Όχι, δεν είναι μόνο ο μισθός – Αυτές οι δουλειές προσφέρουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση

Αυτοί είναι οι 15 επαγγελματικοί κλάδοι με την υψηλότερη ικανοποίηση εργαζομένων, σύμφωνα με νέα έρευνα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Όχι, δεν είναι μόνο ο μισθός – Αυτές οι δουλειές προσφέρουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση
UNSPLASH.
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Αν νομίζεις ότι η καλύτερη δουλειά είναι απλώς αυτή που πληρώνει περισσότερο, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση κρύβεται αλλού.

Οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι επαγγελματίες των μαθηματικών και της επιστήμης δεδομένων, καθώς και οι τεχνικοί επιστημών, συγκέντρωσαν τα υψηλότερα σκορ εργασιακής εμπειρίας, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Monster σε οκτώ κατηγορίες.

Η Monster βασίστηκε για την κατάταξη σε παράγοντες όπως οι αποδοχές, η κουλτούρα στον χώρο εργασίας, η εργασιακή ασφάλεια, η ποιότητα διοίκησης, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι προοπτικές καριέρας, καθώς και στοιχεία όπως η αξιολόγηση των διευθύνοντων συμβούλων και οι πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκαν επαγγέλματα από πολλούς κλάδους, όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, το δίκαιο και τα οικονομικά. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης εργαζόμενοι σε υποστηρικτικούς τομείς κατασκευών, γεγονός που επιδεικνύει ότι ακόμη και πρακτικά, τεχνικά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν υψηλή εργασιακή ικανοποίηση.

Η πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας σημείωσε ότι η διαφορά μεταξύ των κορυφαίων και των χαμηλότερων θέσεων στην κατάταξη ήταν σχετικά μικρή, γεγονός που υποδηλώνει ότι «ισχυρές εργασιακές εμπειρίες μπορούν να επιτευχθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων».

Τα 15 επαγγέλματα με την υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση, μαζί με τη βαθμολογία τους σε κλίμακα 5 βαθμών:

  • Επαγγελματίες υγείας (3,86)
  • Επαγγελματίες μαθηματικών και επιστήμης δεδομένων (3,85)
  • Τεχνικοί επιστημών (3,81)
  • Επαγγελματίες εκπαίδευσης και βιβλιοθηκών (3,78)
  • Επαγγελματίες βιοεπιστημών (3,78)
  • Εκπαιδευτικοί και εισηγητές (3,78)
  • Νομικοί επαγγελματίες (3,70)
  • Οικονομικοί επαγγελματίες (3,69)
  • Μηχανικοί (3,68)
  • Επαγγελματίες ψυχαγωγίας και αθλητισμού (3,67)
  • Αρχιτέκτονες και τοπογράφοι (3,64)
  • Διευθυντές λειτουργιών (3,60)
  • Επαγγελματίες επιχειρησιακών λειτουργιών (3,59)
  • Υποστηρικτικοί εργαζόμενοι κατασκευών (3,59)
  • Διοικητικοί βοηθοί (3,54)

Η Monster ανέλυσε αξιολογήσεις εργαζομένων και δεδομένα από μεγάλες πλατφόρμες αξιολόγησης εργοδοτών για να εντοπίσει τα επαγγέλματα με την υψηλότερη εργασιακή εμπειρία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις αρχές του 2026 έως τον Απρίλιο.

Παρ’ ότι οι αποδοχές παραμένουν σημαντικές, η μελέτη δείχνει ότι οι αναζητούντες εργασία πρέπει να εξετάζουν και ευρύτερους παράγοντες, όπως η κουλτούρα του χώρου εργασίας, η ποιότητα ηγεσίας και η ισορροπία ζωής – εργασίας. «Αξίζει να κοιτά κανείς πέρα από τον μισθό, προς παράγοντες όπως η κουλτούρα στον χώρο εργασίας, η ποιότητα ηγεσίας, οι ευκαιρίες εξέλιξης και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», επεσήμανε η Monster.

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