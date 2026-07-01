Μητσοτάκης: «Τσιμεντάρει» την ΚΟ -Ψηφιακή πλατφόρμα για πλήρη ενημέρωση βουλευτών -Το βλέμμα στη ΔΕΘ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα iKO για την ενίσχυση του συντονισμού και της ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Η πλατφόρμα iKO παρέχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα για το νομοθετικό έργο, τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και το πολιτικό αφήγημα.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ που θα απευθύνεται σε ευρύ φάσμα της κοινωνίας, αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο από την υπεραπόδοση της οικονομίας.

Απορρίπτεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και των συντάξεων λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους που θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης επικεντρώνεται σε στοχευμένες μειώσεις φόρων και ενισχύσεις, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική αξιοπιστία. Snapshot powered by AI

Σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση εισέρχεται σε φάση εντατικής πολιτικής προετοιμασίας με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και τις εθνικές εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας iKO, ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης, συντονισμού και διαχείρισης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή γραμματέα της ΚΟ Βαγγέλη Λιάκου και φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και βουλευτών.

Στόχος είναι κάθε βουλευτής να έχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα για το νομοθετικό έργο, τα κυβερνητικά σχέδια, τις πρωτοβουλίες των υπουργείων, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά και το πολιτικό αφήγημα που συνοδεύει κάθε κυβερνητική παρέμβαση.

Ενιαίος βηματισμός

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η νέα πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά ένα εργαλείο πολιτικού συντονισμού, καθώς επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των βουλευτών μέσω κινητού τηλεφώνου, αξιοποιώντας ακόμη και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Η φιλοσοφία του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία πρέπει να κινείται με ενιαίο βηματισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει το μεταρρυθμιστικό της έργο και να ενισχύσει το αφήγημα της αξιοπιστίας με το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε». Στόχος είναι οι βουλευτές να είναι καλά ενημερωμένοι για να μην υπάρχουν παραφωνίες και λανθασμένες αναγνώσεις του κυβερνητικού έργου.

Στο επίκεντρο η ΔΕΘ

Παράλληλα, στο Μέγαρο Μαξίμου επιταχύνεται η προετοιμασία για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, οι οποίες θα αποτελέσουν το σημαντικότερο πολιτικό και οικονομικό γεγονός του φθινοπώρου.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι στόχος είναι το πακέτο μέτρων να αφορά το σύνολο της κοινωνίας, ώστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις της ΔΕΘ».

Η κατεύθυνση που δίνεται είναι τα μέτρα να απευθύνονται σε συνταξιούχους, εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, αξιοποιώντας τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί από την υπεραπόδοση της οικονομίας.

Τι απαντά το Μαξίμου για 13ο και 14ο μισθό

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τέλος στη συζήτηση περί επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού και συντάξεων.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας επιλογής προσεγγίζει τα 8 δισ. ευρώ, ενώ μόνο η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης θα απαιτούσε περίπου 4 δισ. ευρώ, ποσό που –όπως υποστηρίζουν– δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπογραμμίζουν ότι η στρατηγική δεν είναι η υιοθέτηση οριζόντιων παροχών που θα έθεταν σε δοκιμασία την οικονομία, αλλά η επιστροφή κάθε διαθέσιμου ευρώ στην κοινωνία με στοχευμένες μειώσεις φόρων και ενισχύσεις, πάντα μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

«Κάθε ευρώ πίσω στην κοινωνία»

Το βασικό μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας θα συνεχίσει να μετατρέπεται σε κοινωνικές παρεμβάσεις, χωρίς όμως να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποτελεί το βασικό συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Με αυτή τη λογική, η κυβέρνηση προετοιμάζει τη ΔΕΘ ως έναν ακόμη σταθμό στην προσπάθεια να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής, ενώ παράλληλα, μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, επιχειρεί να διασφαλίσει ότι το κυβερνητικό μήνυμα θα φτάνει οργανωμένα και συντονισμένα σε κάθε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

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