Στις φλόγες η Νορβηγία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της - 100 σπίτια στάχτη

Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν στην εξάπλωση της τεράστιας φωτιάς και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης που συνεχίζονται για 2η ημέρα.

Δέσποινα Σοφιανίδου

Στις φλόγες η Νορβηγία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της - 100 σπίτια στάχτη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Νορβηγία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της έχει καταστρέψει πάνω από 100 σπίτια στην πόλη Ντράμεν.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από μονοκατοικία και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων στα γειτονικά δάση.
  • Πυροσβέστες και αστυνομικοί αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω καπνού, με τρεις τραυματίες που χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους κατοίκους, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.
  • Η Ευρώπη βιώνει αυξανόμενα φαινόμενα πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής και ακραίων καιρικών συνθηκών, με ταχεία αύξηση θερμοκρασιών από τη δεκαετία του 1980.
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Η Νορβηγία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της, καθώς περισσότερα από 100 σπίτια έχουν καεί και δεκάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η φωτιά ξεκίνησε από μία μονοκατοικία στην πόλη Ντράμεν, στα νότια της χώρας, το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο εξαιτίας των ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις και εξαπλώθηκε στα γειτονικά δάση.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο, καθώς οι πυροσβέστες παλεύουν με εχθρό τον ισχυρό αέρα.

Το NRK, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νορβηγίας, ανέφερε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν σε κέντρο εκκένωσης. Εικόνες και βίντεο έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να τυλίγουν μια κατοικημένη περιοχή, ενώ οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να περιορίσουν τις φλόγες.

Δύο από τα 10 άτομα, εκ των οποίων 8 αστυνομικοί, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά.

Επιπλέον, ένας πυροσβέστης τραυματίζεται ελαφρά. Οκτώ αστυνομικοί έχουν καταπιεί καπνό.

Δεν έχουν αναφερθεί αγνοούμενοι κάτοικοι, αλλά η αστυνομία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναφέρουν εάν υπάρχει κάποιος με τον οποίο δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή.

Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αγνοουμένων κατοίκων, ενώ η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη πυρκαγιά που έχει καταστρέψει την Ευρώπη.

Την περασμένη εβδομάδα, μια πυρκαγιά κατέστρεψε μια απομακρυσμένη κοινότητα ξένων κατοίκων στη νότια Ισπανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άτομα. Όλοι εκτός από έναν από τους νεκρούς της ισπανικής πυρκαγιάς, οι οποίοι ήταν όλοι ενήλικες, ήταν αλλοδαποί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επτά Βρετανοί πολίτες — συμπεριλαμβανομένης μιας 93χρονης γυναίκας που πέθανε στο νοσοκομείο — τρεις Βέλγοι, μια Γαλλίδα, ένας Αμερικανός και ένας Ισπανός, όπως ανέφεραν οι δικαστικές αρχές σε δήλωση αυτή την εβδομάδα.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι 23 άτομα αγνοούνταν, αλλά όλοι έχουν εντοπιστεί.

Η Ισπανία, όπως και η Ελλάδα είναι χώρες, που είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε πυρκαγιές. Η Ισπανία βιώνει ακραίο καύσωνα, ο οποίος, σε συνδυασμό με τον άνεμο και τις λίγες βροχοπτώσεις, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση μικρών δασικών πυρκαγιών.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τον ταχύτερο ρυθμό θέρμανσης στον κόσμο, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής «Κοπέρνικος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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