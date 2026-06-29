Υπουργικό συμβούλιο: Συνεδριάζει την Τρίτη υπό τον Μητσοτάκη – Τα θέματα στην ατζέντα

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι :

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 29 Ιουνίου το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

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