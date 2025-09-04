Κληρονομιές: Τι αλλάζει στις διαθήκες - Καταργούνται τελικά ή όχι οι ιδιόγραφες;

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο πλαίσιο για τις κληρονομιές, το οποίο εισάγει νέες ρυθμίσεις και τροποποιεί υφιστάμενους κανόνες.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες, πάντως, δεν καταργούνται αλλά παραμένουν σε ισχύ. Ωστόσο,

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η γνησιότητά τους τους, ιδιαίτερα όταν δεν έχει προηγηθεί κατάθεση σε συμβολαιογράφο. Επίσης, δεν θα αφορούν πλέον τους τετμημένους α’ τάξης (σύζυγο, παιδιά, γονείς).

Κληρονομικές συμβάσεις

Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, που αλλάζει τα δεδομένα στη ρύθμιση της διαδοχής.

Αύξηση μεριδίου συζύγου

Το ποσοστό της νόμιμης μερίδας του/της συζύγου αυξάνεται από 25% σε 33,3%.

Νόμιμη μοίρα

Μετατρέπεται από εμπράγματο σε ενοχικό δικαίωμα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κληρονόμο να λάβει χρηματική αποζημίωση αντί για περιουσιακό στοιχείο.

Ευθύνη για χρέη

Για πρώτη φορά εξετάζεται να ισχύσει η πρόβλεψη ότι ο κληρονόμος δεν θα είναι υπόλογος με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, ρύθμιση που μέχρι σήμερα αφορά μόνο τους κληρονόμους «επ’ ωφελεία απογραφής».

