Κρέας: Ακρίβεια και αλλαγές συνηθειών μετασχηματίζουν την αγορά – Οι επιχειρηματικές κινήσεις

Snapshot Η αγορά κρέατος στην Ελλάδα αξίζει 2,4

2,8 δισ. ευρώ και αυξάνεται περίπου 5% ετησίως, με αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις λόγω ακρίβειας και προβλημάτων στην παραγωγή.

Η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ το χοιρινό και το κοτόπουλο κερδίζουν μερίδιο λόγω χαμηλότερου κόστους και διαθέσιμων ποικιλιών.

Τα έτοιμα προψημένα κρεατοσκευάσματα αναπτύσσονται ραγδαία, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 6%

7% του τζίρου και προσελκύοντας περισσότερες εταιρείες παραγωγής.

Ο κλάδος κρέατος παρουσιάζει έντονη επιχειρηματική κινητικότητα με εξαγορές και συνεργασίες, όπως η εξαγορά της Νιτσιάκος από την MHP και της ΕΛΒΙΖ από την Ευρωφάρμ.

Η «Φάρμα Μητσόπουλος» υλοποιεί επενδυτικό πλάνο 30 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό και επέκταση, με έμφαση στην καινοτομία και την παραγωγή προψημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Snapshot powered by AI

Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο οι ισορροπίες αλλάζουν, ειδικά σε ότι αφορά στο τι επιλέγουν να τρώνε οι καταναλωτές, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις στο μοσχάρι και το πρόβλημα με την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, έχουν δώσει το προβάδισμα στο χοιρινό και το κοτόπουλο.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για μία αγορά που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές με το 70% της κατανάλωσης του χοιρινού και το 80-90% του βοδινού να εξαρτάται από αυτές.

Έτσι η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει φτάσει να διαμορφώνεται από 16 έως 20 ευρώ το κιλό, όταν το κοτόπουλο βρίσκεται περίπου στα 4 ευρώ, και το χοιρινό από 5 έως 6,5 ευρώ το κιλό.

Μία εξίσου μεγάλη αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών, όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος τα τελευταία χρόνια είναι η συνεχής αύξηση των πωλήσεων στα έτοιμα (προψημένα) κρεατοσκευάσματα.

Πρόκειται για μία κατηγορία τροφίμων που αναπτύσσεται ραγδαία καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής αφήνει όλο και λιγότερο χρόνο για μαγείρεμα με τα έτοιμα προϊόντα να προσφέρουν ταχύτητα στην προετοιμασία και πλέον αρκετά μεγάλη ποικιλία.

Σήμερα τα προϊόντα αυτά αποτελούν το 6%-7% του τζίρου στην αγορά με έντονα ανοδική τάση κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα όλο και περισσότερες εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος να τα προσφέρουν στα σούπερ μάρκετ δημιουργώντας νέες κατηγορίες όπως είναι ο προψημένος γύρος, οι κοτομπουκιές, το έτοιμο σνίτσελ, το κεμπάπ και άλλα.

Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας υπάρχει αρκετή κινητικότητα στον κλάδο το τελευταίο διάστημα με εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες να βλέπουν συνεχώς το φως τη δημοσιότητας.

Πρόσφατο παράδειγμα η εξαγορά της Νιτσιάκος από την ουκρανική MHP, ενώ και ο ουγγρικός όμιλος UBM προχώρησε στην εξαγορά του 65% της ιστορικής ελληνικής βιομηχανίας ζωοτροφών (ΕΛΒΙΖ), με έδρα το Πλατύ Ημαθίας) από την εταιρεία Ευρωφάρμ.

Φάρμα Μητσόπουλος: Επέκταση μέσω εξαγορών και νέων προϊόντων

Επίσης η «Φάρμα Μητσόπουλος» με έδρα στην Κορινθία,, έχει στα σχέδια της εξαγορές και υγιείς συνεργασίες για να επεκταθεί σε κάποια κομμάτια της αγοράς ή ακόμα και να μπει σε νέα, που μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία, όπως είναι το μοσχάρι.

Όπως ανέφεραν στελέχη της διοίκησης σε πρόσφατη παρουσίαση της εταιρείας σε δημοσιογράφους, η Φάρμα Μητσόπουλος είναι μία πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία.

Δηλαδή εκτός από την επεξεργασία και τη μεταποίηση δραστηριοποιείται και στην παραγωγή κρέατος με έμφαση στο χοιρινό, ενώ μέσω κάποιων παρασκευασμάτων έχει παρουσία στο κοτόπουλο και το αρνί.

Η εταιρεία που ξεκίνησε το 1964, διαθέτει εγκαταστάσεις 150 στρεμμάτων και έχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής καθώς παράγει μέχρι και τις ζωοτροφές για τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφει ενώ διαθέτει και ιδιόκτητο σφαγείο.

Αυτή τη στιγμή «τρέχει» ένα 7ετές επενδυτικό πλάνο ύψους 30 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 10 εκατ. ευρώ έχουν υλοποιηθεί και περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προψημένων προϊόντων.

Σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, οι στόχοι παραγωγής να μην περιορίζονται σε όρους απόδοσης, αλλά να αναδεικνύουν το χοιρινό ως προϊόν υψηλής διατροφικές αξίας ώστε αυτό να εδραιωθεί ως τέτοιο στην ελληνική αγορά.

Για τον λόγο αυτό η Φάρμα Μητσόπουλος ξεκινά ένα τριετές πρόγραμμα καινοτομίας σε συνεργασία με το γεωπονικό πανεπιστήμιο ώστε να φτάσει το προϊόν της στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Στο επίπεδο της καινοτομίας η εταιρεία σχεδιάζει νέα προϊόντα όπως «νάγκετ» χοιρινού που θα είναι δικής της πατέντας όπως και προψημένο σνίτσελ το οποίο θα προέρχεται από φιλέτο μπριζόλας.

Ο τζίρος της έφτασε το 2025 τα 55 εκατ. ευρώ και φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατ. με το δανεισμό να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ. Συνεργάζεται με αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εστίασης, με τον κλάδο HORECA αλλά και ψητοπωλεία.