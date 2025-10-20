Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ: Τα βίντεο που διέρρευσαν εξοργίζουν την ιρανική κοινωνία - Ο πρώην γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν σε έναν «δυτικού τύπου» γάμο, τη στιγμή που η Αστυνομία Ηθών σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις γυναίκες

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο

Ο Αλί Σαμκάνι με την κόρη του, σε στιγμιότυπο από τον γάμο που προκάλεσε αντιδράσεις

Σάλο έχουν προκαλέσει στο Ιράν τα βίντεο που διέρρευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον γάμο της κόρης του Αλί Σακμάνι, στενού συμβούλου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Τα επίμαχα βίντεο καταγράφουν στιγμιότυπα από τον γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024, με τον ίδιο τον Σακμάνι να στέκεται δίπλα στη νύφη –την κόρη του– η οποία όχι μόνο δεν φορούσε μαντίλα, αλλά είχε επιλέξει και ένα αποκαλυπτικό νυφικό που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές «σεμνότητας» που προωθεί αυστηρά το ιρανικό καθεστώς. Στα βίντεο εμφανίζονται και κάποιες γυναίκες καλεσμένες χωρίς το χιτζάμπ.

Αυτός ο «δυτικού τύπου» γάμος πυροδότησε χιλιάδες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η στάση του πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας έρχεται σε ευθεία ρήξη με τις θρησκευτικές και κοινωνικές νόρμες που η κυβέρνηση επιβάλλει στον πληθυσμό.

Γάμος - Ιράν
0103

Στιγμιότυπα από τον πολυτελή γάμο χωρίς χιτζάμπ 

Γάμος - Ιράν
0203

Η νύφη μαζί με τρεις ακόμα γυναίκες που επίσης δεν φορούσαν μαντίλα

Γάμος - Ιράν
0303

Ο Αλί Σαμκάνι στον γάμο της κόρης του, με φόντο τις καλεσμένες χωρίς χιτζάμπ

Την περίοδο εκείνη, το 2024, η ιρανική κυβέρνηση είχε δημιουργήσει έναν ακόμη «θεσμό» επιτήρησης της σεμνότητας στη χώρα: Το «Κέντρο Επιχειρήσεων για Τάξη και Χιτζάμπ» (Modesty and Hijab Operations Room), καθώς και την επαναφορά 80.000 αστυνομικών ηθικής, οι οποίοι επιβλέπουν την «ορθή» συμπεριφορά και ένδυση των γυναικών στους δημόσιους χώρους. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κατασταλτικό μέτρο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε φυλάκιση γυναίκες που δεν φορούν σωστά το χιτζάμπ ή το απορρίπτουν πλήρως.

Ιράν: Η φοιτήτρια με τα εσώρουχα που είχε προκαλέσει το καθεστώς

Η περίπτωση της Αχού Νταριάεϊ, τον Σεπτέμβριο του 2024 -δηλαδή λίγους μήνες μετά τον επίμαχο γάμο- αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυστηρότητας με την οποία η ιρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πολίτες, αφού δέχτηκε επίθεση από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ και εκείνη προχώρησε σε γυμνή διαμαρτυρία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Αχού Νταριάεϊ - Χιτζάμπ

Η Αχού Νταριάεϊ στη γυμνή της διαμαρτυρία, στις 20 Σερπτεμβρίου 2024

Νωρίτερα, μαζικές διαδηλώσεις το 2022–2023, είχαν ξεσπάσει μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί – μιας νεαρής γυναίκας που συνελήφθη επειδή κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τους κανόνες ενδυμασίας και πέθανε «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» όσο βρισκόταν υπό κράτηση.

Μάχσα Αμίνι

Στο Ιράν, ακόμη και σήμερα, οι πολίτες καλούνται να ζουν με περιορισμούς και αντιμετωπίζουν φυλάκιση, σε περίπτωση που δεν επιδεικνύουν «σεμνότητα» στην εμφάνιση και τη ζωή τους –ακόμη και εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης οργανώνουν χλιδάτους γάμους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Τεχεράνης, αγνοώντας επιδεικτικά τους κανόνες που οι ίδιοι επιβάλλουν. Ο λαός καλείται να κάνει οικονομία, να ζει με αυστηρότητα και να ακολουθεί θρησκευτικούς κανόνες, την ώρα που οι ελίτ της χώρας απολαμβάνουν προνόμια «δυτικού τύπου».

Ο Σαμκάνι κατηγορεί το Ισραήλ για τη διαρροή των βίντεο

«Η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων είναι η νέα μέθοδος δολοφονίας του Ισραήλ», δήλωσε ο Αλί Σαμκάνι, σύμφωνα με το «Iran International», αναφερόμενος στη διαρροή των βίντεο από τον γάμο της κόρης του.

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων καθώς θεωρήθηκαν από πολλούς προσπάθεια συγκάλυψης και υποτίμησης της δημόσιας οργής για την προνομιακή μεταχείριση των ελίτ.

