά την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς όσο και στο κεφάλαιο που ρυθμίζει την ευθύνη των κληρονόμων και την ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομιάς.

Η σημαντικότερη τομή, όπως αναφέρουν Τα Νέα, αφορά στο μοίρασμα της κληρονομιάς με τους κληρονόμους, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, να μην ευθύνονται στο μέλλον, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή του, με την ατομική τους περιουσία.

Σύμφωνα με Τα Νέα, με τις νέες διατάξεις ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από την ημέρα που έμαθε τον θάνατο του κληρονομούμενου. Σε περίπτωση πάντως που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος του ήταν κάτοικος του εξωτερικού, τότε η προθεσμία που έχει για να αποποιηθεί την κληρονομιά είναι μεγαλύτερη από το τετράμηνο και φτάνει το ένα έτος.

Διαβάστε επίσης