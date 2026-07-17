Αυξήσεις φωτιά στο μοσχαρίσιο κρέας – Πόσο έχουν ακριβύνει κιμάς, σπάλα και μπριζόλες

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται στο μοσχαρίσιο κρέας, αναγκάζοντας πολλούς καταναλωτές να περιορίσουν τις αγορές τους ή να επιλέξουν φθηνότερες λύσεις

Μίλτος Τσεκούρας

Αυξήσεις φωτιά στο μοσχαρίσιο κρέας – Πόσο έχουν ακριβύνει κιμάς, σπάλα και μπριζόλες
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  • Οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σημαντικά, με ανατιμήσεις που φτάνουν έως και το 50% σε ορισμένα προϊόντα σε σχέση με το 2023.
  • Ο μοσχαρίσιος κιμάς κοστίζει πλέον από 15 έως 17 ευρώ το κιλό, ενώ η μοσχαρίσια σπάλα έχει αυξηθεί από 11-13 ευρώ σε 16-17 ευρώ το κιλό.
  • Η μοσχαρίσια μπριζόλα έχει ανέβει από 12-14 ευρώ στα 17-18 ευρώ το κιλό, καθιστώντας την αγορά κρέατος σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες.
  • Οι καταναλωτές μειώνουν τις αγορές τους ή επιλέγουν φθηνότερες λύσεις λόγω των αυξημένων τιμών, ιδιαίτερα οι πολύτεκνες και πολυμελείς οικογένειες.
  • Ανατιμήσεις καταγράφονται και στο χοιρινό κρέας, περιορίζοντας περαιτέρω τις επιλογές των νοικοκυριών.
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Ακριβότερο έχει γίνει το μοσχαρίσιο κρέας για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις συνεχείς ανατιμήσεις των τελευταίων ετών να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε ορισμένα προϊόντα οι αυξήσεις αγγίζουν ακόμη και το 50% σε σχέση με το 2023, αναγκάζοντας πολλούς καταναλωτές να περιορίσουν τις αγορές τους ή να επιλέξουν φθηνότερες λύσεις.

Η αγορά κρέατος αποτελεί πλέον μία από τις πιο δαπανηρές κατηγορίες στα εβδομαδιαία ψώνια, ιδιαίτερα για τις πολύτεκνες ή τις πολυμελείς οικογένειες που χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνει τη σημαντική άνοδο στις τιμές βασικών προϊόντων.

  • Ο μοσχαρίσιος κιμάς, που το 2023 πωλούνταν από 13 έως 14 ευρώ το κιλό, κοστίζει σήμερα από 15 έως 17 ευρώ
  • Η μοσχαρίσια σπάλα έχει καταγράψει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις, καθώς από τα 11-13 ευρώ το κιλό διαμορφώνεται πλέον στα 16-17 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο που προσεγγίζει το 50%.
  • Ανοδική είναι και η πορεία της μοσχαρίσιας μπριζόλας, με την τιμή της να έχει ανέβει από τα 12-14 ευρώ στα 17-18 ευρώ το κιλό.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, ακόμη και η αγορά ενός κιλού μοσχαρίσιου κρέατος αποτελεί πλέον σημαντική επιβάρυνση για μια τετραμελή οικογένεια, γεγονός που οδηγεί αρκετούς καταναλωτές στο να μειώσουν τις ποσότητες που αγοράζουν.

Ανατιμήσεις καταγράφονται και στο χοιρινό κρέας, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές των καταναλωτών. Πολλά νοικοκυριά επιλέγουν να διατηρήσουν την ποιότητα των τροφίμων τους, μειώνοντας δαπάνες σε άλλους τομείς της καθημερινότητας.

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