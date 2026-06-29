Μητσοτάκης: Στο Αιγάλεω το απόγευμα ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 19.00, θα συναντηθεί με πολίτες στο Αιγάλεω.

Σήμερα ο πρωθυπουργός περιοδεύει στην περιοχή των δυτικών προαστίων σε μια από τις μεγαλύτερες συνοικίες του λεκανοπεδίου ενώ αύριο Τρίτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στη Βουλή το καλοκαίρι. Στο υπουργικό αναμένεται να κλειδώσει η επιλογή του νέου προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την επόμενη εβδομάδα, από τις 6 Ιουλίου δηλαδή και μετά, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι περιοδείες κυβερνητικών στελεχών στην περιφέρεια. Σειρά έχει η Θεσσαλία, μια πολιτικά και εκλογικά απαιτητική περιφέρεια για τη Ν.Δ.

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