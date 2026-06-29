Μητσοτάκης: «Αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε» - Το απόθεμα εμπιστοσύνης είναι η αξιοπιστία

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στις υποσχέσεις του 2023 και στην υλοποίησή τους μέχρι σήμερα.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά, με έμφαση στη στήριξη εισοδήματος και τη σταθεροποίηση των τιμών, που αναμένονται να μειωθούν από τον Σεπτέμβριο.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ και η κυβέρνηση καταπολεμά το βαθύ κράτος μέσω δίκαιης καταβολής επιδοτήσεων στους αγρότες.

Έχουν ανακαινιστεί 156 κέντρα υγείας, ενώ το ελληνικό ΕΣΥ κρίνεται καλύτερο από άλλα συστήματα υγείας σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε στη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μόνη επιλογή για σταθερότητα και ασφάλεια στη χώρα. Snapshot powered by AI

Στη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές του 2023, καθώς και στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας με πολίτες στο Αιγάλεω.

«Δώσαμε τον απολογισμό του έργου μας σε μια εποχή που υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, που λένε "όλοι το ίδιο είναι" και νεοσσοί της πολιτικής θέλουν να μας σώσουν - όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε, τι σας υποσχεθήκαμε το ‘23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Όταν έρθει η ώρα, το απόθεμα της αξιοπιστίας θα είναι βασισμένο στο "τι σας είπαμε και τι τελικά κάναμε"» είπε ο κ. Μητσοτάκης.



Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, επισήμανε ότι «δεν έχουμε λύσει τα πάντα», υπογραμμίζονταις πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δουλεύει πολύ σκληρά.

Περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αιγάλεω. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις αυξήσεις μισθών, τονίζοντας ότι η στήριξη εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, προσέθεσε και εξέφρασε την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες οι τιμές θα είναι σταθερές, ενώ από τον Σεπτέμβρειο θα υπάρξουν σταθερές μειώσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη άμυνα είναι οι αυξήσεις των μισθών και αναφερόμενος στις σημερινές εξαγγελίες του υπουργού ανάπτυξης εκτίμησε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές το επόμενο δίμηνο και μειώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Για τα καύσιμα είπε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι στις επάλξεις για να μειωθούν οι τιμές.

«Αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτί» σημείωσε.

Ο ίδιος απευθύνθηκε, όπως είπε, στη «σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι υπάρχουν δυσκολίες αλλά ξέρουν ότι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ».

Περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αιγάλεω. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Αυτή η απάντηση σε όσους εμφανίζονται να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν τους έχουμε ξεχάσει. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που θέλει να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν που θέλει να ξεχάσει ανεπιστρεπτί», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζεται σήμερα με μεγαλύτερη αξιοπιστία από όλους τους διεθνείς εταίρους ως παράγοντας σταθερότητας και ως μια χώρα που έχει επενδύσει το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών, ώστε να αισθάνονται όλοι ασφαλείς.

«Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είνα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ», διαμήνυσε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά το προσφυγικό.

Επίσης, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκατ. ευρώ μέσω ΑΑΔΕ με δίκαιο τρόπο, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Σε όλα τα προϊόντα καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν οι έντιμοι αγρότες. 150 εκατ. ευρώ κόψαμε από τους επιτήδειους και τα ανακυκλώσαμε στους έντιμους αγρότες. Είναι η μάχη με το βαθύ κράτος».

«Η κυβέρνηση φροντίζει τους πολίτες, τους κρατά ασφαλείς και προσπαθεί να τους δώσει δυνατότητα να προκόψουν. Ξέρω πολύ καλά ότι ανάμεσά σας κρύβονται πολλοί που δεν συμμετέχουν στις καθημερινές μάχες του πληκτρολογίου στο διαδίκτυο. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, σε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ. Ανάμεσα μας μάλλον δεν έχουμε πολλούς αγρότες. Σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε και τηρήσαμε τη δέσμευση μας και καταβάλαμε 617 εκ. μέσω της ΑΑΔΕ επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μας ταλαιπώρησε πολύ. Καταβάλαμε τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. 150 εκ από αυτά τα 620 εκ κόπηκαν από τους επιτήδειους του συστήματος και ανακυκλώθηκαν πίσω στους έντιμους. Είναι μια μόνο από τις μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει με το βαθύ κράτος. Είχα μιλήσει για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρουμε πόσο μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να την επιβάλουμε. Πόσο το ελληνικό FBI έχει να επιδείξει επιτυχίες», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή είναι μια πορεία διαρκείας, που θα επιτρέψει να φτάσουμε το 2030 στην Ελλάδα που ονειρευόμαστε.

Ξεκινώντας τις συναντήσεις με τους πολίτες, ο πρωθυπουργός θυμήθηκε ότι η πρώτη του πολιτική εμφάνιση ως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ ήταν σε μια ομιλία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμανλής στο κλειστό, στο Αιγάλεω. «Με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας εδώ και 22 χρόνια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψη που έκανε νωρίτερα στο ανακαινισμένο κέντρο υγείας στο Αιγάλεω. «Τα 4 εκατ. ευρώ που δώσαμε για να το ανακαινίσουμε έπιασαν τόπο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αιγάλεω. Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα 156 κέντρα υγείας που ανασκευάσαμε όπως και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υποχρέωση κάθε πολιτείας να φροντίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά συναντώ επισκέπτες από άλλες χώρες που λένε ότι το ελληνικό ΕΣΥ είναι καλύτερο από τα δικά τους συστήματα υγείας», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ξεχωριστή αναφορά ευχαριστώντας την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ και μίλησε για τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η οποία είπε ότι δικαιώθηκε.

«Κλείνοντας να ζητήσω αυτούς τους μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 να δώσουμε όλοι μαζί αυτόν τον αγώνα για να πείσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη επιλογή για να προχωρήσει η χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια μπροστά. Οι εναλλακτικές αναμασούν τα ίδια στερεότυπα. Δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν. Θα δώσουμε τις απαντήσεις μας με ευπρέπεια, με ένα λόγο που ταιριάζει στο ήθος και ύφος αυτής της μεγάλης παράταξης και όταν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση της τελευταίας ψήφου η ΝΔ θα είναι και πάλι αυτή που οι Ελληνες θα εμπιστευθούν. Εγώ δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, αλλά έχω πολλή δουλειά μπροστά μου», κατέληξε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

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