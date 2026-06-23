ΕΛΑΣ: Η «σκιώδης» κυβέρνηση του Τσίπρα – Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

Ο Αλέξης Τσίπρας, μπροστά από το λογότυπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ, το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου.

Δείτε όλα τα ονόματα

Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Ισχυρή Δημοκρατία

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία

Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος

Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα

Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης

Διαβάστε τα βιογραφικά των Τομεαρχών της ΕΛΑΣ

Τεμπονέρας Διονύσης

Ο Διονύσης Τεμπονέρας γεννήθηκε στην Πάτρα. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μετέπειτα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εργατικό δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του ΕΚΠΑ.

Από το 2008 εργάζεται ως μαχόμενος δικηγόρος, με εξειδίκευση στα θέματα του Εργατικού, του Δημοσίου και του Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου, συνδράμοντας ομοσπονδίες και σωματεία ως νομικός παραστάτης.

Έχει διατελέσει σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμβουλος του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και ειδικός σύμβουλος του υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Αγγελάκη Νεκταρία - Ελευθερία

Ονομάζομαι Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη. Γεννήθηκα στη Ρόδο και ζω στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον γιο μου.

Είμαι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω-Εργατολόγος-Δημοσιολόγος και Νομικός Σύμβουλος στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ΑΠΘ στον τομέα αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού δικαίου με εξειδίκευση στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Η διπλωματική μου εργασία του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τιτλοφορείται ως η «Δικονομία στην Κοινωνική Ασφάλιση».

Ασκώ μάχιμη δικηγορία με εξειδίκευση στο εργατικό και διοικητικό δίκαιο με πάνω από 2.000 παραστάσεις στα διοικητικά, πολιτικά δικαστήρια, καθώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Είμαι Νομικός Σύμβουλος στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο οποίο παρέχω εθελοντικά νομική στήριξη για εργασιακά, συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα.

Ως δικηγόρος του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία «Μαλαματίνα» στάθηκα στο πλευρό των εργαζομένων-απεργών της εταιρείας και αγωνίστηκα για τα δίκαια αιτήματά τους. Απέναντι στις αντεργατικές πρακτικές, τις αυθαίρετες απολύσεις και τις περικοπές μισθών της εταιρείας και μαζί κατόρθωσαμε να πετύχουμε σημαντικές νίκες.

Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου του 2012 συμμετείχα ως υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και κατέλαβα την τρίτη θέση με περίπου 6.100 ψήφους. Ομοίως και στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 συμμετείχα ως υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το κόμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και κατέλαβα την έβδομη θέση με περίπου 9.000 ψήφους.

Σημειώνεται ότι υπήρξα μέλος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία συμμετέχοντας στις κομματικές δραστηριότητες ως εκλεγμένο μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης, της επιτροπής δεοντολογίας κ.τ.λ.

Έδωσα την μάχη με τον καρκίνο δύο φορές. Αυτή η εμπειρία με έκανε να εστιάσω στην προστασία και στα δικαιώματα των καρκινοπαθών.

Μιλώ άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και σε καλό επίπεδο Γερμανικά

Δρίτσας Σπύρος

Ο Σπύρος Δρίτσας είναι Χειρουργός με εξειδίκευση στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Χειρουργική Παχέος Εντέρου, καθώς και στη Χειρουργική Ογκολογία. Υπηρετεί ως Επιμελητής στην Α’ Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».

Γεννήθηκε το 1981 και κατάγεται από τον Άγιο Θωμά του Δήμου Τανάγρας στη Βοιωτία.

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Κατσαρέα και έχουν 3 κόρες.

Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική και είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ειδικεύθηκε στη Χειρουργική στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» και ακολούθησε μετεκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έχει έντονη πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα. Έχει υπάρξει μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας «Γρ. Λαμπράκης», Mέλος Γ.Σ, Τμήματος της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.. Υπήρξε Πρόεδρος Συλλόγου ειδικευόμενων ιατρών ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός και Μέλος Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ, και είναι μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Μπουλμπασάκος Γιώργος

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος γεννήθηκε το 1955 στην Αμαλιάδα Ηλείας.

Εργάστηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ( ΕΣΥ ) από το 1984 εως 2023

Εκλεγμένο μέλος Δ.Σ Νοσοκομείου Πύργου το 1984

Αντιπρόεδρος Αγροτικών Ιατρών Νομού Ηλείας το 1985

Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Εκπρόσωπος του ¨Ευαγγελισμού¨στο Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας

Δύο χρόνια υπεύθυνος στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης, σε εθελοντική βάση.

Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε εθελοντικές αποστολές γιατρών στα Μέθανα και στα νησιά του Αιγαίου.

Συμμετοχές σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με ομιλίες, δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις.

Τα τελευταία 7 χρόνια Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής ¨Ευαγγελισμού¨

Επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Γέρακα και της Δημοτικής Οικολογικής Συνεργασίας.

Δημοτικός Σύμβουλος δύο φορές του ενιαίου δήμου Παλλήνης.

Λαλιώτου Ιωάννα

Η Ιωάννα Λαλιώτου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1992), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Social Sciences (M.Soc.Sc.), του Πανεπιστημίου του Birmingham της Βρετανίας (1994) και

διδάκτορας του European University Institute (EUI) της Φλωρεντίας (1998). Έχει διατελέσει μεταδιδακτορική υπότροφος του Πανεπιστημίου Princeton των ΗΠΑ (1999), Ερευνητική Εταίρος του Πανεπιστημίου New York University (2000), VisitingScholar Υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο Πανεπιστήμιο Columbia (2006) και Andrew Mellon Επισκέπτρια Καθηγήτρια επίσης στο Πανεπιστήμιο Columbia της

Νέας Υόρκης (2016). Έχει υπηρετήσει ως Αντιπρύτανις Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2016-2018) και ως Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) (2018-2023). Οι δημοσιεύσεις και το ερευνητικό της έργο αφορούν κυρίως την σύγχρονη διεθνή ιστορία, την ιστορία της μετανάστευσης και της ελληνικής διασποράς.

Κασσιανός Παναγιώτης

Ο Παναγής Κασσιανός είναι δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει διατελέσει Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας από το 2016 έως το 2020.

Έχει σπουδές στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία. Το 2001 ολοκλήρωσε τη 2ετή Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και το 2015 το ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σχολική Ψυχολογία – Σχεσιακές και συναισθηματικές δυναμικές στην εκπαίδευση», στο πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ρόλο των συνεργατικών πρακτικών για τη διαμόρφωση ενταξιακής σχολικής κουλτούρας και στην εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών με αναπηρία, θέματα για τα οποία έχει δημοσιεύσει άρθρα, ορισμένα εκ των οποίων έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους.

Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. έχοντας ολοκληρώσει έρευνα που αφορά τη διά βίου μάθηση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τα κριτήρια ποιότητα ζωής.

Η πολύχρονη εμπειρία του στη δημόσια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός και διευθυντής σχολείων, περιλαμβάνει την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία, τη θεατρική έκφραση και παιδαγωγική θεάτρου, την εκπαίδευση ενηλίκων, την εκπαιδευτική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.

Ζανιάς Αναστάσης

Γεννήθηκε στην Ηλιούπολη το 1981. Είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει διατελέσει Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής στον Κεντρικό Τομέα, Μέλος του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης.

Τσικλή Βασιλική

Η Βασιλική Τσίκλη είναι πρώην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην Τεχνική Κολύμβηση, μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας–Θράκης) και έμπειρη προπονήτρια με πολυετή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό. Συνδυάζει βαθιά γνώση της δημόσιας διοίκησης και του αθλητικού χώρου, ενώ παράλληλα σπουδάζει Διοίκηση Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση επιχορηγήσεων, επενδυτικών προγραμμάτων, θεσμικών εκδηλώσεων και διοικητικών διαδικασιών, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα αθλητικής διακυβέρνησης και αθλητικής νομοθεσίας.

Στην προπονητική της πορεία έχει αναλάβει την ίδρυση, ανάπτυξη και ανασυγκρότηση τμημάτων τεχνικής κολύμβησης σε συλλόγους της Θεσσαλονίκης, επιτυγχάνοντας σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. Ως προπονήτρια του Κολυμβητικού Ομίλου Καλαμαριάς οδήγησε αθλητές και ομάδες σε πολλαπλές πανελλήνιες πρωτιές, ενώ συνέβαλε συστηματικά στην ανάδειξη αθλητών που στελέχωσαν τις εθνικές ομάδες για περισσότερο από μία δεκαετία. Το 2022 συμμετείχε ως συνοδός της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης στην Ιταλία.

Παράλληλα, έχει ενεργή διοικητική και θεσμική παρουσία στον αθλητισμό ως Γενική Γραμματέας του Κολυμβητικού Ομίλου Καλαμαριάς και πρώην μέλος του Δ.Σ. του ΕΑΚΘ. Μέσα από τη συνεργασία της με δήμους, ομοσπονδίες και υπουργεία, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη αθλητικών φορέων, στην προσέλκυση χορηγιών, στη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων και στην προώθηση κοινωνικών δράσεων, αναδεικνύοντας ισχυρές δεξιότητες ηγεσίας, στρατηγικής επικοινωνίας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Μαυρουδής Χάρης

Γεννήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας το 1975 και ζει στο Χαλάνδρι από την παιδική του ηλικία. Γιος του μουσικοσυνθέτη Νότη Μαυρουδή.

Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» (1996) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπου σπούδασε Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (2021). Εργάζεται ως ηθοποιός στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Παράλληλα, ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετέχει διαχρονικά σε κοινωνικές, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Χαλανδρίου.

Υπηρέτησε ως Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2026, αναλαμβάνοντας διαδοχικά χαρτοφυλάκια που αφορούσαν την Εξυπηρέτηση Πολιτών, τον Αθλητισμό, το Περιβάλλον, τα Αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την Πολιτική Προστασία.

Ρέντζου Εύα

Ονομάζομαι Ρέντζου Εύα και είμαι εικαστικός.

Αποφοίτησα με άριστα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και από το 2006 δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά στον χώρο της σκηνογραφίας σε θέατρο και τηλεόραση.

Στη συνέχεια εργάστηκα ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ πλέον υπηρετώ ως μόνιμη εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Έχω συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων στο Μουσείο Leonardo da Vinci στο Μιλάνο και στο IN TRANSIT στο Βερολίνο, καθώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (ατομική έκθεση "Between darkness and light " στα πλαίσια του 1oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λιβαδειάς και Platforms Project 2024 και 2026)

Αντωνοπούλου Μαριζέτα

Εκλέχθηκε το 2023 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομική Πολιτική με ειδίκευση στην «Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία».

Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την οικονομική ιστορία, τις εργασιακές σχέσεις, την βιοηθική και τους ψηφιακούς θεσμούς, την κοινωνιολογία της οικογένειας και του ελεύθερου χρόνου.

Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Tübingen με ειδίκευση στους εμφύλιους πολέμους.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνέχισε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη Νεοελληνική Κοινωνία. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε το διδακτορικό της με αντικείμενο την οικονομική και κοινωνική ιστορία στο Μεσοπόλεμο και την Μεταξική Δικτατορία.

Από το 2019 έως και το 2022 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά με κριτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το 2014 και μέχρι το 2021 δίδαξε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Κοινωνιολογίας μαθήματα με αντικείμενο: Σύγχρονη Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική και Εργασιακή Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος «Ψηφιακοί Θεσμοί» του ΕΚΠΑ, όπου και συντονίζει την ομάδα για τα «Εργασιακά Δικαιώματα και την Κοινωνική Συνοχή».

Το 2023-2024 συντόνισε την ομάδα εργασίας για το Μέλλον της Εργασίας στο FES. Έχει συνεργαστεί με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπου και έχουν εκδοθεί μελέτες της.

Από το 2012 έως και το 2023 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, και κυρίως στον ιατρικό κλάδο, σε πολυεθνικές εταιρείες ως κύρια manager ογκολογικών προθέσεων με ειδίκευση στο 3d printing, και υπεύθυνη διασφάλισης ποιότητας ISO και ελεγκτής συστημάτων ποιότητας.

Έχει αναπτύξει κοινωνική δράση για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων αλλά και στα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων μειονοτήτων και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Κουντούρη Φανή

Η Φανή Μ. Κουντούρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι διδάκτωρ του Παν/μίου Paris I Panthéon-Sorbonne και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από Πανεπιστήμια του Παρισιού. Διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτικής Επιστήμης και Νεότερης Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην πολιτική αντιπροσώπευση, την πολιτική επικοινωνία και τις προκλήσεις της δημοκρατίας. Έχει συγγράψει τέσσερις μονογραφίες και έχει επιμεληθεί διεθνείς συλλογικούς τόμους, ενώ έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Λυρίτσης Δημήτρης

Ο Δημήτριος Α. Λυρίτσης γεννήθηκε το 1978 στην Καρδίτσα. Είναι μαχόμενος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής της Αθήνας, με πολυετή εξειδίκευση στα ζητήματα αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, προστασίας της πρώτης κατοικίας και στεγαστικής πολιτικής.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η προστασία της κατοικίας αποτελεί κεντρικό πεδίο της δικηγορικής και δημόσιας διαδρομής του. Στο πλαίσιο του ν. 3869/2010, του γνωστού «νόμου Κατσέλη», πέτυχε την έκδοση της πρώτης θετικής δικαστικής απόφασης για την προστασία πρώτης κατοικίας. Υπήρξε, επίσης, ένας από τους χειριστές και παραστάτες δικηγόρους στην ιστορική υπ’ αριθ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε υπερ των δανειοληπτών ο τρόπος εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010.

Έχει διατελέσει σύμβουλος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα και του δικαίου αστικής αφερεγγυότητας.

Είναι υπεύθυνος ομάδας εργασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με τις πολιτικές αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε επιτροπές της Βουλής, συνέδρια και ημερίδες για το ιδιωτικό χρέος, το πτωχευτικό δίκαιο, την προστασία της κατοικίας και τη στεγαστική πολιτική.

Αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πλήθος νομικών και επιστημονικών συνεδρίων.

Λεπενιώτη Μαρία

Το έτος 2023 επελέγη στον βαθμό Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και έκτοτε μέχρι και την αφυπηρέτησή της στις 30 Ιουνίου 2025 διετέλεσε Πρόεδρος του Ε΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Το έτος 2020 προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη και υπηρέτησε στο Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου

Το έτος 2017 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και υπηρέτησε στο Εφετείο Αθηνών.

Το έτος 2006 προήχθη στον βαθμό του Εφέτη και υπηρέτησε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης μέχρι το έτος 2007 και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών στο Ποινικό Τμήμα του οποίου προήδρευσε από συστάσεώς του και δη σε σοβαρές μείζονος ενδιαφέροντος υποθέσεις. Ειδικότερα τον Μάρτιο του έτους 2015 προήδρευσε του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δίκασε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ , δίκη την οποία παρά τον πολυπρόσωπο χαρακτήρα της και τις προκλητικές συμπεριφορές χειρίσθηκε ως Πρόεδρος με απόλυτη ισορροπία, οργάνωση , αποφασιστικότητα και εκτόνωση των εντάσεων.

Το έτος 2001 προήχθη στον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και υπηρέτησε σε Πολιτικά και Ποινικά τμήματα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το έτος 1986 προήχθη στο βαθμό του Πρωτοδίκη και υπηρέτησε για ένα έτος στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Το έτος 1994 επελέγη Τακτική Ανακρίτρια του 9ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών όπου και υπηρέτησε επί τετραετία. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις όπως το «συνδικάτο του εγκλήματος», κυκλώματα προστασίας νυχτερινών κέντρων, κυκλώματα εκβιαστών κλπ . Χειρίστηκε επίσης ως Ανακρίτρια την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος του Δημητρίου Κουσουρή από ομάδα μελών της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής το τότε στέλεχός της Αντώνη Ανδρουτσόπουλο ή Περίανδρο.

Το έτος 1984 εισήλθε στο δικαστικό σώμα και υπηρέτησε με τον βαθμό του Παρέδρου Πρωτοδικείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Το έτος 1981 αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το έτος 1991 έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα Αστικού-Δικονομικού-Εργατικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό ΄Αριστα.

Γνωρίζει την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.

Κατά το χρονικό διάστημα 2023 έως 2025 διετέλεσε Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου Επιθεώρησης Δικαστηρίων

Κατά τα έτη 2024 έως 2025 διετέλεσε Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Συμβουλίου ιδιοκτησίας Δασών ( ΑΣΙΔ)

Κατά τα έτη 2024 έως 2025 διετέλεσε Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικαστικών Υπαλλήλων

Κατά το έτος 2024 διετέλεσε Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του 31ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ( ΕΣΔι ) κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Κατά το έτος 2024 προήδρευσε επιστημονικού σεμιναρίου με θέμα « Οι τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ» στο πλαίσιο προγράμματος επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών

Κατά το έτος 2023 σε συνέντευξη που έδωσε στο « Δικαστικό ρεπορτάζ» αναφέρθηκε στις παθογένειες του θεσμού της Δικαιοσύνης και στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης

Κατά έτος 2022 διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων

Κατά το έτος 2022 διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Εποπτείας Δικαστικών Στατιστικών (Ε.Ε.Δι.Σ )

Κατά τα έτη 2021 έως 2022 διετέλεσε Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικαστικών Λειτουργών

Κατά το έτος 2021 μετείχε επιστημονικού σεμιναρίου που διοργανώθηκε από την European Law Students Assosiation όπου και ανέλυσε τον ρόλο του Δικαστή στο κράτος Δικαίου

Κατά το έτος 2014 ορίστηκε μέλος του Συμβουλίου Χαρίτων.

Τσαγκλή Χριστίνα

Η Χριστίνα Τσαγκλή είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ιδιωτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην άσκηση της δικηγορίας, με κύρια ενασχόληση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο.

Έχει μακρά και ενεργή παρουσία στα θεσμικά όργανα της δικηγορίας, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και συμμετάσχει σε εθνικές και ευρωπαϊκές επιτροπές. Παράλληλα, έχει σημαντική συμβολή στην επιμόρφωση των δικηγόρων και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν τη δικαιοσύνη και το δικηγορικό επάγγελμα.

Ιωακειμίδης Γιώργος

Ο Γιώργος Ιωακειμίδης γεννήθηκε στον Πειραιά και αποφοίτησε από την Ιωνίδειο πρότυπο σχολή.

Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εργάστηκε για περισσότερο από 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα διατηρώντας γραφείο μελετών ενώ παράλληλα ανέπτυξε σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική καριέρα ως επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ.

Το 1982 ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές και από το 1994 μέχρι το 2023 εκλέγεται συνεχώς Δήμαρχος, αρχικά στον Δήμο Άγ. Ιωάννη - Ρέντη και στη συνέχεια στο Δήμο Νίκαιας - Ρέντη με ποσοστά πάνω από 60% από το πρώτο γύρο.

Από το 2011 εκλέγεται συνεχώς στα διοικητικά συμβούλια της ΠΕΔΑ και της ΚΕΔΕ ως επικεφαλής παράταξης ανεξάρτητων δημάρχων. Τη διετία 2018 - 2019 διετέλεσε πρόεδρος των δημάρχων της Αττικής.

Για περισσότερα από 20 χρόνια υπήρξε μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ στην Ένωση Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχοντας στα κορυφαία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκπροσώπησης της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από το 2024 είναι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Αττικής και μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος).

Καλογιάννης Απόστολος

Οδοντίατρος, Δήμαρχος Λαρισαίων 2014-2023. Αυτοδιοικητικός επί 25 χρόνια. Πρωτεργάτης στη δημιουργία της Αυτοδιοικητικής Παράταξης ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ με τη συμπόρευση το 2014 των παρατάξεων της αντιπολίτευσης .

Γενιά του Πολυτεχνείου με συμμετοχή στον αντιδικτατορικό αγώνα και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ανένταχτος κομματικά μέχρι την ένταξή του στην ΕΛ.ΑΣ.

Θεοδωράκης Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Αποφοίτησε από την ΙΔ΄ εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το 2003 και έκτοτε είναι μόνιμος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρώην Κρατική Περιφέρεια).

Πριν την εισαγωγή του στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εργάστηκε επί τριετία ως καθηγητής Μαθηματικών.

Έχει υπηρετήσει στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης και στη Διεύθυνση Διοίκησης. Ως Προϊστάμενος υπηρέτησε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης στις Διευθύνσεις Εθνικών Κληροδοτημάτων και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Το Φεβρουάριο του 2015 αποσπάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού και ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Γραφείου Διοίκησης και Οργάνωσης. Από το Δεκέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Την ίδια περίοδο διατέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (2017 – 2019) και ήταν επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για θέματα Δημόσιας Διοίκησης (2017 – 2019).

Σπανουδάκης Γιώργος

Ο Γιώργος Σπανουδάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και στην Πολιτική Φιλοσοφία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το 2019 αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας). Έκτοτε υπηρετεί στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στη Διεύθυνση Πολιτικών για τα Άτομα με Αναπηρία, με αντικείμενο τις επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ κατά την περίοδο 2020–2024,Γενικός γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας κατά την περίοδο 2022-2024 ενώ είναι εν ενεργεία Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Κουτεντάκης Φραγκίσκος

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια Warwick και Sciences-Po, ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, και εστιάζει στα Οικονομικά της Εργασίας, τη Δημόσια Οικονομική, την Οικονομική Ανισότητα και την Οικονομική Ιστορία.

Επιδιώκει τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εμπειρική οικονομική ανάλυση, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ κράτους, οικονομίας και κοινωνίας.

Πέρα από την ακαδημαϊκή του απασχόληση έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στον τομέα της εφαρμοσμένης δημοσιονομικής πολιτικής.

Από το 2015 έως το 2018 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέση από την οποία συνέβαλε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής σε μια περίοδο κρίσης και ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία.

Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με αντικείμενο την παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής και των μακροοικονομικών εξελίξεων.

Παππάς Γιώργος

Ο Γιώργος Παππάς είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

Είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και στο Μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει επί δεκαετία, διδάσκων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Παν. Πειραιώς, μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης Λογιστική και Ελεγκτική από το ΙΕΣΟΕΛ, μεταπτυχιακού ΜΒΑ στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Παν. Πατρών και μεταπτυχιακού Master στην Τραπεζική από το ΕΑΠ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Λογιστικής και Φορολογίας στο ΕΑΠ.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Μάιο 2026.

Πετράκος Γιώργος

Ο Γιώργος Πετράκος είναι Οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Arizona State University.

Διδάσκει οικονομικά μαθήματα σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων περιφερειακής και εθνικής κλίμακας.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις οικονομικές και περιφερειακές ανισότητες, την αναπτυξιακή πολιτική και την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Διαθέτει εκτεταμένο συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα και σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2014 – 2018), Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (2010 –2012), Αξιολογητής του European Research Council (2022, 2024), Αντιπρόεδρος του European Regional Science Association (2007-11) και Επισκέπτης Καθηγητής στο London School of Economics and Political Sciences (2018-19).

Μπεντενιώτης Αργύρης

Ο Αργύρης Μπεντενιώτης, γεννημένος το 1988 με καταγωγή από τον Πειραιά, είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Μπεντενιώτης & Συνεργάτες.

Εξειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο, στη νομική διάρθρωση επενδύσεων και συναλλαγών, στο ασφαλιστικό δίκαιο και στην κανονιστική συμμόρφωση με έμφαση στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έχει συμβουλεύσει ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες, επενδυτικά σχήματα, καθώς και ασφαλιστικές και τεχνολογικές εταιρείες, κατά την είσοδο, οργάνωση και ανάπτυξή τους στην ελληνική αγορά. Η συμβουλευτική του εμπειρία καλύπτει ζητήματα εταιρικής δομής και διακυβέρνησης, στρατηγικής ανάπτυξης και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων συναλλαγών, επενδύσεων και επιχειρηματικών έργων.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και από το University College London, στο διεθνές δίκαιο, με εξειδίκευση στην προστασία ξένων επενδύσεων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο διεθνές δίκαιο επενδύσεων και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.

Έχει διδάξει δίκαιο επιχειρήσεων και διαθέτει συγγραφική και επιστημονική παρουσία σε ζητήματα επενδυτικού δικαίου, οικονομικής ανάπτυξης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Μεταξύ άλλων, έχει υπάρξει βασικός συγγραφέας συγγράμματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στον πυρήνα της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής του διαδρομής βρίσκεται η σύνδεση δικαίου, οικονομίας και επενδύσεων, με στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της θεσμικής εξέλιξης και της ανάπτυξης ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Πούλιος Ευάγγελος

Ο Ευάγγελος Πούλιος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nιcolae Titulescu (Craiova, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου και συγγραφέας των βιβλίων «Fundamentele Civile ale contractelor comerciale de intermediere in dreptul roman si I dreptul elen», «Στα μονοπάτια της σκέψης», «Κι όμως το πιστεύω..» και το «Τικ Τακ Έρχεται!».

Συμμετείχε ως legal expert σε αρκετά κοινοτικά έργα της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας - ενεργειακά και διασυνοριακά (PHARE, INOGATE, TRACECA κ.α.), υπήρξε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου πολλών εταιριών.

Ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κωνσταντινίδης Γιώργος

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης είναι επιχειρηματικό στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς του τουρισμού, των στρατηγικών επενδύσεων & αναπτύξεων, του real estate και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος, μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, με σημαντική εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό, την εταιρική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη επενδύσεων και τη διαχείριση σύνθετων αναπτυξιακών έργων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συνεργαστεί με διεθνείς επενδυτικούς και ξενοδοχειακούς οργανισμούς, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση σημαντικών τουριστικών και επενδυτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δραστηριότητά του συνδέεται με την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Η πολυετής παρουσία του στην πραγματική οικονομία τού έχει προσφέρει άμεση γνώση των αναγκών των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, καθώς και βαθιά κατανόηση των προκλήσεων και των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού ως ενός από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας.

Υποστηρίζει πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την προσέλκυση & διευκόλυνση διεθνών επενδύσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και θεσμικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιστεύει στη σύνδεση του τουρισμού με την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγική οικονομία, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ποιοτικότερων θέσεων εργασίας και ευρύτερης ευημερίας για την ελληνική κοινωνία.

Μπακαδήμα Φωτεινή

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1981. Είναι πολιτική επιστήμων-ιστορικός και εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο ΑΠΚυ, με εστίαση στο «Ελληνικό παρελθόν και την πολιτική». Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη / Επικοινωνία και Νέα Μέσα, ΑΠΚυ), πτυχίο στον «Ελληνικό Πολιτισμό» (ΑΠΚυ) και στις «Διεθνείς Σχέσεις» (Vesalius College Brussels). Παράλληλα, διαθέτει ολοκληρωμένη μουσική παιδεία (Μουσικολογία στο Deree College, κλασικό τραγούδι – μονωδία, ανώτερα θεωρητικά, πιάνο). Η κοινοβουλευτική της θητεία (2019-2023) χαρακτηρίστηκε από έντονο ελεγκτικό έργο, από ενεργό συμμετοχή στις επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, Παρακολούθησης Αποφάσεων του ΕΔΔΑ, Σωφρονιστικού Συστήματος, Κανονισμού και Βιβλιοθήκης της Βουλής, καθώς και από τη συμμετοχή της στις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες της χώρας στις Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) και του ΝΑΤΟ. Διαθέτει πολυετή και πολυεπίπεδη εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών). Είναι πολύγλωσση, μιλώντας, μεταξύ άλλων, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά, τουρκικά, αραβικά, σουηδικά και ρωσικά.

Σαλπέας Γιάννης

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, συνδέθηκε από μικρή ηλικία με την υδατοσφαίριση. Υπήρξε αθλητής του ΝΟ Βουλιαγμένης, όπου αγωνίστηκε από τα παιδικά του χρόνια, ενώ συμμετείχε και στις Εθνικές Ομάδες Υδατοσφαίρισης των μικρών ηλικιακών κατηγοριών. Αργότερα αγωνίστηκε και στον Απόλλωνα Σμύρνης, συμμετέχοντας στην προσπάθεια επανεκκίνησης του τμήματος υδατοσφαίρισης του συλλόγου.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας μεταπτυχιακό στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική στο The Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade and Finance.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια εντάχθηκε στη διοίκηση της SALFO & Associates SA, εταιρείας συμβούλων μηχανικών που συνίδρυσε ο πατέρας του. Σήμερα είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει διεθνή παρουσία σε έργα υποδομών, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ακινήτων. Πέρα από την Ελλάδα, η SALFO διατηρεί παρουσία στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Ομάν και στην Κύπρο, ενώ δραστηριοποιείται και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Καμμά Μαρία

Η Μαρία Καμμά-Αλειφέρη είναι Δήμαρχος Τήλου από τις 8 Μαρτίου 2012, καθιστώντας την τη μακροβιότερη εν ενεργεία γυναίκα δήμαρχο στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα στην ιστορία του νησιού και η μοναδική γυναίκα δήμαρχος στα Δωδεκάνησα.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Τήλο, η Μαρία Καμμά σπούδασε Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πριν αναλάβει τη δημαρχία, εργάστηκε στον Δήμο Τήλου και στη συνέχεια στον Δήμο Ρόδου, όπου κατείχε θέσεις ευθύνης. Το 2010 εξελέγη δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Τάσου Αλιφέρη και ανέλαβε τη δημαρχία μετά τον θάνατό του το 2012.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Τήλος έχει αναδειχθεί σε πρότυπο βιωσιμότητας και κοινωνικής ευαισθησίας. Υπό την ηγεσία της, το νησί υλοποίησε το πρόγραμμα "Just Go Zero Tilos", επιτυγχάνοντας 100% εκτροπή αποβλήτων από την ταφή και ποσοστό ανακύκλωσης 93%. Επιπλέον, η Τήλος έγινε το πρώτο νησί στην Ελλάδα με πλήρη ενεργειακή αυτονομία μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Μαρία Καμμά έχει επίσης διακριθεί για την ανθρωπιστική της στάση στο προσφυγικό ζήτημα, υποστηρίζοντας την υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων στο νησί. Η προσήλωσή της στην κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία την καθιστούν πρότυπο ηγεσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Μόσχος Θωμάς

Ο Μόσχος Θωμάς γεννήθηκε το 1987 στην Καστοριά από γονείς κτηνοτρόφους, τον Δημήτρη και την Φιλαρέτη. Κατοικεί στην Πολύκαρπη και είναι σύζυγος και πατέρας δυο παιδιών.

Σπούδασε γεωπονία στη Βουλγαρία στο Δασοτεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, ολοκλήρωσε το τελευταίο έτος στην Γερμανία κερδίζοντας υποτροφία και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις

σπουδές του στην γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων. Μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Χρίστο ο οποίος σπούδασε κτηνίατρος στο Δασοτεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι

κτηνοτρόφοι 5ης γενιάς και συνιδιοκτήτες της καθετοποιημένης κτηνοτροφικής επιχείρησης «Φάρμα Μόσχου», στην οποία καλλιεργούνται 1180 στρέμματα και εκτρέφονται 1200 αιγοπρόβατα. Οι ίδιοι μεταποιούν τα προϊόντα τους στο τυροκομείο της επιχείρησης και προμηθεύουν εξειδικευμένα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Είναι τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Copa Cogeca για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το 2023 βραβεύτηκε o καλύτερος βιοκαλλιεργητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατελεί για δεύτερη φορά πρόεδρος του ενεργού και δραστήριου Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς «Μακεδνός», όπου το 2023 έγινε μέλος της

Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων ECVC, ενώ συμμετέχει πλέον ενεργά στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις σχετικά με την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κίντζιος Σπύρος

Ο Σπύρος Κίντζιος είναι o Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αποκτήσει το διδακτορικό του από το Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και έχει επιμεληθεί/συγγράψει έξι διεθνή και τέσσερα ελληνικά βιβλία, ανήκοντας στο κορυφαίο 2% των ερευνητών παγκοσμίως στο αντικείμενο του.

Είναι κάτοχος τεσσάρων εθνικών και τριών διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και σειράς διεθνών και εθνικών διακρίσεων, συμπεριλαμβανόμενου του IDea Incubator Award 2021 που του απονεμήθηκε για το αποτελεσματικότερο διαγνωστικό τεστ κορονοϊού.

Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 διεθνή και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Έχει επιβλέψει περισσότερες από 200 πτυχιακές και μεταπτυχιακές μελέτες και 12 διδακτορικές διατριβές.

Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινωνίας Νανοτεχνολογικών Εφαρμογών στην Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (ΕΛΕΝΕΠΥ), μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (ΕΓΑ), ιδρυτικό μέλος του Hellenic Biotechnology Cluster (HBio) και συνιδρυτής των τεχνοβλαστών CeBTec και Key2Core.

Έχει δραστηριοποιηθεί έντονα για την ενίσχυση της συμβολής της έρευνας και της διδασκαλίας στη κοινωνία, ιδιαίτερα στα πλέον ευάλωτα τμήματα αυτής.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Βασίλης Μαγκλάρας

Ο Βασίλης Μαγκλάρας είναι οικονομολόγος, στέλεχος επιχειρήσεων. Σήμερα, υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο». Η εκτεταμένη επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, όπου έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις υψηλής ευθύνης.

Στο παρελθόν, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Βιομηχανικών Πόρων του Ν.Α.Τ.Ο.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, ηγείται ενός από τους σημαντικότερους, υπό κατασκευή, κόμβους logistics στην Ελλάδα, προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην χώρα μας.

Λαγουβάρδος Κώστας

Ο Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με μακρά επιστημονική και ερευνητική εμπειρία στους τομείς της μετεωρολογίας, της κλιματολογίας, της πολιτικής προστασίας και της μελέτης φυσικών καταστροφών. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διδάκτορας Δυναμικής Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Paris 6 στη Γαλλία.

Έχει συντονίσει και συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, με αντικείμενο την παρακολούθηση και πρόγνωση του καιρού, την κλιματική πληροφορία και τις κλιματικές υπηρεσίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την πολιτική προστασία, την ενέργεια και το αστικό περιβάλλον. Είναι συν-δημιουργός της ιστοσελίδας πρόγνωσης καιρού www.meteo.gr, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών στην Ελλάδα.

Τσέκερης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Τσέκερης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες από το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU). Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ενέργειας και κλίματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχοντας συμμετάσχει και στις παγκόσμιες κλιματικές διαπραγματεύσεις. Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος, ενώ συμμετέχει ενεργά στο κίνημα των ενεργειακών κοινοτήτων.

Αντωνίου Πένυ

Η Πηνελόπη (Πένυ) Κοκονιά Αντωνίου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΔΠΘ με δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στο αντικείμενο των Μεταφορών και του Τουρισμού & Τοπικής Ανάπτυξης από το ΑΠΘ. Διαθέτει εξειδίκευση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό πόλεων, την κλιματική ουδετερότητα και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, ενώ είναι πιστοποιημένη σε θέματα ESG και Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact Ambassador). Σήμερα εργάζεται ως Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός στον ΟΣΕΘ, συμβάλλοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και τη διασύνδεση των μεταφορικών μέσων.

Κατά την επαγγελματική της πορεία έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Horizon Europe, Horizon 2020, Interreg Europe), υποστηρίζοντας έργα που αφορούν την κλιματική ουδετερότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων, τη βιώσιμη κινητικότητα, τον τουρισμό και την αστική αναγέννηση. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων, στον συντονισμό φορέων, στην ανάπτυξη πολιτικών, στην τεχνική υποστήριξη και στη σύνταξη αναφορών και στρατηγικών σχεδίων. Παράλληλα έχει εργαστεί σε τεχνικά γραφεία, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, αποκτώντας ολοκληρωμένη γνώση των υποδομών, των μεταφορών και της τεχνικής διοίκησης έργων.

Ξεχωρίζει για τον συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, ακαδημαϊκής αριστείας και διεθνούς εμπειρίας σε θέματα βιωσιμότητας. Διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών, γερμανικών και ιταλικών, ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης έργων και συνεργασίας με πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων σχετικών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις «έξυπνες» πόλεις και την κλιματική πολιτική, ενώ συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικών για μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη Κεντρική Μακεδονία.

Τρίαντος Νίκος

Ο Νίκος Τρίαντος γεννήθηκε το 1963 στη Λάρισα, μεγάλωσε στην Αθήνα και από το 1993 ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα, ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Διετέλεσε μέλος της Αντιπροσωπείας του τοπικού Τμήματος του ΤΕΕ επί σειρά ετών, Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος της κατά την περασμένη τριετία.

Δημητρίου Δημήτρης

Ο Δημήτριος Δημητρίου είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Είναι ο Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου Διοίκησης, Διακυβέρνησης, Επιχειρηματικής Ευφυίας και Ηθικής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συμμετέχει στα προγράμματα μεταπτυχιακών του ΜΒΑ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας καθώς και ΠΜΣ στη Βιοηθική στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ. Επίσης, συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξόρυξη και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων του ΑΠΘ και είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ.

Η ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει ερευνητικά έργα, επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και φορείς, έχει συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και εκδόσεις στα θέματα της ειδικότητας του, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, συντακτικές επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές σε διεθνή συνέδρια. Στην επαγγελματική του πορεία έχει συμμετέχει σε θέσεις διοίκησης - μάνατζμεντ και θέσεις ευθύνης, ειδικά επαγγελματικά έργα και παροχή συμβουλών σε εταιρίες και οργανισμούς σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την οικονομία των υποδομών στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, με έμφαση την αειφόρο ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και τη βιώσιμη λειτουργία δικτύων.

Έχει λάβει το βραβείο Πολύτιμης Προσφοράς και Συνεισφοράς στην αειφόρο επιχειρηματικότητα από το Επιμελητήριο Έβρου, ενώ το 2018 του απονεμήθηκε το Professional Achievement Award in Greece από το British Council στα πλαίσιο του θεσμού Study UK Alumni awards. Είναι τακτικό μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων και επιστημονικές δράσεις σε διεθνείς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς όπως είναι (UNECE, OECD, ICAO, ACI, COST/EU, UITP, etc.), ενώ είναι μέλος και έχει εκλεγεί στα ΔΣ σε σχετικές επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις (ΣΕΣ, ΕΑΕ, ΤΕΕ). Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Διεθνούς Δικτύου Ειδικών (experts) για Αειφόρες και Περιβαλλοντικά Φιλικές Επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα: VIP4Ride (Valuable Investment Projects For Reasonable Infrastructure Development, https://vip4ride.com/).

Πλειώνης Μανώλης

Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ και πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025).

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα και έλαβε πτυχίο στα Μαθηματικά από το Παν/μιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αστρονομία από το Παν/μιο Sussex της Αγγλίας και Διδακτορικό στην Παρατηρησιακή Κοσμολογία το 1989 από το ίδιο Παν/μιο. Ομιλεί πέραν της μητρικής Ελληνικής γλώσσας, Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Διεθνές Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής της Τεργέστης, στο διεθνές ερευνητικό κέντρο SISSA της Ιταλίας (ως υπότροφος Marie-Currie), στο Ινστιτούτο ΙΝΑΟΕ του Μεξικού και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από το 2012 είναι Καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ.

Έχει διατελέσει μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής για 3 θητείες, του European Space Science Committee για 2 θητείες (2018-2023), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Astroparticle Physics European Consortium (APPEC; 2018-2021), μέλος του ΔΣ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ για 2 θητείες (2016-2022), εκ των οποίων στη 1η θητεία ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Περιβάλλοντος Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας (2020-2022) και μέλος του ΤΕΣ Φυσικής (2017-2019). Είναι Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT και μέλος της Επιστημονικής (Scientific Committee) και της Καθοδηγητικής επιτροπής (Steering Committee) του διεθνούς επιστημονικού Consortium «The Ultimate XMM Extragalactic X-ray Survey (XXL)». Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της «Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας» (για 3 διετείς θητείες) και Αντιπρόεδρος του ΔΣ για μια ακόμα θητεία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρείας για την Βαρύτητα, Σχετικότητα και Κοσμολογία» για μια θητεία.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 280 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (https://orcid.org/0000-0003-3597-7615) ενώ έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές. Είναι συγγραφέας με την Ανθή Κοσκινά του βιβλίου «Ελληνικό Δίκαιο του Διαστήματος» από τις εκδόσεις Springer Publishers, καθώς και συγγραφέας και επιμελητής του βιβλίου (στα ελληνικά) «Ψευδοεπιστήμες και θεωρίες συνωμοσίας: ένας οδηγός πλοήγησης», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Επίσης είναι επιστημονικός επιμελητής της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Το Βιβλίο του Διαστήματος», του Jim Bell (εκδόσεις Παρισιανού) και επίσης ένας από τους επιστημονικούς επιμελητές της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Κλίμα και Κοινωνία» των Leichenko Robin, O’Brien Karen (εκδόσεις Παπαζήση).

Έχει επίσης δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στο δημόσιο διάλογο με έμφαση σε θέματα κλιματικής κρίσης, γεωπολιτικής του διαστήματος, πολιτικής της έρευνας και εκλαίκευσης της επιστήμης.

Κατσαρδή Βανέσσα

Η Βανέσσα Κατσαρδή είναι Επίκουρη καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το 2002 αφού έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδραυλική Μηχανική από το ίδιο τμήμα, προχώρησε σε διδακτορικές σπουδές στο Imperial College, London στον τομέα της Ρευστομηχανικής από όπου αναδείχθηκε διδάκτωρ το 2007.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Imperial College, London και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και έχει συμμετάσχει ή ηγηθεί σε περισσότερα από 15 ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την κυματομηχανική, την παράκτια μηχανική, τις θαλάσσιες κατασκευές, τη «γαλάζια ενέργεια» δηλαδή την κυματική ενέργεια, την υπεράκτια αιολική και υπεράκτια ηλιακή ενέργεια.

Διδάσκει σχετικά μαθήματα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο από το 2007 και ειδικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2011.

Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή/εθνικά συνέδρια σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Επίσης, είναι μέχρι σήμερα μέλος του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τέσσερις θητείες.

Μεταξύ του 2021-2024 ήταν Πρόεδρος του Συλλόγου. Έχει παράλληλα πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση με έμφαση στην υπεράσπιση του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου και στην προστασία του περιβάλλοντος σε συνθήκες κλιματικής κρίσης.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

Υπηρέτησε επί 37 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία φτάνοντας στον ανώτατο βαθμό της Αντιστράτηγου.

Αναγνωρίστηκε τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την συμβολή της στην αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών/πολυμερών σχέσεων που ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του ΥΠτΠ/ΕΛ.ΑΣ, με ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, αλλά και με διεθνείς/ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και στη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού.

Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών του ΕΚΠΑ με θέμα «Προσφυγικές/Μεταναστευτικές ροές και ΜΜΕ» και «Διεθνής/Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και Πολιτική».

Πέραν της απονομής επαίνων και μεταλλίων από την ελληνική πολιτεία, για την απόδοση και δραστηριότητα της κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής και επαγγελματικής της καριέρας, τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο Εσωτερικής Ασφάλειας (Médaille de la sécurité intérieure) της Γαλλικής Δημοκρατίας (1η Μαρτίου 2017).

Αποστρατεύτηκε στις 22 Ιουλίου του 2019 με τον βαθμό που κατείχε (Αντιστράτηγος) και της απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.

Γιωτάκη Φανή

Δικηγόρος με περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας στους τομείς του τραπεζικού, εταιρικού, φορολογικού και δικαίου ακινήτων. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε χρηματοδοτήσεις, εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική συμμόρφωση, διαχείριση νομικών κινδύνων, επενδυτικά έργα και σύνθετες εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει επικεφαλής νομικών ομάδων και έχει συμβουλεύσει τραπεζικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και επενδυτές σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Νομικών με ενεργό συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, τη μεταναστευτική πολιτική και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πάντζιου Γραμματή

Η Γραμματή Πάντζιου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διαθέτει εκτενή και πολυεπίπεδη ακαδημαϊκή και διοικητική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει ως Αντιπρύτανις (2019 -2023), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου (2018 -2019), καθώς και ως Πρόεδρος Τμήματος και Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Έχει διατελέσει μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2003 – 2013) και μέλος Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια υψηλού κύρους των Η.Π.Α. (Dartmouth College, University of Central Florida).

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στους τομείς των αλγορίθμων, του παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού και της ασφάλειας υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πάνω από 180 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με περίπου 6.000 αναφορές.

Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει μελέτες για την πολιτική συμμετοχή στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, την προστασία της ιδιωτικότητας στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, καθώς και τον ρόλο των γυναικών στην έρευνα και τη μηχανική.

Είναι συντάκτρια (editor) και προσκεκλημένη συντάκτρια (guest-editor) σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνη ή κύρια ερευνήτρια σε πολυάριθμα ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από το National Science Foundation των Η.Π.Α.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Νταφόπουλος Δημήτρης

Ο Δημήτρης Νταφόπουλος είναι Έλληνας επιχειρηματίας με πολυδιάστατη δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, της ανάπτυξης εμπορικών σημάτων (brand development), της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας. Ξεχώρισε ως συνιδρυτής της Three Cents, μιας ελληνικής εταιρείας premium mixers που κατάφερε να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και να εξαγοραστεί από την Coca-Cola HBC, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένου ελληνικού brand με διεθνή απήχηση.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στη στρατηγική ανάπτυξη της ελληνικής εταιρείας φυσικού μεταλλικού νερού Δίρφυς ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την εμπορική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων προϊοντικών κατηγοριών. Στον χώρο της φιλοξενίας είναι ιδρυτής και εταίρος του LINE Athens, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου bar με σημαντικές διακρίσεις στη λίστα The World’s 50 Best Bars, το οποίο έχει συνδεθεί με τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανάδειξη της Αθήνας ως σύγχρονου γαστρονομικού και τουριστικού προορισμού.

Επιπλέον, είναι συνιδρυτής της MottaSec, εταιρείας κυβερνοασφάλειας που εξειδικεύεται στην προστασία κρίσιμων υποδομών, βιομηχανικών συστημάτων και περιβαλλόντων SCADA/OT. Μέσα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, στην καινοτομία, στη στρατηγική ανάπτυξη brands και στη διαχείριση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ωστόσο η επαγγελματική του πορεία τον οδήγησε νωρίς στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία επιτυχημένων εταιρειών με διεθνή προσανατολισμό.

Τζήμητρας Χάρης

Ο Χάρης Τζήμητρας είναι Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη.

Με την ιδιότητα αυτή, συντονίζει την έρευνα και το διάλογο για την αναζήτηση πολιτικής διευθέτησης του Κυπριακού ζητήματος. Είναι επίσης Senior Fellow του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον.

Είναι Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, με ειδίκευση στην επίλυση διεθνών διαφορών και συγκρούσεων, την ενεργειακή ασφάλεια και τη γεωπολιτική, το δίκαιο της θάλασσας, την εξωτερική πολιτική και την Ανατολική Μεσόγειο και έχει εκτενές συγγραφικό έργο στους τομείς αυτούς.

Διετέλεσε σε διδακτικές και ερευνητικές θέσεις στα Πανεπιστήμια Bilgi και Koç της Κωνσταντινούπολης, στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και δίδαξε, ως επισκέπτης καθηγητής, σε πολλά πανεπιστήμια διεθνώς.

Είναι μέλος σε Συμβούλια και Επιτροπές στους τομείς ειδίκευσής του. Σπούδασε στο London School of Economics (BSc (Econ). Honours στις Διεθνείς Σχέσεις) και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (διδακτορικό με Άριστα στο Διεθνές Δίκαιο).

Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα ως υπότροφος του ΙΚΥ στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Λάλη Ζωρζέττα

Είναι νομικός με σπουδές στην Αθήνα και μεταπτυχιακά στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. το 1981, προσελήφθη ως στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου και εργάστηκε μέχρι το τέλος του 2016, σε τομείς όπως η κοινωνική και εργασιακή πολιτική της Ε.Ε., η ελεύθερη κυκλοφορία νομικών και φυσικών προσώπων, οι διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, θεσμικά θέματα της Ε.Ε. κ.ά. Υπήρξε μέλος του γραφείου της Επιτρόπου Βάσως Παπανδρέου (1989-1992) .

Ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στις Θαλάσσιες Μεταφορές, στην Βιομηχανία (αυτοκίνητα, φάρμακα, τρόφιμα, ιατρικά μηχανήματα, καλλυντικά και βιοτεχνολογία), στην Καινοτομία, στο δορυφορικό σύστημα Galileo και στην Ενέργεια.

Από το 2011 έως τον Ιούνιο του 2015 ήταν υπεύθυνη για το γραφείο της Αθήνας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Τask Force for Greece).

Το έτος 2015 εστάλη από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως fellow στο New York University.

Επιπλέον, διετέλεσε Πρόεδρος (2001-2004) και Διευθύνουσα Σύμβουλος (2003-2004) της Κτηματολόγιο ΑΕ. Είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Υπήρξε μέλος του Think Tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα και υποψήφια βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές του 2023.

Παπαγεωργίου Παυσανίας

Νομικός επιστήμονας ερευνητής και πολιτικός. Πτυχιούχος της Σχολής Νομικών Επιστημών. του Universität Hamburg της Γερμανίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Institut für Griechische und Lateinische Philologie της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και του τμήματος Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Μ.Μ.Ε.

Επί σειρά ετών πολιτικός σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού σε θέματα Ευρωπαϊκών Σχέσεων. Έχει επανειλημμένως εκπροσωπήσει τη χώρα μας ως επικεφαλής αποστολών σε επίπεδο Συμβουλίου (Ministers Council of the EU), σε διακρατικές συμφωνίες ( ΕΓΙΝ/DGJW) και ως εθνικός εκπρόσωπος και εμπειρογνώμων σε επιτροπές και συμβούλια πολιτικής εποπτείας (CEDEFOP). Ως καθ΄ύλην αρμόδιος γενικός γραμματέας υπουργείου πρωτοστάτησε και πέτυχε την επανασυσταση φορέα πολιτικών για τη νεολαία και την αρση των πολυάριθμων αιρεσιμοτητων για την απελευθέρωση ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων (ERASMUS+, YG, ) με στόχο την ενδυνάμωση, την κατάρτιση και την κοινωνική ένταξη του νεανικού πληθυσμού.

Έχει διατελέσει Διευθυντής και μέλος του επιστημονικού Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Πολιτικά στη χώρα μας δραστηριοποιήθηκε μέσα στον προοδευτικό χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς έχοντας διατελέσει εκπρόσωπος τύπου του της αξιωματικής αντιπολίτευσης με παράλληλη συμμετοχή στα όργανα της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας και της γραμματείας τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το φθινόπωρο του 2024.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα, παρά την αποχωρηση του του από οποιαδήποτε κομματική ιεραρχία, τοποθετήσεις του και προτάσεις σε θέματα επικαιρότητας δεν έπαψαν ποτέ να φιλοξενούνται στα μέσα και στον δημόσιο διάλογο.

Χριστοδούλου Χρήστος

Ο Πτέραρχος Χρ. Χριστοδούλου, γεννήθηκε στη Δράμα τον Μάρτιο του 1958.

Έζησε και μεγάλωσε τα παιδικά του και εφηβικά του χρόνια στο Καλαμπάκι, όπου έλαβε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του.

Εισήχθηκε στη Σχολή Ικάρων τμήμα Ιπταμένων τον Σεπτέμβριο 1977. Τον Μάρτιο του επόμενου έτους εκτέλεσε την πρώτη του πτήση με Αφος Τ-41 και στη συνέχεια ακολούθησε η πτητική του εκπαίδευση στην Καλαμάτα σε Αφη Τ-37 και Τ-2.

Αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1981 8ος μεταξύ των Ιπταμένων της σειράς του και η πρώτη του τοποθέτηση ήταν στην 111Πτερυγα Μάχης (Νέα Αγχίαλος) στα Α/Φ F-5, με τα οποία συμπλήρωσε 1400 ώρες πτήσης.

Τον Μάιο του 1989, τοποθετήθηκε στην 330Μοίρα η οποία υποδέχθηκε τα νέα Α/Φ F-16 blk 30. Παρέμεινε στην Μοίρα μέχρι τον Φεβρουάριο του 1993, όπου ήδη είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Διοικητή 1ου Σμήνους από το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, και ακολούθως τοποθετήθηκε στη θέση του προϊστάμενου Γραφείου Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 111ΠΜ.

Ως Ιπτάμενος Μοίρας εκπαιδεύτηκε σε διάφορα σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού, σημαντικότερα των οποίων είναι το Instruction Systems Developing (ISD), το Σχολείο Εκπαιδευτών Εδάφους-Αέρος, το Βασικό και προκεχωρημένο Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας, το Σχολείο Κατωτέρων Επιτελών της ΠΑ, το Σχολείο Όπλων - Τακτικής και το Electronic Warfare School στο Σακραμέντο των ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 1994 τοποθετήθηκε κάτω από τις εντολές του Air Attaché στο Λονδίνο, όπου κατά τη διετή παραμονή του στην Αγγλία, σπούδασε το αντικείμενο των Η/Υ στο Πανεπιστήμιο του ESSEX, από όπου αποφοίτησε επιτυχώς απονέμοντας του τα πτυχία, “Diploma in Computing” το 1995 και “Master in Computer Science” το 1996.

Τον Οκτώβριο του 1996 επέστρεψε στην 111ΠΜ επίσης ως προϊστάμενος του Γραφείου Τυποποίησης - Αξιολόγησης της Μονάδας. Το 1997 παρακολούθησε επιτυχώς τη Σχολή Πολέμου της ΠΑ.

Τον Ιούνιο του 1998 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της 330 Μοίρας, όπου κατά τη διετή παραμονή του στη θέση αυτή, η Μοίρα συμπλήρωσε περισσότερες από 6000 ώρες πτήσης με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων.

Τον Αύγουστο του 2000, τοποθετήθηκε στο Κάλκαρ της Γερμανίας στο Στρατηγείο Reaction Forces Air Staff (RFAS) ως επιτελής αρχικά και Τμηματάρχης το επόμενο έτος, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης.

Τον Αύγουστο του 2002, επέστρεψε στην Ελλάδα και τοποθετήθηκε στην 115ΠΜ (Σούδα) ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης. Από το διάστημα

εκείνο και μέχρι το καλοκαίρι του 2004, η Μονάδα υποδέχτηκε και αξιοποίησε πλήρως επιχειρησιακά τα 60 νέα Α/Φ F-16 Block 52+, κατανεμημένα σε δύο Πολεμικές Μοίρες.

Τον Σεπτέμβριο του 2004 μετατέθηκε στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και τοποθετήθηκε ως επιτελής, στη συνέχεια ως Τμηματάρχης και αργότερα ως Διευθυντής στη Διεύθυνση Τυποποίησης Αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια παραμονής του στο Αρχηγείο τοποθετήθηκε σε διάφορες ακόμη θέσεις, όπως στη Διεύθυνση Αεράμυνας ως Τμηματάρχης, στη Διεύθυνση Πληροφορικής ως Διευθυντής και Διευθυντής του Κλάδου Επικοινωνιών και Μηχανογράφησης, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2007.

Τον Απρίλιο του 2008 τοποθετήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής ως Διοικητής και μετά από ένα έτος προήχθη στον Βαθμό του Ταξιάρχου και επέστρεψε στο ΑΤΑ όπου τοποθετήθηκε Δντής στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τον Μάρτιο 2010 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διευθυντή Α’ Κλάδου (Επιχειρήσεων) του Αρχηγείου, ενώ τον Μάρτιο του 2011, τα καθήκοντα του Επιτελάρχη μετά την προαγωγή του στο βαθμό του Υποπτεράρχου και τον Αύγουστο του 2012 αυτά του Υπαρχηγού του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.

Τον Μάρτιο του 2013 ανέλαβε Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης στο Τατόι, όπου προώθησε τη συνεργασία με την ιταλική αεροπορία, την ενοποίηση των στρατιωτικών σχολών ΣΥΔ, ΣΙΡ και ΣΤΥΑ, την αντικατάσταση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους αρχικής επιλογής και την αναδιοργάνωση των σχολείων εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τον Μάρτιο του 2014 τοποθετήθηκε Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, στην Ελευσίνα, σχηματισμός που έχει την ευθύνη υποστήριξης όλων των συστημάτων της ΠΑ, καθώς και την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των μεταφορικών και πυροσβεστικών Αφων και ελικοπτέρων.

Τον επόμενο Μάρτιο (2015) προήχθη στον βαθμό του Αντιπτεράρχου και του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας, όπου παρέμεινε στην θέση αυτή για 2 χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2017, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, όπου επίσης παρέμεινε στη θέση για 2 έτη. Στο χρονικό αυτό διάστημα, διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, του Συμβουλίου Άμυνας, ενώ προώθησε μεγάλα προγράμματα της ΠΑ εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι η προμήθεια νέων εκπαιδευτικών Αφων τύπου ΤΕΚΝΑΜ 2002 σε αντικατάσταση των Αφων Τ-41 μετά από 49 έτη χρήσης, της αναβάθμισης 85 Αφων F-16 σε επίπεδο VIPER, προώθηση της στρατιωτικής συνεργασίας με Ισραήλ & Αίγυπτο, καθώς και με όλες τις Βαλκανικές χώρες, αλλά και άλλων χωρών εντός και εκτός ΝΑΤΟ.

Τον Ιανουάριο 2019 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, προήχθη στον βαθμό του Πτεράρχου και ανέλαβε τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Στην θέση αυτή παρέμεινε για ένα έτος. Στο χρονικό αυτό διάστημα προώθησε τη στρατιωτική διπλωματία και συνεργασία τόσο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όσο και της ΕΕ, αλλά και στην περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα, προώθησε προγράμματα εντός των ενόπλων δυνάμεων με κυριότερα την αναβάθμιση του δικτύου στρατιωτικών πληροφοριών, την ανάπτυξη δικτύου επικοινωνιών για την ανεξαρτητοποίηση των ΕΔ από πολιτικούς

φορείς, της αναδιοργάνωσης των ΕΔ και καθιέρωση της διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων.

Μιλάει την Αγγλική σε επίπεδο Proficiency. Σε ότι αφορά στην πτητική του εμπειρία, έχει συμπληρώσει περισσότερες από 4400 ώρες, εκ των οποίων οι 3500 σε μαχητικά Α/Φ ρόλου αναχαίτισης που αναλύονται σε 1400 ώρες σε Α/Φ F-5 και 2100 ώρες σε Α/Φ F-16, ενώ οι υπόλοιπες ώρες είναι σε εκπαιδευτικά Α/Φ, και άλλα μαχητικά και μεταφορικά Α/Φ της ΠΑ.

Είναι παντρεμένος με την Κα Μπίνιου Ευτυχία, έχει δύο κόρες την Κυριακή απόφοιτο Ιατρικής του Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης με την ειδικότητα Ογκολόγου, διευθύντρια σήμερα στην ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Gevle Σουηδίας και τη Ραφαέλα απόφοιτο της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας η οποία ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο πανεπιστήμιο UCL του Λονδίνου και εργάζεται στην Αγγλία.

Μπέρδου Κατερίνα

Η Κατερίνα Μπέρδου γεννήθηκε και ζει στην Αλεξανδρούπολη, με καταγωγή από τη Σαμοθράκη. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2008) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M.) στο Εμπορικό Δίκαιο από το Cardiff University της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλά αγγλικά και γαλλικά.

Από το 2009 είναι μέλος της δικηγορικής εταιρείας Α.ΜΠΕΡΔΟΥ – Σ.ΜΠΕΡΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, όπου έχει χειριστεί με υπευθυνότητα και επιτυχία πλήθος υποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως νομική σύμβουλος επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.

Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική και πολιτική παρουσία. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (2010–2011), ενώ υπήρξε Πρόεδρος του Συλλόγου Σαμοθρακιτών Ν. Έβρου για δύο συνεχόμενες θητείες (2015–2021). Είναι ιδρυτικό μέλος και νυν Πρόεδρος του συλλόγου σκέψης και προβληματισμού «ΣΥΝ-ΟΛΟ».

Έχει ενταχθεί σε ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των πολιτών, συμβάλλοντας με την επιστημονική της γνώση και εμπειρία στη διαμόρφωση προτάσεων για ένα δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο ρυθμίσεων.

Ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας, αρθρογραφεί συστηματικά με κοινωνική και πολιτική θεματολογία στον τοπικό και εθνικό Τύπο.

Είναι παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο και έχουν δύο παιδιά, τον Σταύρο και την Αγγελική.

Σκανδάμης Μαρίνος

Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και Ειδικός Γραμματέας στο ίδιο υπουργείο. Έχει συμμετάσχει σε fora, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενων οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και βιβλία στα πεδία της Εγκληματολογίας, της Αντεγκληματικής Πολιτικής και της Σωφρονιστικής. Είναι μέλος επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομική επιστήμη.

Σαουλίδης Αντώνης

2005-σήμερα: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ειδικευμένος σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

2018-σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α-Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) σε θέματα νομικής υποστήριξης δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας.

2017-σήμερα: Μέλος του μητρώου κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης)

2014-σήμερα: Εμπειρογνώμονας-Αξιολόγησης στο πρόγραμμα της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία "Ορίζοντας 2020" και Ορίζοντας Ευρώπη και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο δίκτυο δικηγόρων της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή́ Συνδρομή́ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας (https://eafip.eu/assistance/lawyer_network/), Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Μέλος της Ομάδας Έργου στα συγχρηματοδοτούμενα έργα Horizon Europe ACTIVE PCP ( για την ασφάλεια στην αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας (PPE), Horizon 2020 iProcureSecurity PCP (για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών), PREVENT PCP (για την ενίσχυση της ασφάλειας των δημόσιων χώρων) , DrugDetect PPI (για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών στα καταστήματα κράτησης), Shuttle PCP (για την ανάλυση ιχνών σε σκηνές εγκλήματος), CivilNext PCP (ΤΠΕ για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής)» για την νομική υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας.

Γαβρόγλου Κώστας

Ο Κώστας Γαβρόγλου γεννήθηκε το 1947 στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του.

Στη συνέχεια φοίτησε στην Αγγλία, στα Πανεπιστήμια Lancaster, Cambridge και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College) από όπου και έλαβε το διδακτορικό του στη θεωρητική φυσική.

Εργάστηκε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, στα πανεπιστήμια Βοστόνης, Harvard, MIT, Cambridge, Pennsylvania , Istanbul Technical University και στο ΕΜΠ.

Ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Max Planck Institute for the History of Science, στο Dibner Institute for the History of Science και στο Centre Alexandre Koyre. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας των επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και είναι ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία της φυσικής και της χημείας του 19ου και 20ου αιώνα, και ειδικότερα την εξέλιξη της φυσικής και της τεχνολογίας του τεχνητού ψύχους όπως, επίσης, και την εξέλιξη της κβαντικής χημείας.

Έχει μελετήσει τη διάδοση των επιστημών στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια στη διάρκεια του 18ου αιώνα, τη σχέση επιστήμης και θρησκείας του 17ου αιώνα, όπως και την ιστορία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων του 20ου αιώνα. Πρόσφατα εργάζεται πάνω στις συνέπειες της ψηφιακής συνθήκης στα πανεπιστήμια.

Το 2020 έλαβε το βραβείο Gustav Neuenschwander της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορίας των Επιστημών για το σύνολο του έργου του.

Το 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και την περίοδο 2016-2019 διετέλεσε Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

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