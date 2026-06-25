Κρέας: Ακρίβεια και αλλαγές συνηθειών μετασχηματίζουν την αγορά – Οι επιχειρηματικές κινήσεις

Μία αγορά που υπολογίζεται στα 2,4 με 2,8 δις ευρώ και αυξάνεται με ρυθμούς 5% το χρόνο περίπου, είναι αυτή του κρέατος στην Ελλάδα.

Γεώργιος Καλούμενος

Κρέας: Ακρίβεια και αλλαγές συνηθειών μετασχηματίζουν την αγορά – Οι επιχειρηματικές κινήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αγορά κρέατος στην Ελλάδα αξίζει 2,4
  • 2,8 δισ. ευρώ και αυξάνεται περίπου 5% ετησίως, με αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις λόγω ακρίβειας και προβλημάτων στην παραγωγή.
  • Η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ το χοιρινό και το κοτόπουλο κερδίζουν μερίδιο λόγω χαμηλότερου κόστους και διαθέσιμων ποικιλιών.
  • Τα έτοιμα προψημένα κρεατοσκευάσματα αναπτύσσονται ραγδαία, αντιπροσωπεύοντας σήμερα το 6%
  • 7% του τζίρου και προσελκύοντας περισσότερες εταιρείες παραγωγής.
  • Ο κλάδος κρέατος παρουσιάζει έντονη επιχειρηματική κινητικότητα με εξαγορές και συνεργασίες, όπως η εξαγορά της Νιτσιάκος από την MHP και της ΕΛΒΙΖ από την Ευρωφάρμ.
  • Η «Φάρμα Μητσόπουλος» υλοποιεί επενδυτικό πλάνο 30 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό και επέκταση, με έμφαση στην καινοτομία και την παραγωγή προψημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Snapshot powered by AI

Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο οι ισορροπίες αλλάζουν, ειδικά σε ότι αφορά στο τι επιλέγουν να τρώνε οι καταναλωτές, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις στο μοσχάρι και το πρόβλημα με την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, έχουν δώσει το προβάδισμα στο χοιρινό και το κοτόπουλο.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για μία αγορά που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές με το 70% της κατανάλωσης του χοιρινού και το 80-90% του βοδινού να εξαρτάται από αυτές.

Έτσι η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει φτάσει να διαμορφώνεται από 16 έως 20 ευρώ το κιλό, όταν το κοτόπουλο βρίσκεται περίπου στα 4 ευρώ, και το χοιρινό από 5 έως 6,5 ευρώ το κιλό.

Μία εξίσου μεγάλη αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών, όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος τα τελευταία χρόνια είναι η συνεχής αύξηση των πωλήσεων στα έτοιμα (προψημένα) κρεατοσκευάσματα.

Πρόκειται για μία κατηγορία τροφίμων που αναπτύσσεται ραγδαία καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής αφήνει όλο και λιγότερο χρόνο για μαγείρεμα με τα έτοιμα προϊόντα να προσφέρουν ταχύτητα στην προετοιμασία και πλέον αρκετά μεγάλη ποικιλία.

Σήμερα τα προϊόντα αυτά αποτελούν το 6%-7% του τζίρου στην αγορά με έντονα ανοδική τάση κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα όλο και περισσότερες εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος να τα προσφέρουν στα σούπερ μάρκετ δημιουργώντας νέες κατηγορίες όπως είναι ο προψημένος γύρος, οι κοτομπουκιές, το έτοιμο σνίτσελ, το κεμπάπ και άλλα.

Σε επίπεδο επιχειρηματικότητας υπάρχει αρκετή κινητικότητα στον κλάδο το τελευταίο διάστημα με εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες να βλέπουν συνεχώς το φως τη δημοσιότητας.

Πρόσφατο παράδειγμα η εξαγορά της Νιτσιάκος από την ουκρανική MHP, ενώ και ο ουγγρικός όμιλος UBM προχώρησε στην εξαγορά του 65% της ιστορικής ελληνικής βιομηχανίας ζωοτροφών (ΕΛΒΙΖ), με έδρα το Πλατύ Ημαθίας) από την εταιρεία Ευρωφάρμ.

Φάρμα Μητσόπουλος: Επέκταση μέσω εξαγορών και νέων προϊόντων

Επίσης η «Φάρμα Μητσόπουλος» με έδρα στην Κορινθία,, έχει στα σχέδια της εξαγορές και υγιείς συνεργασίες για να επεκταθεί σε κάποια κομμάτια της αγοράς ή ακόμα και να μπει σε νέα, που μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία, όπως είναι το μοσχάρι.

Όπως ανέφεραν στελέχη της διοίκησης σε πρόσφατη παρουσίαση της εταιρείας σε δημοσιογράφους, η Φάρμα Μητσόπουλος είναι μία πλήρως καθετοποιημένη βιομηχανία.

Δηλαδή εκτός από την επεξεργασία και τη μεταποίηση δραστηριοποιείται και στην παραγωγή κρέατος με έμφαση στο χοιρινό, ενώ μέσω κάποιων παρασκευασμάτων έχει παρουσία στο κοτόπουλο και το αρνί.

Η εταιρεία που ξεκίνησε το 1964, διαθέτει εγκαταστάσεις 150 στρεμμάτων και έχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής καθώς παράγει μέχρι και τις ζωοτροφές για τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφει ενώ διαθέτει και ιδιόκτητο σφαγείο.

Αυτή τη στιγμή «τρέχει» ένα 7ετές επενδυτικό πλάνο ύψους 30 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 10 εκατ. ευρώ έχουν υλοποιηθεί και περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής προψημένων προϊόντων.

Σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, οι στόχοι παραγωγής να μην περιορίζονται σε όρους απόδοσης, αλλά να αναδεικνύουν το χοιρινό ως προϊόν υψηλής διατροφικές αξίας ώστε αυτό να εδραιωθεί ως τέτοιο στην ελληνική αγορά.

Για τον λόγο αυτό η Φάρμα Μητσόπουλος ξεκινά ένα τριετές πρόγραμμα καινοτομίας σε συνεργασία με το γεωπονικό πανεπιστήμιο ώστε να φτάσει το προϊόν της στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Στο επίπεδο της καινοτομίας η εταιρεία σχεδιάζει νέα προϊόντα όπως «νάγκετ» χοιρινού που θα είναι δικής της πατέντας όπως και προψημένο σνίτσελ το οποίο θα προέρχεται από φιλέτο μπριζόλας.

Ο τζίρος της έφτασε το 2025 τα 55 εκατ. ευρώ και φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 60 εκατ. με το δανεισμό να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ. Συνεργάζεται με αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εστίασης, με τον κλάδο HORECA αλλά και ψητοπωλεία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/06) με Γερμανία, Ολλανδία

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρέας: Ακρίβεια και αλλαγές συνηθειών μετασχηματίζουν την αγορά – Οι επιχειρηματικές κινήσεις

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Aston Martin Valkyrie: Μία από τις πιο μικρές ανακλήσεις παγκοσμίως

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πόσες ημέρες άδειας δικαιούστε, πόσα χρήματα θα λάβετε

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στην αντιπολίτευση στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Εφιαλτικές στιγμές έζησε 45χρονη από τον πρώην σύζυγό της – Την κρατούσε όμηρο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Κρυφοί κίνδυνοι υγείας στον μπουφέ πρωινού των ξενοδοχείων – Τι να αποφεύγετε

07:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πού φτιάχνονται οι μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα εξελίξεων και συμβολισμών στην κεντροαριστερά

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για μπλακ άουτ στην Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές των δικτύων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεκρός ένας νεαρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

06:53WHAT THE FACT

Εμφανίστηκαν ξανά τα «κουνέλια Φρανκενστάιν»: Γιατί βγάζουν «πλοκάμια» στο κεφάλι και το πρόσωπο

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Εφιαλτικές στιγμές έζησε 45χρονη από τον πρώην σύζυγό της – Την κρατούσε όμηρο

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στην αντιπολίτευση στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μεγάλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα – Κατέρρευσαν κτήρια σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ