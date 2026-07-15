H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6% στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τον μέσο όρο οκτώ πρόσφατων δημοσκοπήσεων.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 17,3% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,4%.

Εννέα κόμματα φαίνεται να ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή, χωρίς να υπολογίζεται ενδεχόμενη κάθοδος νέου φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Υπάρχει αβεβαιότητα για την επαναφορά διπολικού σκηνικού, παρά την άνοδο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού παρουσιάζει σαφή πτωτική τάση, που μπορεί να επηρεάσει τη μετακίνηση ψηφοφόρων. Snapshot powered by AI

Συγκριτική εικόνα της πολιτικής δυναμικής, όπως αποτυπώνεται στον μέσο όρο οκτώ πρόσφατων δημοσκοπήσεων, παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής της Prorata και πολιτικός αναλυτής Άγγελος Σεριάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η ανάλυση βασίζεται σε μετρήσεις των εταιρειών Prorata, Alco, Metron Analysis, Pulse, MRB, Marc, Interview και GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,6%, διατηρώντας προβάδισμα, ενώ ακολουθεί η Ε.Λ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%. Έπονται το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,4%, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7% και το ΜέΡΑ25 με 3%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες με 1,4%, ενώ άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 3,7%.

«Μιλάμε για την πολύ μεγάλη εικόνα, το λεγόμενο Poll of Polls [στα ελληνικά έχει μεταφραστεί η «μητέρα των δημοσκοπήσεων»], άρα τον μέσο όρο των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων, το εύρος του οποίου αντιστοιχεί στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος κατά την υπό ανάλυση περίοδο», δήλωσε ο κ. Σεριάτος, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη αποτύπωση δίνει την πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της περιόδου.

Όπως ανέφερε, σε δεύτερη ανάγνωση προκύπτει ότι έως και εννέα κόμματα φαίνεται να ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή, συνυπολογίζοντας και το ΜέΡΑ25, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη κάθοδος νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

«Άρα, παρότι έχουμε δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, να διαμορφώνονται, υπάρχουν στοιχεία στην εξίσωση τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει και ενδεχομένως να επηρεάσουν, χωρίς όμως να επιλύουν το ζήτημα του κατακερματισμού», σημείωσε.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο επαναφοράς ενός διπολικού σκηνικού, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, παρά την ανοδική πορεία που καταγράφει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Το παρατηρούμε ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε και τις μετρήσεις του Σεπτέμβρη και να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το συγκεκριμένο κόμμα, όπως και να αξιολογηθούν από τον κόσμο και τα στελέχη καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολιάζοντας την πορεία του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού, έκανε λόγο για σαφή πτωτική τάση, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε σε δεύτερη φάση, τι θα επιλέξουν αυτοί οι ψηφοφόροι – αν θεωρήσουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η τάση – γιατί πράγματι μπορεί να είναι μια κρίσιμη μάζα».

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