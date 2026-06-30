Μήνυμα Μητσοτάκη στους αναποφάσιστους από το Αιγάλεω: Μισθοί, ακρίβεια και το στοίχημα

Ο πρωθυπουργός έστειλε σήμα στη «σιωπηλή πλειοψηφία», προαναγγέλλοντας αυξήσεις εισοδημάτων και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο

Κώστας Τσιτούνας

Μήνυμα Μητσοτάκη στους αναποφάσιστους από το Αιγάλεω: Μισθοί, ακρίβεια και το στοίχημα
Περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αιγάλεω. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοκης απηύθυνενυμα στη «σιωπηλή πλειοψηφία» και τους αναποφσιστους, εστιάζοντας στην οικονομική σταθερότητα και την καθημερινότητα.
  • Προανήγγειλε αυξήσεις μισθών ως βασικό μέτρο προστασίας απέναντι στην ακρίβεια και εκτίμησε σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών από τον Σεπτέμβριο.
  • Ανακοίνωσε συμφωνία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για διατήρηση μειωμένων τιμών σε περίπου 2.000 βασικά προϊόντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
  • Υπογράμμισε την καταπολέμηση παράτυπων αγροτικών επιδοτήσεων ως παράδειγμα αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.
  • Τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της συνέπειας ανάμεσα σε δεσμεύσεις και αποτελέσματα ως κεντρικό δίλημμα για τη χώρα.
Snapshot powered by AI

Η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντεπίθεσης της κυβέρνησης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει το Αιγάλεω για να απευθύνει ένα μήνυμα που είχε σαφείς αποδέκτες: τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Η αναφορά του πρωθυπουργού στη «σιωπηλή πλειοψηφία» δεν ήταν τυχαία. Αντιθέτως, αποτύπωσε τη στρατηγική της κυβέρνησης να απευθυνθεί σε πολίτες που δεν συμμετέχουν στη σκληρή κομματική αντιπαράθεση, αλλά αξιολογούν την κυβέρνηση με κριτήριο την καθημερινότητα, το εισόδημα και την οικονομική σταθερότητα.

Ο απολογισμός και το δίλημμα

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές του 2023, ο πρωθυπουργός έκανε έναν συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής πορείας, υποστηρίζοντας ότι η αξιοπιστία της κυβέρνησης θα κριθεί από τη συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα.

«Όταν έρθει η ώρα, θα σας πούμε τι υποσχεθήκαμε το 2023 και τι τελικά κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως έχει λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παράλληλα, επιχείρησε να επαναφέρει το δίλημμα της πολιτικής σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε περιόδους που, όπως είπε, παραλίγο να την οδηγήσουν στον γκρεμό.

Στο επίκεντρο μισθοί και ακρίβεια

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αυξήσεις των μισθών, τις οποίες χαρακτήρισε τη σημαντικότερη ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για τη μείωση των τιμών, εμφανίστηκε όμως αισιόδοξος ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων.

Συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι, παρά την ολοκλήρωση του μέτρου του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ώστε να διατηρηθούν μειωμένες τιμές σε περίπου 2.000 βασικούς κωδικούς προϊόντων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συνεργασία με την αγορά, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εισοδημάτων, μπορεί να συμβάλει στη σταδιακή αποκλιμάκωση της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, χωρίς να απαιτηθούν νέα οριζόντια μέτρα παρέμβασης.

Η μάχη με το «βαθύ κράτος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων μέσω της ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι διανεμήθηκαν 617 εκατ. Ευρώ στους πραγματικούς δικαιούχους, ενώ περίπου 150 εκατ. Ευρώ αφαιρέθηκαν από παράτυπες επιδοτήσεις και ανακατανεμήθηκαν στους έντιμους αγρότες.

«Αυτή είναι η μάχη με το βαθύ κράτος», σημείωσε, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως παράδειγμα αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

Η επιλογή του Αιγάλεω μόνο τυχαία δεν θεωρείται από κυβερνητικά στελέχη. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική ανησυχία των πολιτών, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να συνδέσει την οικονομική σταθερότητα, τις αυξήσεις των εισοδημάτων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών με το κυβερνητικό αφήγημα της συνέπειας και της αξιοπιστίας.

Με τη φράση περί «σιωπηλής πλειοψηφίας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά απηύθυνε κάλεσμα στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους, επιδιώκοντας να τους πείσει ότι η κυβέρνηση διαθέτει το σχέδιο και τις προϋποθέσεις για να οδηγήσει τη χώρα στην επόμενη ημέρα, με επίκεντρο την οικονομία και τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02WHAT THE FACT

Επιστήμονες μπορούν να εξάγουν κρυμμένο DNA που έχει διατηρηθεί σε χειρόγραφα ηλικίας 1.300 ετών

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα: Ανήλικοι έβρισαν αισχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Ford F-150 Raptor R έρχεται στην Ευρώπη με ένα θηριώδη V8

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι πιθανές ημερομηνίες

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παραβατικότητας στα πρατήρια καυσίμων – 1 στα 4 παραδίδει λιγότερη ποσότητα από αυτή που πληρώνει ο καταναλωτής

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακός Εθισμός - Αποκλειστικές μαρτυρίες: «Παίζω για να αποφύγω την πραγματικότητα»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (30/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Αλλαγές στη Δικαιοσύνη φέρνει το υπουργικό, γαλάζια ζαλάδα ο Φεύγας, συντονισμό με Καναδά ψάχνει ο Κυριάκος, τα likes του Παύλου

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι μουσικές καρέκλες της κεντροαριστεράς: Συνεχείς «μεταγραφές» σε ρευστό πολιτικό τοπίο

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Ποιοι πληρώνονται σήμερα - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πόσο είναι το ποσό

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (30/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Βάσεις 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τον κωδικό υποβολής Μηχανογραφικού

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασανσέρ: Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή – Τι συμβαίνει αν η δήλωση δεν γίνει σήμερα

07:17LIFESTYLE

Η Ντούα Λίπα ποζάρει γυμνή στην μπανιέρα της σε νέο στιγμιότυπο από τον μήνα του μέλιτος - «Στον παράδεισο επί γης»

07:17ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούνιο: Θύμα διάρρηξης έπεσε καλλιτέχνης – Έβλεπε live τις κινήσεις του

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη στους αναποφάσιστους από το Αιγάλεω: Μισθοί, ακρίβεια και το στοίχημα της καθημερινότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μονακό: Χαροπαλεύει Ουκρανός κροίσος, ακρωτηριάστηκε η σύζυγός του μετά από έκρηξη βόμβας

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι νέες συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο

06:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο στους 16 και η Ολλανδία... σπίτι - Δείτε τι έγινε στα πέναλτι, με 3 δοκάρια και γκολ με τακουνάκι του τερματοφύλακα έπειτα από απόκρουση

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σούνιο: Θύμα διάρρηξης έπεσε καλλιτέχνης – Έβλεπε live τις κινήσεις του

02:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία σπίτι της, η Παραγουάη στους «16» της διοργάνωσης!

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρίτη και Τετάρτη η κορύφωση της ζέστης – Μπόρες τις θερμές ώρες της ημέρας

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Η ιστορία Κούρδου ποδοσφαιριστή που παίζει στη Γερμανία και δέχεται προσβολές στην Τουρκία

18:24LIFESTYLE

Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ

18:15LIFESTYLE

Το σόι σου: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο;

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ έσερνε το σώμα της στραγγαλισμένης φίλης του στο δάσος

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες σχεδιάζουν να στείλουν κατσαρίδες με βιονικές στολές στο διάστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ