Με πρέσβεις 7 ευρωπαϊκών κρατών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας

Κυπριακό, ελληνοτουρικικά, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στο «μενού» της συνάντησης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με πρέσβεις 7 ευρωπαϊκών κρατών συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Οικονομικό Ταχυδρόμο

Eurokinissi
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με πρέσβεις επτά ευρωπαϊκών κρατών για να συζητήσει κρίσιμα διεθνή θέματα και το νέο πολιτικό εγχείρημά του.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, βασισμένης στη διζωνική – δικοινοτική ομοσπονδία και την απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.
  • Τόνισε την ανάγκη διαλόγου με την Τουρκία για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, καθώς και τη σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.
  • Ζήτησε ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ισχυρότερο διεθνή ρόλο της ΕΕ, με έμφαση στη δίκαιη αντιμετώπιση κρίσεων όπως το ουκρανικό και η Μέση Ανατολή.
  • Τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με δίκαιο διαμοιρασμό ευθυνών και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
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Με πρέσβεις επτά σημαντικών ευρωπαϊκών κρατών συναντήθηκε την Παρασκευή ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, στα πλαίσια των επαφών του για τη δημιουργία του νέου πολιτικού εγχειρήματος και της απόφασής του να διεκδικήσει εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι πρέσβεις της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας, ενώ συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα των διεθνών εξελίξεων.

Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη λύση, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες, δηλαδή της διζωνικής – δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, κατάργηση των εγγυήσεων και απόσυρση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας την ανάγκη να δεσμευθεί η Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου για προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, καθώς και για την ανάγκη αντιμετώπισης στο πεδίο, της τουρκικής προκλητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας επανάφερε την πρόταση που είχε θέσει από το 2021 για διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό, ειδικά δε όσον αφορά την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ – Τουρκίας.

Ο κ. Τσίπρας τόνισε επίσης την ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ ισχυρό διεθνή ρόλο με σκοπό τόσο την ενίσχυση των αποτρεπτικών της δυνάμεων, όσο και να μπορεί να λαμβάνει μέτρα ώστε να καταστεί επιχειρησιακό το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά και την στήριξη της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη αυτές οι πρωτοβουλίες να μη λαμβάνονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, στο ουκρανικό, στη Μέση Ανατολή και ειδικά στην Παλαιστίνη.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς και προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών στην αρχιτεκτονική της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση των κονδυλίων συνοχής, την προάσπιση των κονδυλίων κοινής αγροτικής πολιτικής την επέκταση της δυνατότητας κοινού δανεισμού και την ενίσχυση των ιδίων πόρων.

Κλείνοντας, μίλησε για την ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που θα βασίζεται στον δίκαιο διαμοιρασμό ευθυνών, σε μία αποτελεσματική πολιτική επιστροφών αποκλειστικά σε χώρες διέλευσης και προέλευσης και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

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