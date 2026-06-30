Μητσοτάκης σε Δημητρίου: «Είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι»

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου

Newsbomb

Μητσοτάκης σε Δημητρίου: «Είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι»
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός τη συνεχάρη για την επανεκλογή της στο αξίωμα του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο της.

«Έχεις μία εξαιρετικά υψηλή αποστολή και ως πολιτειακός θεσμός εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο φυσικά και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, την οποία έχεις εξάλλου ασκήσει μέχρι στιγμής με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, ευαισθητοποιώντας και τη διεθνή κοινότητα για το εθνικό θέμα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρη και όλους όσοι εργάστηκαν για μία εξαιρετικά επιτυχημένη Προεδρία της Κύπρου στην Ε.Ε.

«Νομίζω ότι και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν σαφές ότι κατεβλήθη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθούν εξαιρετικά σύνθετοι φάκελοι και υπήρξε μια καθολική αναγνώριση στο έργο της Κύπρου. Ξέρω ότι δεν είναι πάντα εύκολο για τα μικρότερα κράτη μέλη να οργανώνουν προεδρίες. Φυσικά, αυτό μας δίνει και εμάς το σωστό παράδειγμα και βάζει τον πήχη των προσδοκιών για τη δική μας Προεδρία πολύ ψηλά», επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στο κυπριακό.

«Έρχεσαι σε μία κρίσιμη συγκυρία, όπου υπάρχει πάλι μια ουσιαστική κινητικότητα για το Κυπριακό ζήτημα και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις απόψεις σου, καθώς είναι χρέος μας να είμαστε πάντα απόλυτα συντονισμένοι, όπως ήμασταν εξάλλου όλα αυτά τα χρόνια», υπογράμμισε.

«Αγαπητέ φίλε πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Είμαι σήμερα με μια διαφορετική ιδιότητα, όμως σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Η Ελλάδα πάντοτε είναι παρά τω πλευρώ μας», ανέφερε η Αννίτα Δημητρίου.

«Είχα την ευκαιρία και χθες στη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών και σήμερα σε συνάντηση με τα κόμματα να εκφράσω ακριβώς τη μεγάλη μας υπερηφάνεια για το πώς προχωρά η Ελλάδα μας τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως σε αυτό το επίπεδο τα κοινοβούλια έχουν σημαντικότατο ρόλο να επιτελέσουν, και μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αλλά θεωρώ και με τη σθεναρότερη σχέση μεταξύ των Επιτροπών, ειδικότερα για θέματα τα οποία άπτονται των συμφερόντων των δύο χωρών: άμυνα, ασφάλεια, ευρωπαϊκή διάσταση και ούτω καθεξής», συνέχισε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

«Μπορούμε και είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια και με τον Πρόεδρο της Βουλής, να ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις θέσεις μας, οι οποίες είναι κοινές και κοινές θα παραμείνουν. Έχουμε δει στην πράξη τη δική σας στήριξη και μετά το επεισόδιο το οποίο είχαμε στην Κύπρο, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια. Το λέω με μεγάλη υπερηφάνεια, μεταφέροντας, αν θέλετε, τα αισθήματα του κυπριακού λαού, γιατί η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει ο ισχυρότερος αδελφικός μας σύμμαχος, τον οποίο τόσο πολύ έχουμε ανάγκη», υπογράμμισε η κα Δημητρίου.

Και πρόσθεσε: «Το κοινοβούλιο, φίλε πρόεδρε, έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει σε όλα αυτά και ευχαριστώ τους πολίτες, τη δική μας τη Δημοκρατία, που προσωπικά μου έδωσε την ευκαιρία να επανεκλεγώ, αλλά βεβαίως και τους πολύτιμους συνεργάτες, συναδέλφους, συναδέλφισσες, τους συνεργάτες στη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, όπως σωστά είπατε, αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική και έτσι ακριβώς πρέπει να πορευτούμε και στη συνέχεια.

Το κοινοβούλιο θα βάλει τις δικές του προτεραιότητες, πάντοτε σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων. Και είναι ακριβώς εδώ που, όχι μόνο εθιμοτυπικά, αλλά και ουσιαστικά, εστιάζεται και η σημερινή μας επίσκεψη, αυτές τις δύο μέρες με επαφές για να μπορέσουμε να δούμε πώς περισσότερο μπορούμε να προσθέσουμε στη στρατηγική των δύο χωρών.

Εξάλλου, το προηγούμενο διάστημα βλέπω τον φίλο υπουργό, βλέπω την κυρία πρέσβειρα, αλλά βλέπω και αξιολογότατους συνεργάτες, συνεργάτιδες, που μας βοηθούν μέσω και των δικών τους επαφών και ενημερώσεων.

Όπως σωστά έχετε πει, οι προσπάθειές μας αυτό το διάστημα εστιάζονται στην κινητικότητα στο Κυπριακό, αλλά και στα θέματα, στις προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την κινητικότητα που ακριβώς θα εξασφαλίσει πραγματική πρόοδο για το Κυπριακό. Είναι εδώ που θέλουμε ακριβώς να συζητήσουμε και τη διάσταση των ευρωτουρκικών, αλλά και των υπόλοιπων προκλήσεων ως εκτυλίσσονται στην περιοχή.

Φίλε πρόεδρε, ξανά σας ευχαριστώ. Είναι πέρα για πέρα πολύτιμη η παρουσία μου εδώ και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση».

Παίρνοντας ξανά τον λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε:

«Να προσθέσω, κα πρόεδρε, ότι η επανεκλογή σου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων έγινε πιο εύκολη διότι με την ιδιότητά σου ως Προέδρου του αδελφού κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, πέτυχες ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων».

«Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Τώρα είναι μεγαλύτερη η ευθύνη. Εμείς με ταπεινότητα προχωράμε, ακριβώς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά τα οποία απαιτούν -και δικαίως- οι πολίτες από εμάς. Αλλά θέλω να πω και το νιώθω έντονα: συμμετέχω τα τελευταία πέντε χρόνια ως Πρόεδρος του κοινοβουλίου και τώρα προχωρώ ξανά ως Πρόεδρος του κοινοβουλίου σε όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή fora», ανέφερε η Αννίτα Δημητρίου και σημείωσε:

«Θέλω να σας πω, εν τη παρουσία σας και των συνεργατών σας, πόσο περήφανη είμαι για την πορεία της Ελλάδας, πώς ακριβώς, όχι μόνο βελτιώθηκε, αλλά είναι μια από τις πρωταγωνίστριες χώρες, οι οποίες ακριβώς είναι αυτές που σηματοδοτούν τις εξελίξεις και είμαι βέβαιη ότι θα έχετε καθοριστικότατο ρόλο. Σας παρακολουθώ και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, παρακολουθώ και προσωπικά τη δική σας πορεία και είμαι βέβαιη ότι αυτό βοηθά ακριβώς και τη δική μας πατρίδα, την Κύπρο μας, για να δούμε πώς ακριβώς από κοινού -και να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού αυτή την πορεία- συνταυτιζόμαστε για να μπορέσουμε να έχουμε τις σωστές διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις για όλα αυτά τα οποία έπονται».

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