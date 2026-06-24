Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο πρώτος κόμβος υποβρύχιων καλωδίων στη Μεσόγειο με Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα

Snapshot Η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα συντονίζουν τον πρώτο περιφερειακό κόμβο υποβρύχιων καλωδίων στη Μεσόγειο για κοινή διαχείριση και ανταλλαγή πληροφοριών.

Ο κόμβος θα βασίζεται σε κοινές διαδικασίες, δομές λήψης αποφάσεων και μια τεχνολογική πλατφόρμα για την ανίχνευση ανωμαλιών και συντονισμένη αντίδραση σε διασυνοριακά περιστατικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί το έργο με 3,3 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο συνολικής χορήγησης 5,8 εκατομμυρίων ευρώ για δύο κόμβους στις περιοχές της Βαλτικής και της Μεσογείου.

Οι υποβρύχιες καλωδιακές υποδομές θεωρούνται κρίσιμες για τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή δεδομένων που στηρίζουν την παγκόσμια οικονομία.

Η Ιταλία βρίσκεται κεντρικά σε αυτό το δίκτυο που συνδέει την Ευρώπη με την Αφρική και την Ασία, αναλαμβάνοντας τον κύριο ρόλο στον συντονισμό του κόμβου. Snapshot powered by AI

Στη δημιουργία του πρώτου περιφερειακού κόμβου υποβρύχιων καλωδίων στη Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο υπουργός Επιχειρήσεων της Ιταλίας Αδόλφο Ούρσο.

«Η Ιταλία θα συντονίσει τον κόμβο με την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Μαζί, θα εργαστούμε σε κοινές διαδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων με μια κοινή τεχνολογική πλατφόρμα για να επιτρέψουμε τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, την ανίχνευση ανωμαλιών και τις συντονισμένες αντιδράσεις σε τυχόν διασυνοριακά περιστατικά» τόνισε σε ανακοίνωσή του, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα το Agenzia Nova, το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο με έδρα τη Ρώμη.

«Αυτά τα καλώδια», πρόσθεσε ο Urso, «αποτελούν το νευραλγικό κέντρο των επικοινωνιών και της ανταλλαγής δεδομένων και η Ιταλία βρίσκεται στην καρδιά ενός φυσικού δικτύου που συνδέει την Ευρώπη και τη Δύση με την Αφρική και την Ασία.

Αυτές οι υποβρύχιες υποδομές μεταφέρουν δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακές υπηρεσίες που «οδηγούν» την παγκόσμια οικονομία, προσέθεσε.

Ευχαρίστησε την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Henna Virkkunen για τη θετική της αξιολόγηση του έργου.

We are allocating €5.8M to establish the first two Regional Cable Hubs in Baltic & Mediterranean Seas, while launching a €40M call to strengthen Europe’s capacity to repair submarine communication cables.



This is Europe investing in its security, resilience & tech sovereignty. pic.twitter.com/eD8mN6Xbs0 — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) June 23, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει 5,8 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία των δύο πρώτων Περιφερειακών Κόμβων Καλωδιακών Υπηρεσιών, στη Βαλτική Θάλασσα και στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, ο κόμβος θα χρηματοδοτηθεί με 3,3 εκατ. ευρώ και θα συνδυάζει κοινές διαδικασίες και δομές λήψης αποφάσεων με μια κοινή τεχνολογική πλατφόρμα, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και τη συντονισμένη αντιμετώπιση συμβάντων σε διασυνοριακό επίπεδο. Η Ιταλία θα συντονίζει τον κόμβο μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Διαβάστε επίσης