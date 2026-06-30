Μητσοτάκης: Αποδίδει η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης.

Η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ αποδίδει, με πληρωμές ύψους 617,5 εκατ. ευρώ σε 530.000 αγρότες, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 100 εκατ. ευρώ.

Από την έναρξη του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν διοχετευτεί πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία, με έμφαση στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός κατήγγειλε την αντιπολίτευση για ανυπόστατες εξαγγελίες και υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της κυβερνητικής προσπάθειας ενάντια στην ακρίβεια και τις παθογένειες του κράτους. Snapshot powered by AI

Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην αντλία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο η συνεδρίαση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης.

«Προοπτική νέων μειώσεων τιμών από Σεπτέμβριο»

Ο πρωθυπουργός επιπρόσθετα σημείωσε πως «οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και diesel θα ακολουθεί τις τιμές του αργού πετρελαίου».

Αναφερόμενος στις χθεσινές ανακοινώνεις για την ακρίβεια από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκη Θεοδωρικάκο, και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σημείωσε πως «χθες υπήρξε συναντίληψη κυβέρνησης - αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο».

Διαμήνυσε σε αυτό το πλαίσιο πως «η Πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει» και επανέλαβε πως «η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα»

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο Eurokinissi

Σημαντικά ορόσημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως η κυβέρνηση έχει σημαντικά ορόσημα το επόμενο εξάμηνο:

Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου μετά τις φυσικές καταστροφές και προώθηση του Flyover Θεσσαλονίκης, Απορρόφηση Πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο, Ολοκλήρωση των τριών ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων Η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας, Η ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ως προς την ολοκλήρωση της ισχύος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως από την έναρξή του, έχουν διοχετευτεί πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία. Σημείωσε σε αυτό το πλαίσιο πως «μεγάλο μέρος των πόρων αξιοποιήθηκε σε αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας και για ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».

Δήλωσε πως το στοίχημα μέχρι «και την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου, να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα και την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου και μετά τη λήξη του».

Η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις αγροτικές επιδοτήσεις, τόνισε πως θα πληρωθούν συνολικά 617,5 εκατ. ευρώ σε 530.000 αγρότες, ποσό που είναι 100 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, όπως είπε. Αυτό «είναι απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού».

«Έχουμε δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από ένα δισ. ευρώ (…) θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο».

Έστειλε το μήνυμα πως «όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης». Τόνισε δε πως «διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις» και υπενθύμισε πως «εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων».

Αναγνώρισε πως η κυβέρνηση έχει πολλά να κάνει ακόμη, αλλά όπως είπε «ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει».

«Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, καθήκον μας να απαντάμε στις έωλες εξαγγελίες των αντιπάλων μας»

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως τα «τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους» και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης: «Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Και να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισ. τους φορολογούμενους».

«Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα», είπε και συνέχισε: «Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε».

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Σημειώνεται πως κατά το σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026,

και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026, Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 - απολογισμό και επόμενα βήματα,

και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 - απολογισμό και επόμενα βήματα, Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος,

και την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, Παρουσίαση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500,

και την Υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500, Παρουσίαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου,

ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου, Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

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