Διαθήκες: Έρχονται αλλαγές - Από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους

Αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων και όχι των δικαστηρίων, θα είναι εφεξής η δημοσίευση μιας διαθήκης.

Σύμφωνα με το νέο νόμο (5221/25) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο συμβολαιογράφος, που συντάσσει η λαμβάνει γνώση μιας διαθήκης, είναι υποχρεωμένος να την καταγράψει σε ειδικό πρακτικό και να την καταχωρήσει ηλεκτρονικά στο νέο «Μητρώο». Τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα διαχειρίζονται οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι, με στόχο να διασφαλιστεί αφενός η ασφάλεια, αφετέρου η προσβασιμότητα σε τέτοια έγγραφα.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση κληρονομητηρίου, εφεξής δεν θα εκδίδεται από δικαστήριο, αλλά μετά από σχετική αίτηση, με πράξη δικηγόρου. Θα μπορεί, ωστόσο, να παρέμβει και τρίτο πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον και έτσι θα μπορεί να επιτυγχάνεται προσωρινή αναστολή εκτέλεσης, μέχρι να εκδοθεί η οριστική δικαστική απόφαση.

Από την άλλη πλευρά, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα είναι πια, ο αποκλειστικός τρόπος εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, αν πρόκειται για διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Η διεξαγωγή των πλειστηριασμών θα γίνεται μόνο μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και την ευθύνη θα έχουν πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι.

Εφεξής, ο οφειλέτης θα μπορεί να προτείνει ο ίδιος αγοραστή για το ακίνητο που πρόκειται να τεθεί σε πλειστηριασμό. Προϋπόθεση για να εγκρίνει το δικαστήριο τη διαδικασία της πώλησης, χωρίς να ακολουθήσει πλειστηριασμός, είναι το προσφερόμενο τίμημα να ανέρχεται τουλάχιστον στο 70% της αρχικής τιμής.

Θα μπορούν να πραγματοποιούνται πολλοί πλειστηριασμοί την ίδια μέρα, ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Παράλληλα οι δικαστικοί επιμελητές αποκτούν ενισχυμένες δυνατότητες για να συλλέγουν τα απαραίτητα έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορεί να στοιχειοθετηθεί τυχόν κατάσχεση και να δημιουργηθεί φάκελος εκτέλεσης.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

