Κληρονομιές: Τα κλειδιά για αποποίηση από ανήλικους - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι επιθυμούν να αποποιηθούν μια κληρονομιά, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου ο αποβιώσας είχε κατά το χρόνο του θανάτου την κατοικία του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών.

Η προθεσμία αρχίζει όταν ο κληρονόμος μαθαίνει την επαγωγή και τον λόγο της. Στην επαγωγή από διαθήκη, η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. Επαγωγή είναι η κλήση των κληρονόμων στην κληρονομιά και η καθολική, άμεση και αυτοδίκαιη κτήση της κληρονομιάς από αυτούς.

Σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τεσσάρων μηνών χωρίς να κατατεθεί αίτηση αποποίησης κληρονομιάς, τότε θεωρείται ότι έχουμε σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς.

Υπάρχουν εξαιρέσεις; Ναι, σε δύο περιπτώσεις. Εάν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στο εξωτερικό ή εάν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό, τότε υπάρχει δυνατότητα αποποίησης της κληρονομιάς εντός ενός έτους.

Τι ισχύει για αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικους

Για όσο διάστημα ο προσωρινός κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί, δεν μπορούν να στραφούν εναντίον του οι πιστωτές, ούτε να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Δημοσιεύθηκε η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία διευκρινίζονται τα ζητήματα που αφορούν την αποποίηση κληρονομιάς από άτομα που ήταν ανήλικοι όταν επήλθε η κληρονομική διαδοχή.

Η εγκύκλιος δίνει σαφείς οδηγίες προς όλες τις υπηρεσίες και τους φορολογούμενους, εξηγώντας πότε ένας κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά και ποιες είναι οι έννομες συνέπειες μέχρι να ληφθεί τελική απόφαση αποδοχής ή αποποίησης.

Αναλυτικά το κείμενο της Εγκυκλίου

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2025

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4786/2021(Α43)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4786/2021 (Α’ 43), σχετικά με την προθεσμία αποποίησης ανήλικου κληρονόμου.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4786/2021 («Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται»).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποθέσεις κληρονομίας με οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση ή/και περιουσιακά στοιχεία που κληρονομούνται από ανήλικο κληρονόμο. Η εγκύκλιος αφορά τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και τους φορολογούμενους.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες μας αναφορικά με το θέμα της παρούσας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Η ρύθμιση του αρ. 35 ν. 4786/2021 για την προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς από τον ανήλικο κληρονόμο

Ι. Γενικά

1. Στην διάταξη του άρθρου 1912 ΑΚ ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση προσώπων ανίκανων ή με περιορισμένη ικανότητα για δικαιοπραξία, για τα οποία η αποδοχή της κληρονομίας γίνεται κατά το νόμο με το ευεργέτημα της απογραφής, έκπτωση απο το ευεργέτημα επειδή δεν συντάχθηκε απογραφή επέρχεται αν μέσα σε ένα χρόνο, αφότου τα πρόσωπα έγιναν απεριορίστως ικανά, δεν έκαναν την απογραφή».

2. Το άρθρο 35 με τίτλο «Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται» του ν. 4786/2021 (Α'43) ορίζει ότι: «Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α 164), ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 να αποποιηθεί την κληρονομία». Στη συνοδευτική έκθεση του σχεδίου νόμου, αναφέρεται ότι με την εν λόγω «ερμηνευτική ρύθμιση (βάσει του άρθρου 77 του Συντάγματος), αποσαφηνίζεται, προς άρση πάσης τυχόν αμφιβολίας, ότι, εφόσον ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δεν εκπίπτει από το ευεργέτημα της απογραφής μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους αφότου ενηλικιώθηκε, δικαιούται, εντός της ετήσιας αυτής προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ, να αποποιηθεί την κληρονομία».

3. Επομένως, οι ανήλικοι κατά τον χρόνο της επαγωγής κληρονόμοι, όσο εκκρεμεί η προθεσμία αποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4786/2021, μέχρι να λάβει χώρα αποποίηση της κληρονομίας ή αποδοχή αυτής, ρητή ή σιωπηρή, θεωρούνται «προσωρινοί» κληρονόμοι και διατηρούν το δικαίωμα αποποίησης έως τη συμπλήρωση ενός έτους από την ενηλικίωσή τους.

ΙΙ. Γνήσια ερμηνευτική διάταξη- αναδρομική έναρξη ισχύος

4. Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής «η ρύθμιση παρίσταται γνησίως ερμηνευτική, κατά το άρθρο 77 του Συντάγματος» και ως εκ τούτου παράγει τα αποτελέσματά της αναδρομικά, ήτοι από την έναρξη ισχύος της αρχικής διάταξης που ερμηνεύεται (άρθρο 1912 ΑΚ, π.δ. 456/1984). Με δεδομένο μάλιστα ότι η διάταξη του άρθρου 1912 ισχύει αυτούσια από θεσπίσεως Αστικού Κώδικα, ήτοι από τις 23 Φεβρουαρίου 1946 (βλ. σχετικά άρθρο 1 του ν.δ. 7/10.5.1946, Α' 151, σύμφωνα με το οποίο ο α.ν. 2250/1940 «Αστικός Κώδιξ» θεωρείται ως τεθείς σε ισχύ από 23.02.1946), η ερμηνευτική διάταξη του αρ. 35 ν. 4786/2021 διέπει όλες τις υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής από ανήλικο που τίθενται ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης. Συναφείς με τα παραπάνω και οι υπ’ αριθ. 1496/2023 και 361/2024 αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες έκριναν ότι η διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4786/2021 είναι γνήσια ερμηνευτική (και επομένως έχει αναδρομική ισχύ), καθώς και πλήθος άλλων σχετικών δικαστικών αποφάσεων (βλ. ενδεικτικά Εφ.Ανατ.Κρήτης 83/2024, ΕφΘεσ 2043/2021, ΠΠρΘεσ 11806/2024).

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Οφειλέτης του Δημοσίου απεβίωσε το έτος 2015 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου, μεταξύ άλλων, και από την ανήλικη, κατά τον χρόνο θανάτου του, εγγονή του (γεννηθείσα στις 12/6/2009). Τον Μάρτιο του 2023, πριν από την ενηλικίωσή της, η προσωρινή κληρονόμος προέβη δια των νομίμων αντιπροσώπων της και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε αποποίηση της επαχθείσας κληρονομιάς του παππού της ενώπιον του τότε αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Η αποποίηση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4786/2021, είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη, ως υποβληθείσα εντός της προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ, ήτοι πριν παρέλθει ένα έτος από την ενηλικίωσή της (προσωρινής κληρονόμου).

Παράδειγμα 2: Οφειλέτης του Δημοσίου απεβίωσε το έτος 1998. Η σύζυγος και τα τέσσερα τέκνα του θανόντος αποποιήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως την κληρονομιά. Ο εγγονός του θανόντος, ο οποίος (γεννηθείς στις 7/1/1984) ήταν ανήλικος κατά το χρόνο θανάτου του τελευταίου, προέβη σε αποποίηση της επαχθείσας σε αυτόν κληρονομιάς στις 18/4/2002, ήτοι μετά την ενηλικίωσή του και πριν παρέλθει ένα έτος από αυτήν. Η κατά τα ανωτέρω υποβληθείσα δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4786/2021 και όσα ανωτέρω αναφέρονται περί γνήσιας αναδρομικότητας της διάταξης, είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη, ως υποβληθείσα εντός της προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ.

ΙΙΙ. Εξαιρέσεις

5. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 1849 ΑΚ «η αποποίηση είναι άκυρη, αν ο κληρονόμος έχει ρητά ή σιωπηρά δηλώσει ότι αποδέχεται την κληρονομία». Επομένως, εφόσον προφανώς σκοπός της διάταξης του άρθρου 35 ν. 4786/2021 είναι να μην υποστούν τις δυσμενείς έννομες συνέπειες της πλασματικής αποδοχής οι ανήλικοι κληρονόμοι, πράξεις ρητής ή σιωπηρής αποδοχής που έλαβαν χώρα πριν από την υποβληθείσα κατ’ άρθρο 1912 ΑΚ δήλωση αποποίησης είναι έγκυρες και ισχυρές και η κατ’ άρθρο 1912 ΑΚ γενομένη δήλωση αποποίησης άκυρη.

6. Επομένως, αποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα εντός της τιθεμένης προθεσμίας του άρθρου 1912 Α.Κ. είναι άκυρες σύμφωνα με το αρ. 1849 ΑΚ, εάν έχει ήδη χωρήσει κατά τα ανωτέρω ρητή ή σιωπηρή αποδοχή της κληρονομιάς. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Ε. 2059/2024 (Κεφάλαιο ΙΙ) εγκύκλιο ΑΑΔΕ, η σιωπηρή αποδοχή προκύπτει από τις πράξεις εκείνες του κληρονόμου που μαρτυρούν θέλησή του να καταστεί οριστικός κληρονόμος του κληρονομουμένου και συνιστούν ανάμιξη του στην κληρονομία. Ποιες πράξεις ενέχουν το στοιχείο της ανάμιξης στην κληρονομία είναι ζήτημα πραγματικό, το οποίο εξαρτάται από τις περιστάσεις και ειδικότερα από τις πράξεις εκείνες ή τη συμπεριφορά του κληρονόμου, η οποία θα πρέπει (εκτιμώμενη με βάση την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη) να καταδεικνύει βούληση διατήρησης της επαχθείσας σε αυτόν κληρονομίας.

Παράδειγμα 3: Οφειλέτης του Δημοσίου απεβίωσε στις 2/4/2007 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου και από τον ανήλικο, κατά τον χρόνο θανάτου του, γιο του (γεννηθέντα στις 11/7/2005). Η σύζυγος του θανόντος οφειλέτη και μητέρα του ανήλικου κληρονόμου προέβη την 1η/6/2007, ήτοι εντός τετραμήνου από το θάνατο του κληρονομούμενου, σε δήλωση αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της. Στις 27/10/2023, ήτοι εντός έτους μετά την ενηλικίωσή του, το τέκνο του θανόντος προέβη σε δήλωση αποποίησης της επαχθείσας σε αυτό κληρονομίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1912 ΑΚ. Η σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβληθείσα δήλωση αποποίησης της κληρονομίας το έτος 2023 είναι άκυρη, επειδή έχει προηγηθεί (ρητή) αποδοχή της κληρονομίας από το νόμιμο εκπρόσωπο του κληρονόμου πριν από την ενηλικίωσή του.

IV. Το ενδιάμεσο διάστημα διαρκούσης της προθεσμίας αποποίησης

7. Σύμφωνα με το άρθρο 1858 ΑΚ: «Όσο ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία δεν μπορεί να ασκηθεί δικαστικώς εναντίον του αξίωση που στρέφεται κατά της κληρονομίας, εκτός αν έχει διοριστεί κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομίας». Ομοίως, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 921 του ΚΠολΔ (που εφαρμόζεται συμπληρωματικά και στη διοικητική εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κ.Ε.Δ.Ε.): «Όσο ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία, δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί απαίτηση κατά της κληρονομίας, εκτός αν έχει διοριστεί κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομίας.».

8. Επομένως, κατά το ενδιάμεσο διάστημα της προθεσμίας αποποίησης, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4786/2021, οι δανειστές της κληρονομιάς, μεταξύ των οποίων και η Φορολογική Διοίκηση, δεν μπορούν να επιδιώξουν την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους από τον προσωρινό κληρονόμο και δεν επιτρέπεται η επιβολή μέτρων είσπραξης, όσο διαρκεί η προθεσμία αποποίησης, εκτός αν η κληρονομιά κηρυχθεί σχολάζουσα.

V. Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

9.Δεδομένου ότι, όσο εκκρεμεί η προθεσμία αποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4786/2021, ενδέχεται να διατηρείται επί μακρό (πολυετές) χρονικό διάστημα αβεβαιότητα σχετικά με την αποδοχή ή μη της κληρονομίας, πρέπει να εξετάζεται από τη Φορολογική Διοίκηση η σκοπιμότητα σχετικής ενημέρωσης της αρμόδιας Αρχής για τον ορισμό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, καθώς πληρούται εν προκειμένω η σχετική προϋπόθεση που ορίζει ο νόμος, δεδομένου ότι δεν είναι βέβαιη η αποδοχή της κληρονομίας (βλ. περ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013).

10. Αρμόδια αρχή για τον ορισμό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 4182/2013, είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες δια των οικείων Διευθύνσεων, δηλαδή των Διευθύνσεων Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά περίπτωση. Ο διορισμός γίνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος δημόσιας αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου έχει έννομο προς τούτο συμφέρον, όπως δανειστή της κληρονομίας (βλ. παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4182/2013).

11. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η κληρονομία είναι επιβαρυμένη με σημαντικού ύψους οφειλές ή/και πιθανολογείται ότι η εκκρεμότητα σχετικά με την αποποίηση ή την αποδοχή της από τον (ανήλικο κατά το χρόνο της επαγωγής) κληρονόμο θα παραταθεί επί μακρό χρονικό διάστημα.

12.Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4182/2013: «1. Στοιχεία και πληροφορίες που περιέρχονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα για την ύπαρξη κληρονομίας χωρίς εμφανή κληρονόμο διαβιβάζονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της τελευταίας κατοικίας του κληρονομουμένου, η οποία προβαίνει σε εξακρίβωση των στοιχείων της κληρονομίας, πιθανολογεί την ύπαρξη ή μη κληρονόμων και ενημερώνει για τις ενέργειες της το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερη υποχρέωση ενημέρωσης έχει η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του κληρονομουμένου, εφόσον παρέλθει εξάμηνο από το θάνατο του, χωρίς να εμφανιστούν οι κληρονόμοι του, προκειμένου να διοριστεί κηδεμόνας ή να βεβαιωθεί το κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου.».

13. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ανωτέρω υπό στοιχείο IV), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1858 ΑΚ, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 921 ΚΠολΔ, επιτρέπεται η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος σχολάζουσας κληρονομίας, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον διορισμένο κηδεμόνα, προκειμένου αφενός μεν να εισπραχθούν οι απαιτήσεις του Δημοσίου ως δανειστή της κληρονομίας, αφετέρου δε να διακοπεί η παραγραφή των απαιτήσεών του σε βάρος της, εφόσον το μέτρο συνεπάγεται τη διακοπή της παραγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλ. ΠΟΛ. 1154/2016 Κεφ. Ε).

Β. Ειδικότερα ζητήματα

Ι. Τύχη ήδη επιβληθέντων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ή διασφάλισης

14. Στην περίπτωση που οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής του θανόντος υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης έχουν προβεί στη λήψη μέτρων διασφάλισης ή αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος των ανήλικων κατά τον χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου προσωρινών κληρονόμων, οι οποίοι έχουν αποποιηθεί ή αποποιούνται εντός έτους από την ενηλικίωσή τους, κατά τα ερμηνευόμενα με βάση το άρθρο 35 ν. 4786/2021, οφείλουν να προβούν στην άρση τους μετά από σχετική προς τούτο αίτηση του αποποιηθέντος την κληρονομία προσώπου.

15. Επισημαίνεται ότι υποχρέωση άρσης των επιβληθέντων μέτρων υφίσταται και κατόπιν αίτησης προσωρινού κληρονόμου που δεν έχει ακόμα προβεί σε δήλωση αποποίησης κληρονομίας, εφόσον δεν έχει παρέλθει για αυτόν η προθεσμία του άρθρου 35 ν. 4786/2021.

ΙΙ. Θέματα επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

16. Ποσά που τυχόν έχουν παρακρατηθεί κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής ή που έχουν αποδοθεί από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, επιστρέφονται στον αποποιηθέντα την κληρονομία ή στον προσωρινό κληρονόμο, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων περί συμψηφισμού του άρθρου 75 του ΚΕΔΕ ή περί αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση, και του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α'73) περί προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον αποποιηθέντα ή τον προσωρινό κληρονόμο.

17. Ως προς τα τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα παραγραφής της αξίωσης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, λόγω άρνησης της αρμόδιας Υπηρεσίας να αποδεχθεί ως εμπρόθεσμη τη δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός της συμπλήρωσης ενός έτους από την ενηλικίωση του προσωρινού κληρονόμου, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εισπραχθέντων ποσών πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4786/2021, η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών άρχεται την 23.3.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 4270/2014 ή στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 5104/2024 κατά περίπτωση.

18. Για τις περιπτώσεις εισπραχθέντων ποσών μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4786/2021 η αξίωση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών παραγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 4270/2014 ή στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 5104/2024 κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Ζητήματα αναστολής και διακοπής της παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου

19. Ως προς τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου υπενθυμίζεται η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2016 εγκύκλιος. Ειδικότερα, για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής επισημαίνονται τα εξής:

i. Η παραγραφή απαίτησης του Δημοσίου αναστέλλεται κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του οφειλέτη ή και δύο (2) έτη μετά την ενηλικίωση αυτού, αν η κληρονομία στερείται ενεργητικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κηδεμόνα ή επιτρόπου του ανηλίκου (άρθρο 137 ν. 4270/2014). Ειδικά για τις απαιτήσεις του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 50 του Κ.Φ.Δ.- ν. 5104/2024 (πρώην άρθρου 51 του ν. 4174/2013 και ν. 4987/2022), η παραγραφή αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας του φορολογουμένου (περ. β' παρ. 1 του άρθρου 50 του Κ.Φ.Δ.).

ii. Αναστέλλεται η παραγραφή κάθε αξίωσης κατά της κληρονομίας για ένα εξάμηνο μετά την αποδοχή κληρονομίας ή τον διορισμό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας (βλ. ανωτέρω υπό A.V., παρ. 9-13). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΑΚ, περί αναστολής συμπλήρωσης της παραγραφής, η παραγραφή αξίωσης που απευθύνεται κατά κληρονομίας δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο εξαμήνου αφότου ο κληρονόμος απέκτησε την κληρονομία ή αφότου η αξίωση μπορεί να ασκηθεί κατά κηδεμόνα κληρονομίας.

iii. Η άρση της κατάσχεσης ή η εξάλειψη υποθήκης ή η ανάκληση άλλης εκ των ανωτέρω πράξης διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, από την αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής, η οποία αρχίζει εκ νέου από την ημερομηνία της άρσης ή της εξάλειψης ή της ανάκλησης, αντίστοιχα (άρθρο 138 παρ. 2 ν. 4270/2014). Επί περισσότερων συνοφειλετών η διακοπή της παραγραφής της απαίτησης του Δημοσίου ως προς έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών (άρθρο 138 παρ. 3 ν. 4270/2014).

