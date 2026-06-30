Μήνυμα Μητσοτάκη στους αναποφάσιστους από το Αιγάλεω: Μισθοί, ακρίβεια και το στοίχημα

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοκης απηύθυνενυμα στη «σιωπηλή πλειοψηφία» και τους αναποφσιστους, εστιάζοντας στην οικονομική σταθερότητα και την καθημερινότητα.

Προανήγγειλε αυξήσεις μισθών ως βασικό μέτρο προστασίας απέναντι στην ακρίβεια και εκτίμησε σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο.

Ανακοίνωσε συμφωνία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για διατήρηση μειωμένων τιμών σε περίπου 2.000 βασικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Υπογράμμισε την καταπολέμηση παράτυπων αγροτικών επιδοτήσεων ως παράδειγμα αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

Τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της συνέπειας ανάμεσα σε δεσμεύσεις και αποτελέσματα ως κεντρικό δίλημμα για τη χώρα. Snapshot powered by AI

Η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντεπίθεσης της κυβέρνησης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει το Αιγάλεω για να απευθύνει ένα μήνυμα που είχε σαφείς αποδέκτες: τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Η αναφορά του πρωθυπουργού στη «σιωπηλή πλειοψηφία» δεν ήταν τυχαία. Αντιθέτως, αποτύπωσε τη στρατηγική της κυβέρνησης να απευθυνθεί σε πολίτες που δεν συμμετέχουν στη σκληρή κομματική αντιπαράθεση, αλλά αξιολογούν την κυβέρνηση με κριτήριο την καθημερινότητα, το εισόδημα και την οικονομική σταθερότητα.

Ο απολογισμός και το δίλημμα

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές του 2023, ο πρωθυπουργός έκανε έναν συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής πορείας, υποστηρίζοντας ότι η αξιοπιστία της κυβέρνησης θα κριθεί από τη συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα.

«Όταν έρθει η ώρα, θα σας πούμε τι υποσχεθήκαμε το 2023 και τι τελικά κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως έχει λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παράλληλα, επιχείρησε να επαναφέρει το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε περιόδους που, όπως είπε, παραλίγο να την οδηγήσουν στον γκρεμό.

Στο επίκεντρο μισθοί και ακρίβεια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αυξήσεις των μισθών, τις οποίες χαρακτήρισε τη σημαντικότερη ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για τη μείωση των τιμών, εμφανίστηκε όμως αισιόδοξος ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων.

Συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι, παρά την ολοκλήρωση του μέτρου του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ώστε να διατηρηθούν μειωμένες τιμές σε περίπου 2.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συνεργασία με την αγορά, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εισοδημάτων, μπορεί να συμβάλει στη σταδιακή αποκλιμάκωση της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, χωρίς να απαιτηθούν νέα οριζόντια μέτρα παρέμβασης.

Η μάχη με το «βαθύ κράτος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων μέσω της ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι διανεμήθηκαν 617 εκατ. Ευρώ στους πραγματικούς δικαιούχους, ενώ περίπου 150 εκατ. Ευρώ αφαιρέθηκαν από παράτυπες επιδοτήσεις και ανακατανεμήθηκαν στους έντιμους αγρότες.

«Αυτή είναι η μάχη με το βαθύ κράτος», σημείωσε, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως παράδειγμα αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

Η επιλογή του Αιγάλεω μόνο τυχαία δεν θεωρείται από κυβερνητικά στελέχη. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική ανησυχία των πολιτών, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να συνδέσει την οικονομική σταθερότητα, τις αυξήσεις των εισοδημάτων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών με το κυβερνητικό αφήγημα της συνέπειας και της αξιοπιστίας.

Με τη φράση περί «σιωπηλής πλειοψηφίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά απηύθυνε κάλεσμα στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, επιδιώκοντας να τους πείσει ότι η κυβέρνηση διαθέτει το σχέδιο και τις προϋποθέσεις για να οδηγήσει τη χώρα στην επόμενη ημέρα, με επίκεντρο την οικονομία και τη βελτίωση της καθημερινότητας.

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