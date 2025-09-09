Διαθήκες: Πότε χρειάζεται ο γραφολογικός έλεγχος - Τι ισχύει για τους Έλληνες του εξωτερικού

Ριζικές αλλαγές στη δημοσίευση όλων των τύπων των διαθηκών - ιδιόγραφη, δημόσια ή μυστική - έφερε ο νόμος που προβλέπει για πρώτη φορά τη σύσταση Μητρώου Διαθηκών.

Με αυτή τη νομοθετική αλλαγή γράφεται μια νέα σελίδα, καθώς ο τρόπος δημοσίευσης των διαθηκών - όπως αναφέρουν Τα Νέα - περνά στην ψηφιακή εποχή. Η τελευταία βούληση κάθε διαθέτη, ανεξαρτήτως του τύπου που έχει αποφασίσει να την εκφράσει προς τους κληρονόμους τους, θα δημοσιεύεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «Μητρώο Διαθηκών».

Η καταχώριση των διαθηκών γίνεται, σύμφωνα με τον νόμο, αμελλητί και ηλεκτρονικά και με την ανάρτηση στο Μητρώο θα δημοσιεύονται τα στοιχεία κάθε διαθέτη, δηλαδή το ΑΦΜ, η ημερομηνία γέννησης, το είδος της διαθήκης και ο αριθμός πράξης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο συμβολαιογράφος - ή ο πρόξενος σε περίπτωση Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού - μόλις περιέλθει η διαθήκη εις γνώσιν του, θα προχωρά άμεσα στη δημοσίευσή της.

Οι διαθήκες και οι κάτοικοι του εξωτερικού

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που κληρονόμος είναι κάποιο εξωτερικό πρόσωπο, δηλαδή κάποιος που δεν είναι μέρος της «κληρονομικής αλυσίδας»;

Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται ειδική πρόνοια με τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως αναφέρουν Τα Νέα, μπορεί να αποδειχθεί η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη στις περιπτώσεις εκείνες που ο κληρονόμος δεν είναι σύζυγος του διαθέτη ή πρόσωπο με το οποίο ο διαθέτης έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή δεν έχει με τον διαθέτη συγγενική σχέση τουλάχιστον τέταρτου βαθμού.

Σε ό,τι αφορά τους κατοίκους του εξωτερικού, η αρμόδια προξενική Αρχή γίνεται η «γέφυρα» για να φτάσει η τελευταία βούληση στο Μητρώο Διαθηκών.

Σύμφωνα με τον νόμο, η προξενική αρχή, στην οποία υπάρχει διαθήκη, οφείλει, μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, να τη δημοσιεύσει, συντάσσοντας πρακτικό, στο οποίο καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της προξενικής Αρχής και τον γραμματέα και σε κάθε άλλη περίπτωση να τη δημοσιεύσει στο προξενικό γραφείο ενώπιον δύο μαρτύρων και του γραμματέα του προξενείου, αν υπάρχει.

