Διαμεσολαβητής για σύνθετες κληρονομιές - Πώς θα επιλύονται οι διαφορές

Πόσες φορές για μία κληρονομιά οικογενειακοί δεσμοί σπάνε, προκαλώντας σκληρές και πολυετείς δικαστικές διαμάχες; Πόσες φορές το άνοιγμα μιας διαθήκης δημιουργεί νέες πληγές και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις;

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, υπάρχει οδός που δεν καθιστά αναγκαία την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για να λυθούν τα ζητήματα. Η εναλλακτική οδός είναι η κληρονομική διαμεσολάβηση, δηλαδή μια εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ κληρονόμων, η οποία στοχεύει στην ταχεία και αποτελεσματική διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών και την αποφυγή μακροχρόνιων δικαστικών διαδικασιών που, κατά κανόνα, είναι και ψυχοφθόρες και κοστοβόρες.

Ποιες διαφορές επιλύονται

Οι κληρονομικές διαφορές που επιλύονται είναι:

Ακύρωση διαθήκης

Διανομή ακίνητης περιουσίας μεταξύ συγκληρονομών

Διαφωνίες για την ισχύ ή την ερμηνεία διαθήκης

Αμφισβήτηση σχετικά με τη νόμιμη μοίρα

Διεκδίκηση αποζημίωσης μεταξύ συγκληρονόμων

Κατανομή εταιρικών μεριδίων ή επιχειρήσεων

Επικαρπία

Ψιλή κυριότητα

