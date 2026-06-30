Θεοδωρικάκος: Εκτιμώ ότι σε 1-2 εβδομάδες θα πάμε σε τιμές προ πολέμου

Την εκτίμηση ότι οι τιμές των καυσίμων θα αποκλιμακωθούν και μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες θα επιστρέψουν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, η αγορά δείχνει ήδη σημάδια εξομάλυνσης μετά την αποκλιμάκωση της έντασης, σημειώνοντας ότι η προσωρινή άνοδος στις τιμές των καυσίμων οφειλόταν στην αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εξελίξεις στην περιοχή.

«Εκτιμώ ότι σε μία με δύο εβδομάδες θα πάμε σε τιμές προ πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αγορά θα επανέλθει σταδιακά στην κανονικότητα.

Αναφερόμενος ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, ο υπουργός εξήγησε ότι με την κατάργηση της επιδότησης των 20-25 λεπτών ανά λίτρο στο diesel ενδέχεται να υπάρξει μια πρόσκαιρη αναταραχή στις τιμές. Ωστόσο, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια και ότι σύντομα οι τιμές θα επιστρέψουν στα επίπεδα πριν από την κρίση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη «μάχη» όπως είπε, κατά της ακρίβειας που αφορά όλη την κυβέρνηση τόσο στην παραγωγική ανάπτυξη, στην προσφορά εργασίας, αλλά και στην αύξηση των μισθών.

Πέρα από το «πάγωμα» τιμών για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, παρά την άρση του πλαφόν, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ σκληρό μέτρο», ο υπουργός χαρακτήρισε ως κυριότερο συμπέρασμα για την καταπολέμηση της ακρίβειας τη συμφωνία για μείωση τιμών από Σεπτέμβρη.

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