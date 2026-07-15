H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%

Η συγκριτική ανάλυση που προκύπτει από τις μετρήσεις των εταιρειών Prorata, Alco, Metron Analysis, Pulse. MRB, Marc, Interview και GPO

Μίλτος Τσεκούρας

H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6% στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τον μέσο όρο οκτώ πρόσφατων δημοσκοπήσεων.
  • Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 17,3% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,4%.
  • Εννέα κόμματα φαίνεται να ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή, χωρίς να υπολογίζεται ενδεχόμενη κάθοδος νέου φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
  • Υπάρχει αβεβαιότητα για την επαναφορά διπολικού σκηνικού, παρά την άνοδο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
  • Το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού παρουσιάζει σαφή πτωτική τάση, που μπορεί να επηρεάσει τη μετακίνηση ψηφοφόρων.
Snapshot powered by AI

Συγκριτική εικόνα της πολιτικής δυναμικής, όπως αποτυπώνεται στον μέσο όρο οκτώ πρόσφατων δημοσκοπήσεων, παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής της Prorata και πολιτικός αναλυτής Άγγελος Σεριάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η ανάλυση βασίζεται σε μετρήσεις των εταιρειών Prorata, Alco, Metron Analysis, Pulse, MRB, Marc, Interview και GPO για το διάστημα από 23 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,6%, διατηρώντας προβάδισμα, ενώ ακολουθεί η Ε.Λ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%. Έπονται το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,4%, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7% και το ΜέΡΑ25 με 3%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες με 1,4%, ενώ άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 3,7%.

«Μιλάμε για την πολύ μεγάλη εικόνα, το λεγόμενο Poll of Polls [στα ελληνικά έχει μεταφραστεί η «μητέρα των δημοσκοπήσεων»], άρα τον μέσο όρο των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων, το εύρος του οποίου αντιστοιχεί στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος κατά την υπό ανάλυση περίοδο», δήλωσε ο κ. Σεριάτος, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη αποτύπωση δίνει την πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της περιόδου.

Όπως ανέφερε, σε δεύτερη ανάγνωση προκύπτει ότι έως και εννέα κόμματα φαίνεται να ξεπερνούν το όριο εισόδου στη Βουλή, συνυπολογίζοντας και το ΜέΡΑ25, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη κάθοδος νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

«Άρα, παρότι έχουμε δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, να διαμορφώνονται, υπάρχουν στοιχεία στην εξίσωση τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει και ενδεχομένως να επηρεάσουν, χωρίς όμως να επιλύουν το ζήτημα του κατακερματισμού», σημείωσε.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο επαναφοράς ενός διπολικού σκηνικού, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, παρά την ανοδική πορεία που καταγράφει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Το παρατηρούμε ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε και τις μετρήσεις του Σεπτέμβρη και να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το συγκεκριμένο κόμμα, όπως και να αξιολογηθούν από τον κόσμο και τα στελέχη καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχολιάζοντας την πορεία του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού, έκανε λόγο για σαφή πτωτική τάση, επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε σε δεύτερη φάση, τι θα επιλέξουν αυτοί οι ψηφοφόροι – αν θεωρήσουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η τάση – γιατί πράγματι μπορεί να είναι μια κρίσιμη μάζα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ξεκινά έρευνα για στρατολόγηση πολιτών στον ρωσικό στρατό με ψεύτικες αγγελίες εργασίας

06:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Ντιντιέ Ντεσάν αποχωρεί από την εθνική Γαλλίας, ο Ζιντάν ετοιμάζεται να αναλάβει

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα δεδομένα για τη Marfin: Αυτός πέταξε τη φονική μολότοφ - Ένα βήμα πριν την ταυτοποίηση όλης της ομάδας, λένε οι αρχές

06:41ΚΟΣΜΟΣ

10 χρόνια από το πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία: Άγνωστες λεπτομέρειες από Έλληνα αξιωματικό - Πώς ευνοήθηκε ο Ερντογάν

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Αττική αλλάζει με 352 έργα «θωράκισης» και λογοδοσία 30 μηνών από τον Νίκο Χαρδαλιά - Στοίχημα ζωής η οδική ασφάλεια

06:33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμούζης (SMERC): Φορολογούμε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως τα…Rolex

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στην αιματηρή συμπλοκή - Τι ισχυρίστηκαν

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέος γύρος επιθέσεων στα παράκτια των Στενών του Ορμούζ - Επτάωρη επιχείρηση βομβαρδισμών

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο «Situation Room» για πιθανή ευρύτερη επίθεση στο Ιράν

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Ιουλίου

05:37ΚΟΣΜΟΣ

ICE: Η υπηρεσία Μετανάστευσης στις ΗΠΑ σταματά τους ελέγχους σε οχήματα μετά τις δύο δολοφονίες

05:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία ενώ συνεχίζονται οι βοριάδες - Που θα βρέξει

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Διανομέας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη Λεωφόρο Μεσογείων

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια στο λιμάνι της Οδυσσού

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Εμανουέλ Μακρόν: Το μετάλιο της «Λεγεώνας της Τιμής» απέδοσε στον Κιρ Στάρμερ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Απελευθερώθηκαν από τον εθνικό στρατό οι 39 πολίτες που απήχθησαν από τον ELN

03:46ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Για «στοχευμένα πλήγματα κατά αμάχων» κατηγορεί η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επιβλητική «φούρια ρόχα» έκανε… πλάκα στους Γάλλους και πέρασε στον τελικό!

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

19:27WHAT THE FACT

Hφαίστειο ξυπνά μετά από 700.000 χρόνια και οι επιστήμονες δεν έχουν την πολυτέλεια να το αγνοήσουν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στην αιματηρή συμπλοκή - Τι ισχυρίστηκαν

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ στο «Situation Room» για πιθανή ευρύτερη επίθεση στο Ιράν

22:20WHAT THE FACT

Καλώς ήρθατε στον μεγαλύτερο αστεροειδή του ηλιακού συστήματος: 530 χλμ. διάμετρο και ένα βουνό διπλάσιο από το Έβερεστ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην πίστα: Η στιγμή που αεροπλάνο της Ryanair χάνει τη ρόδα του και γίνεται viral

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ με 17,3%

21:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στη Βουδαπέστη, στην τρίτη θέση ο Καραλής

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε στη σανίδα και ποιοι είναι οι κανόνες για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

00:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λύγισε» το διαδίκτυο: Μπαμπάς με άνοια θυμάται και σιγοτραγουδάει τους στίχους σε συναυλία

05:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία ενώ συνεχίζονται οι βοριάδες - Που θα βρέξει

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ