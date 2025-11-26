Δωρεές-κληρονομιές: Νέος οδηγός με τις αλλαγές - Η ευθύνη στον πολίτη

Στην πλήρη ψηφιακή εποχή εισέρχεται πλέον η φορολογία κληρονομιών και δωρεών, σηματοδοτώντας μία ριζική αλλαγή για τους φορολογουμένους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις, με τις νέες δομές των Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) και των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) να αντικαθιστούν τα ιστορικά Τμήματα Κεφαλαίου των κατά τόπους ΔΟΥ.

Πλέον, η συντριπτική πλειονότητα των δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς και Δωρεάς περνά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myPROPERTY. Αν και οι αλλαγές υπόσχονται λιγότερη φυσική παρουσία και ταλαιπωρία, μεταφέρουν παράλληλα μεγαλύτερη ευθύνη στον πολίτη για τη γνώση των διαδικασιών, των προθεσμιών και της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κληρονομιές: Ψηφιακή υποβολή και ενημέρωση

Η Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον κληρονόμο, μέσω συμβολαιογράφου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς myAADE στην πλατφόρμα myPROPERTY.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η πράξη προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά στα «Μηνύματά μου» στο myAADE, χωρίς φυσική επίδοση εγγράφων στο σπίτι. Ο φορολογούμενος οφείλει να παρακολουθεί συστηματικά αυτή την ενότητα.

Προσοχή στα δικαιολογητικά! Για την αποφυγή καθυστερήσεων, ο πολίτης πρέπει να έχει συγκεντρώσει και έτοιμα σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά δικαστηρίων, συμβόλαια, βεβαιώσεις τραπεζών κ.λπ.) για να τα αναρτήσει άμεσα.

Δωρεές: Το ιστορικό προσδιορίζει τον φόρο

Στις δηλώσεις δωρεών και γονικών παροχών, είναι πλέον υποχρεωτικό να αναγράφονται όλες οι προγενέστερες πράξεις, ακόμα κι αν είχαν υποβληθεί σε έντυπη μορφή.

Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στα αφορολόγητα όρια και τα κλιμάκια φόρου που θα εφαρμοστούν. Η πλατφόρμα βοηθά στην ανάσυρση στοιχείων, αλλά η ευθύνη για την ακριβή ανασύνθεση του φορολογικού ιστορικού ανήκει στον πολίτη. Οποιαδήποτε απόκρυψη ή λάθος δήλωση μπορεί να επιφέρει επιπλέον φόρους και πρόστιμα, καθώς όλα τα στοιχεία διασυνδέονται ηλεκτρονικά (Κτηματολόγιο, τράπεζες, Ε9).

Τα ΚΕΦΟΚ και ΚΕΒΕΙΣ: Οι νέοι φορείς

Η νέα αρχιτεκτονική της ΑΑΔΕ βασίζεται σε:

ΚΕΦΟΚ (Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου): Αναλαμβάνουν συγκεντρωτικά όλες τις υποθέσεις φόρων κεφαλαίου (κληρονομιές, δωρεές, ΦΜΑ) και πράξεις ακινήτων που παλιά ανήκαν στα τμήματα ακινήτων των ΔΟΥ.

ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης): Έχουν την αρμοδιότητα για τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών φόρου κληρονομιάς/δωρεάς, καθώς και των οφειλών που καταλείπουν οι θανόντες.

Ο φορολογούμενος πρέπει να ελέγξει σε ποιο ΚΕΦΟΚ ή ΚΕΒΕΙΣ υπάγεται η υπόθεσή του, ειδικά αν η παλιά του ΔΟΥ έχει αποψιλωθεί από αρμοδιότητες, και να είναι συνεπής στις προθεσμίες υποβολής και πληρωμής των δόσεων (έως 12 ή 24 δόσεις για ανηλίκους).

Η ΑΑΔΕ, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα, εξέδωσε πρόσφατα έναν χρηστικό οδηγό με 86 συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, με στόχο να υποστηρίξει ψηφιακά τους πολίτες και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση.

